Anunțul făcut de Flavia Mihășan după ce a fost în Maldive cu fostul ei partener și cei doi copii ai lor: „Să vedem dacă ne iese”

Flavia Mihășan și fostul ei partener, Marius Moldovan, s-au despărțit în 2023, după cinci ani de relație. Vedeta și dansatorul au împreună doi copii, pe Carol și pe Tudor.

În ciuda faptului că s-au despărțit, Flavia Mihășan și Marius Moldovan au rămas în relații apropiate și se ocupă împreună de creșterea celor doi copii ai lor. Vedeta și fostul ei partener se consultă în privința programului celor mici. De asemenea, Flavia Mihășan a fost plecată în luna ianuarie într-o vacanță în Maldive alături de cei doi copii și de tatăl lor. Experiența a fost una de bun augur și și-au propus să o repete.

„Da, ba mai mult am fost și într-o vacanță împreună. În Maldive am fost în ianuarie, în formula asta: noi doi cu copiii. Asta pentru că nici eu și nici el n-am fi putut să zburăm atât de departe. Doar eu cu ei sau doar el cu ei. Noi ne-am propus să facem o vacanță pe an împreună, acum să vedem dacă ne iese. Atât de departe nu cred că aș putea să merg cu altcineva, dar nu știu, vedem. Eu așa, în Europa, mai merg cu prietena mea care are și ea un copil. Copiii noștri sunt prieteni, au aceeași vârstă și atunci e mult mai simplu, dar altfel atât de departe am mers împreună”, a spus Flavia Mihășan pentru cancan.ro.

Flavia Mihășan și Marius Moldovan mai apelează uneori la ajutorul unei bone când vine vorba de cei doi copii, dar, în principal, se ocupă singuri de creșterea lor.

„Păi nu mă ajută nimeni că nu am acceptat eu ajutor. Când am avut nevoie de ajutor, l-am cerut, dar acum mi se pare că e ok, e mult mai simplu. Ei au crescut, au aproape 6 și aproape 4 ani și atunci e mai simplu. Sunt eu, Marius și mai este o doamnă bonă, dar numai în cazuri în care noi doi nu putem, ceea ce se întâmplă destul de rar.”

Întrebată despre o posibilă împăcate cu Marius Moldovan, Flavia Mihășan a declarat că decizia de a se despărți este una fermă.

„Nu, pentru că noi înainte să luăm decizia asta ne-am consultat foarte bine și n-a fost o decizie luată la impuls. Am stat suficient de mult încât să ne dăm seama că e decizia bună și nu am reconsiderat de atunci și nici el.”

Flavia Mihășan, despre relația actuală dintre ea și tatăl copiilor ei

Într-un interviu acordat recent, Flavia Mihășan a vorbit deschis despre relația care există acum între ea și fostul ei partener.

„Suntem într-un punct foarte bun, comunicăm. Suntem destul de discreți și suntem amândoi la fel. Copiii sunt acum la el, am vorbit mai devreme. Încercăm să facem co-parenting. Întotdeauna cred că o să avem o relație bună, pentru că nu poți să ștergi niște ani, deși noi doi am avut o perioadă destul de încărcată și plină, și cu emoție… am fost unul lângă celălalt”, a declarat Flavia Mihășan, la emisiunea Viața fără filtru.

Ea a vorbit și despre motivul care a dus la despărțire.

„Dacă nu ne-am mai înțeles, amândoi considerăm că este cel mai bine pentru cei mici, să aibă doi părinți fericiți și mulțumiți de viețile lor, chiar dacă nu împreună. Deși facem activități toți patru”, a declarat vedeta.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro