Corina Caragea, dezamăgită de vacanța din Maldive. Cu ce probleme s-a confruntat prezentatoarea: „Mult sub standardul de 5 stele”

Corina Caragea adoră să călătorească și este deschisă să viziteze destinații noi de vacanță. Prezentatoarea de la PRO TV are deja o lungă experiență în acest sens, iar recent a fost într-o vacanță în Maldive, despre care a povestit mai mult.

Pe rețelele de socializare, Corina Caragea a împărtășit o mulțime de imagini din vacanța de o săptămână petrecută pe o insulă-resort din Maldive. Prezentatoarea TV avea așteptări foarte mari de la această destinație, având în vedere că a fost și costisitoare. Însă, se pare că așteptările ei au fost spulberate, iar vedeta le-a spus urmăritorilor ei părerea sinceră pe care și-a format-o despre Maldive.

Într-un articol pe care l-a scris pe blogul ei personal, Corina Caragea a oferit mai multe detalii despre motivele pentru care a rămas dezamăgită de vacanța din Maldive.

Pe lângă faptul că vremea nu a fost deloc bună și a plouat în fiecare zi din vacanță, Corina Caragea nu a fost deloc încântată de condițiile pe care le-a găsit la resortul la care s-a cazat.

„Plouă torențial de când am venit, visez noaptea că Oceanul Indian vine peste mine în cameră, nu am văzut soarele până acum, iar banii din munca mea se duc, cu fiecare zi care trece, pe apa…Maldivelor. Țeapă mai mare ca această vacanță nu am luat. Și nu mă refer la vreme, aici am avut ghinion. Doar că Instagramul…nu e toată realitatea. Ce am plătit nu are nicio legătură cu ce am găsit aici. (…) Condițiile de cazare, mâncarea, ospitalitatea, serviciile aici mi s-au părut foarte slabe. Mult sub standardul de 5 stele și mă bucur că am venit abia acum, după 20 de ani de călătorit prin lume, în Maldive, ca să am termen de comparație. Bali si Thailanda sunt mult peste Maldive din acest punct de vedere și cu mai puțini bani.”