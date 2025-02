Lora, dezvăluiri inedite despre căsnicie. Cum îl numește pe soțul ei, Ionuț Ghenu: „Asta s-a schimbat”

După aproape un deceniu de relație, Lora și Ionuț Ghenu și-au unit destinele în 2024. Cei doi au spus un „DA” hotărât și au organizat nunta pe care și-au dorit-o dintotdeauna. Artista a împărtășit cum vede schimbările în relația lor după oficializarea căsătoriei și dacă, privind în urmă, ar fi preferat să facă acest pas mai devreme.

Lora și Ionuț trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de nouă ani, iar 2024 a fost anul în care au decis să-și oficializeze relația. Ceremonia, emoționantă și plină de bucurie, a fost urmată de o petrecere memorabilă, înconjurați de cei apropiați. Atât în fața ofițerului de stare civilă, cât și în fața lui Dumnezeu, cei doi și-au jurat iubire și loialitate, marcând astfel o etapă importantă din viața lor.

Artista a povestit recent că, în esență, relația lor a rămas la fel de frumoasă și echilibrată. Totuși, există o diferență notabilă:

„Asta s-a schimbat, că îi spun soțul meu, câteodată uit, îi spun iubitul. E frumos, e liniște, am primit ce ne-am dorit, ce am meritat după atâția ani, ne simțim bine, abia așteptăm să primim filmul cu nunta, au zis că e foarte mult material”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Întrebată dacă regretă că nu s-au căsătorit mai devreme, Lora a explicat că există motive întemeiate pentru care acest pas a fost amânat. De-a lungul anilor, viața i-a adus priorități diferite, iar unele momente au necesitat toată atenția și energia ei. Un factor decisiv a fost grija față de mama sa, care, din păcate, s-a stins din viață și care a avut nevoie de sprijinul și prezența fiicei sale în lupta cu o boală grea.

„Eu știu de ce nu am făcut asta mai devreme, pentru că tot timpul a intervenit ceva, iar noi pentru că muncim împreună de atâția ani și eu pentru că am avut o mamă care a avut foarte multă nevoie de atenția mea și suportul meu, a fost foarte complicat să dăm petreceri sau să avem timp cu adevărat. Cu meseria pe care o avem amândoi, cu familia, să avem timp să stăm și să planificăm, cu toate că și anul 2024 a fost cel mai plin an de până acum, dar parcă toată lumea s-a adunat în jurul nostru să facem această petrecere, iar Slavă Domnului, a ieșit”, a mai spus Lora.