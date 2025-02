Lora, mărturisiri sincere despre fostele relații. Prin ce momente dramatice a trecut artista: „Întotdeauna am suferit”

Lora a vorbit cu sinceritate despre viața ei amoroasă și despre fostele sale relații, dar și despre cum a depășit anumite probleme din punct de vedere sentimental.

Pentru Fresh by Unica, Lora a făcut mărturisiri oneste despre experiențele prin care a trecut în viața ei amoroasă. Artista a recunoscut că a fost implicată în relații care erau nepotrivite ei, dar și că s-a confruntat cu momente intense de gelozie în cuplu.

De asemenea, Lora a dezvăluit și gestul neașteptat și șocant pe care l-a fost un fost partener.

„Întotdeauna am suferit pe chestia asta. În toate relațiile mele am suferit pentru că nu exista această încredere. Și am avut un fost iubit care a escaladat balconul de la studioul MOGA, până la etajul 1. Și a intrat în studio noaptea… Era, nu știu, 22:30, 23:00, să vadă ce facă. Pentru că eu lucram cu un băiat din echipă de compoziție și producție. Și era un băiat la butoane, iar eu eram pe texte”, a mai spus Lora pentru aceeași sursă.

În prezent, Lora formează un cuplu alături de Ionuț Ghenu. Cei doi s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie, după nouă ani de relație. Artista și partenerul ei au strălucit în ziua în care au mers la Starea Civilă și au rostit cel mai important „Da', având alături familia și prietenii apropiați. În trecut, Lora a mai fost căsătorită timp de doi ani cu Dan Badea. Cântăreața și comediantul au divorțat în 2014.

Pe 5 octombrie, Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit religios. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, iar ulterior artista și soțul ei au petrecut alături de cei peste 300 de invitați la un restaurant.

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Lora a făcut mărturisiri despre nuntă, un eveniment pe care îl aștepta de foarte multă vreme.

„Vă spun sincer şi cu toată modestia că eu nu m-am aşteptat să iasă totul atât de bine. A fost cea mai frumoasă petrecere din viaţa mea şi încă nu ne vine să credem ce am putut să organizăm într-un timp atât de scurt. Cred că 2 luni am avut la dispoziţie să ne gândim ce vrem. Ne-au ajutat prietenii noştri să obţinem în timp record tot ce am visat. Încă ne sună lumea să ne spună că ar trebui să ne apucăm de organizat petreceri pentru că s-au distrat ca niciodată. A fost ca un festival de muzică live, cu mâncare bună, cu băutură bună cu foarte, foarte multe flori şi oameni frumoşi. La Biserică a fost DIVIN, superb totul, am avut 4 preoţi şi cor. Au fost multe lacrimi acolo şi nu doar ale noastre. În Biserică simţi cu adevărat că te căsătoreşti şi că Dumnezeu e lângă tine”, a declarat Lora pentru tvmania.ro.