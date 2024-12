Prințul Harry, primele declarații despre zvonurile conform cărora mariajul său cu Meghan Markle ar avea probleme: „Se pare că am divorțat de 10 ori”

Pe 4 decembrie, Prințul Harry a participat la Summitul DealBook 2024 al publicației The New York Times. Ducele de Sussex, în vârstă de 40 de ani, a discutat cu jurnalistul NYT și fondatorul DealBook, Andrew Ross Sorkin, despre mass-media, dezinformare și eforturile sale de a face lumea digitală mai sigură. În timpul interviului, Sorkin l-a întrebat pe Prințul Harry cum face față obsesiei publicului față de fiecare aspect al vieții sale.

„Te-am căutat pe Google News, iar oamenii sunt fascinați de tot ceea ce faci, tot timpul. Sunt fascinați de faptul că Meghan este în California acum, iar tu ești aici”, a spus Sorkin, referindu-se la faptul că, în timp ce Prințul Harry se afla în New York, Meghan Markle participa singură la gala Paley Honors din Beverly Hills. „Și sunt articole peste tot despre: ‘De ce faceți evenimente independente? De ce nu le faceți împreună?'”.

„Pentru că m-ai invitat, ar fi trebuit să știi!”, a răspuns Prințul Harry, stârnind râsete în rândul publicului.

Sorkin a răspuns apoi: „Adevărat. Este ceva normal pentru tine? Cum apare un articol – ea este în California, tu ești în New York – imediat se întreabă: ‘Ei bine, ce se întâmplă cu cei doi?’ Este ăsta un lucru bun pentru tine, într-un fel, că există atât de mult interes pentru voi?”.

Prințul Harry, care a crescut sub lumina reflectoarelor, a subliniat că această atenție „cu siguranță nu este un lucru bun. Se pare că am cumpărat sau ne-am mutat în vreo 10, 12 case. Și aparent am divorțat de vreo 10, 12 ori, de asemenea”, a răspuns Prințul Harry râzând.

„E greu să ții pasul, dar tocmai de aceea alegi să ignori totul. Cel mai rău îmi pare de trolli”, a continuat el. „Speranțele lor tot cresc și cresc, iar apoi nu se întâmplă nimic. Așa că îmi pare rău pentru ei. Sincer, chiar îmi pare rău.”

Ducele de Sussex a adăugat că nu are „nicio îndoială” că discuția sa cu Sorkin „va fi interpretată sau distorsionată într-un fel împotriva mea și, poate, chiar tu vei fi trollat fără milă.”

„Pentru asta nu pot decât să îmi cer scuze, dar tu m-ai invitat, așa că nu este vina mea”, a glumit Prințul Harry.

În cadrul interviului, Ducele de Sussex a discutat și despre inițiativa Parents Network din cadrul organizației caritabile Archewell Foundation, pe care o conduce împreună cu Meghan, dar și despre „principalul său obiectiv” — „să fiu cel mai bun soț și tată”. Ducele și Ducesa de Sussex sunt părinții Prințului Archie, în vârstă de 5 ani, și ai Prințesei Lilibet, în vârstă de 3 ani, pe care îi cresc în Montecito, California.

Vorbind despre viața sa în Statele Unite, Harry a spus: „Îmi place foarte mult să locuiesc aici și să-mi cresc copiii aici,” adăugând că există activități pe care le poate face cu copiii săi în SUA pe care „fără îndoială nu le-ar putea face în Marea Britanie.”

Harry a vorbit deschis și despre relația sa cu presa, spunându-i lui Sorkin: „Am avut această experiență directă încă de când eram copil. Am văzut articole scrise despre mine care nu sunt tocmai bazate pe realitate. Am văzut articole despre membri ai familiei mele, prieteni, străini, tot felul de oameni. Și cred că, atunci când crești într-un astfel de mediu, ajungi să pui la îndoială valabilitatea informațiilor, dar și ce cred ceilalți despre acestea și cât de periculoase pot deveni pe termen lung.”

În ceea ce privește crearea unui spațiu online sigur pentru tineri, Prințul Harry a spus că ar dori să colaboreze cu acționarii companiilor de social media pentru a discuta despre protejarea copiilor.

„Aș aprecia șansa de a mă întâlni cu acționarii, deoarece ei sunt cei care, în realitate, dețin controlul”, a spus el. „Sunt sigur că și ei sunt părinți și sper că ar fi de acord că este necesar să protejăm copiii.”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro