Corina Caragea, dezvăluiri neștiute despre începutul carierei sale în televiziune: „Niciodată nu îmi trecuse prin cap să ajung acolo”

Corina Caragea marchează 20 de ani de când a început să prezinte știrile sportive la PRO TV, devenind una dintre cele mai apreciate figuri ale televiziunii. Într-un interviu acordat revistei VIVA!, vedeta a povestit despre momentul în care a acceptat provocarea de a se alătura echipei postului, despre începuturile pline de emoții și perioada de acomodare.

Corina Caragea a mărturisit cât de mult a contat sprijinul colegului său, Mihai Dedu, în primele etape ale carierei sale. Eleganța și devotamentul său pentru meserie au transformat-o într-o prezență emblematică pe micile ecrane.

„Nici mie nu îmi vine să cred. Parcă am clipit de două ori și au trecut cei 20 de ani. Eu prezentam de câteva luni la o televiziune de știri și apelul venit dinspre PRO TV am crezut că e o glumă. Am amânat jumătate de an. Am rumegat bine decizia, eram și foarte atașată de vechii colegi, iar PRO TV mi se părea oricum o pălărie prea mare și îndepărtată. Niciodată nu îmi trecuse prin cap să ajung acolo. Nu știu să fi fost un casting. Cel puțin eu nu știu. Chiar înainte cu câteva zile de a veni la PRO TV, am avut un accident de mașină și primii pași în PRO TV au fost… în cârje. Apropo de adaptare – câteva luni au fost doar în redacție și, în toamnă, am început ușor, ușor. Șase luni dimineața, apoi weekend, apoi prime time. Mi se părea ciudat că nu alternez cu teren, cum eram obișnuită, aveam multe live-uri, căci eram la o televiziune de știri, iar aici alternam cu o săptămână de redacție, ceea ce mi se părea prea liniștit.”, a dezvăluit Corina Caragea pentru revista VIVA!