Care este motivul pentru care Lora și Ionuț Ghenu nu au sărbătorit un an de căsnicie: „Sunt un pic supărățică pe chestia asta”

Lora a dezvăluit motivul pentru care ea și soțul ei, Ionuț Ghenu, nu au celebrat un an de căsnicie.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Lora și Ionuț Ghenu (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după nouă ani de relație. Artista și partenerul ei au strălucit în ziua în care au mers la Starea Civilă și au rostit cel mai important „Da”, având alături familia și prietenii apropiați. Pe 5 octombrie 2024, s-au căsătorit religios. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, iar ulterior cântăreața și soțul ei au petrecut alături de cei peste 300 de invitați la un restaurant.

Lora și Ionuț Ghenu nu au sărbătorit un an de căsnicie 

Lora și soțul ei, Ionuț Ghenu, nu au apucat să sărbătorească un an de căsnicie. Cântăreața a dezvăluit motivul pentru care ea și soțul ei nu au celebrat acest moment. Artista a fost întrebată acest lucru pe Instagram, iar ea a răspuns cu foarte multă sinceritate. 

„Nu am sărbătorit, sunt un pic supărățică pe chestia asta, pentru că nu am sărbătorit weekendul ăsta, dar urmează să sărbătorim și asta e foarte important. Am avut în ziua aia un botez, un prieten foarte bun de-al nostru, deci nu aveam cum să ne ducem noi în altă parte, să plecăm noi în altă parte în weekend. Deci, asta cumva a compensat faptul că noi nu am făcut ceva. Am avut un motiv bun, dar în același timp, există tristețea aia că nu am punctat, dar o să facem asta, adică ce ne oprește până la urmă”, a spus Lora. 

Cu toate astea, în ziua în care ea și soțul ei, Ionuț Ghenu, au împlinit un an de la cununia civilă, Lora a ținut să transmită un mesaj înduioșător pe rețelele de socializare. 

„19 septembrie 2024 ne-am spus „DA”!
Cred că atunci când oamenii fac asta, pornesc pe un drum plini de iubire, încredere, optimism, hotărâți să dea tot ce pot pentru ca acest ideal să existe.
Viața e plină de neprevăzut. Prietenii… unii vin, alții pleacă, lumea se cerne. Dar iubirea rămâne cel mai bun prieten al unui cuplu și cea mai mare avere.
Ce nu veți auzi des e că trebuie să vă spuneți „DA” în fiecare zi. Vor fi și zile cu „da…”, altele cu „nu știu…”, dar cât timp aveți cu cine să comunicați, cât timp aveți curaj să vă ascultați și să vă regăsiți, veți găsi mereu drumul unul spre celălalt.
La mulți ani de iubire, dragul meu! @ionutghenu.”

Lora, declarații despre o posibilă despărțire de soțul ei, Ionuț Ghenu

Lora și soțul ei, Ionuț Ghenu, au fost invitați în podcastul lui Bursucu’, acolo unde au vorbit deschis depre relația lor. Artista a făcut declarații și despre posibilele motive care ar determina-o să pună capăt căsătoriei cu Ionuț Ghenu.

„Soțul meu este un om minunat. Dar dacă va greși vreodată, dacă va deveni rău, eu nu voi mai permite inimii mele să trăiască într-o poveste falsă. Am jurat la bine și la greu, dar nu la bine și la rău. Doar dacă luptăm împreună împotriva acelui rău… Indiferent de cât de mult iubesc o persoană, dacă devine rea și nu își mai revine de acolo și asta e noua realitate a acestui om, o să îl iubesc de la distanță. Așa sunt eu. Nu îmi doresc să fie lângă mine așa”, a spus Lora.

Citește și:
Irina Fodor, prima reacție după ce Catinca și Calina s-au plâns despre condițiile de la Asia Express: „Pentru mine a fost un pic șocant că…'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Agentul secret al lui Altin Bey - Rodica Ojog-Brașoveanu Agentul secret al lui Altin Bey - Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Calea fulgerului (Seria A ȘASEA LUME, partea I) - Rebecca Roanhorse Calea fulgerului (Seria A ȘASEA LUME, partea I) - Rebecca Roanhorse 27.7 RON Cumpără acum
SOFIA IN SA - Dick King Smith SOFIA IN SA - Dick King Smith 22.4 RON Cumpără acum
SOFIA IMPLINESTE SASE ANI - Dick King Smith SOFIA IMPLINESTE SASE ANI - Dick King Smith 22.4 RON Cumpără acum
CE-AI FACUT, MATEI? - Brigitte Weninger Eve Tharlet CE-AI FACUT, MATEI? - Brigitte Weninger Eve Tharlet 26.1 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) 490 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin 269 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Salma Hayek, petrecere de vis pentru aniversarea fiicei sale. Valentina a împlinit 18 ani: "Am mâncat, am dansat, am râs"
People
Salma Hayek, petrecere de vis pentru aniversarea fiicei sale. Valentina a împlinit 18 ani: "Am mâncat, am dansat, am râs"
Prințesa Charlene de Monaco, apariție elegantă într-o rochie albă în valoare de 2.550 de lire sterline
People
Prințesa Charlene de Monaco, apariție elegantă într-o rochie albă în valoare de 2.550 de lire sterline
Roxana Nemeș a pregătit camera gemenilor, care urmează să vină pe lume. Cum a decorat vedeta: "Așteptăm"
People
Roxana Nemeș a pregătit camera gemenilor, care urmează să vină pe lume. Cum a decorat vedeta: "Așteptăm"
Cu ce problemă de sănătate se confruntă fiul lui Tily Niculae. Cum se simte Radu
People
Cu ce problemă de sănătate se confruntă fiul lui Tily Niculae. Cum se simte Radu
Noi detalii surprinzătoare despre relația dintre Kate Middleton și Melania Trump, după vizita oficială a cuplului prezidențial
People
Noi detalii surprinzătoare despre relația dintre Kate Middleton și Melania Trump, după vizita oficială a cuplului prezidențial
Nicole Cherry, confesiuni despre relația cu soțul ei, Florin. Cei doi formează un cuplu de șapte ani: "Vedem cu toții câte despărțiri sunt în fiecare zi..."
People
Nicole Cherry, confesiuni despre relația cu soțul ei, Florin. Cei doi formează un cuplu de șapte ani: "Vedem cu toții câte despărțiri sunt în fiecare zi..."
Libertatea
Viața merge înainte pentru Daciana Sârbu, după divorțul de Victor Ponta. Ce a spus despre noul iubit și nuntă
Viața merge înainte pentru Daciana Sârbu, după divorțul de Victor Ponta. Ce a spus despre noul iubit și nuntă
Mesajele primite de Toto Dumitrescu, după ce a fost arestat preventiv. O discuție publică a degenerat: „De ce a fugit?”
Mesajele primite de Toto Dumitrescu, după ce a fost arestat preventiv. O discuție publică a degenerat: „De ce a fugit?”
Mașina pe care o conduce Petre Roman. La 79 de ani, fostul prim-ministru e în pas cu moda atât la haine, cât și la automobile
Mașina pe care o conduce Petre Roman. La 79 de ani, fostul prim-ministru e în pas cu moda atât la haine, cât și la automobile
Iulia Pârlea, prima reacție după ce s-a zvonit că a fost implicată într-un trio amoros cu un coleg de la PRO TV: „Știu că există o regulă simplă”
Iulia Pârlea, prima reacție după ce s-a zvonit că a fost implicată într-un trio amoros cu un coleg de la PRO TV: „Știu că există o regulă simplă”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Cea mai frumoasă deținută. În ce țară s-a organizat un concurs de Miss în închisoare
Cea mai frumoasă deținută. În ce țară s-a organizat un concurs de Miss în închisoare
Monica Belluci și Tim Burton s-au despărțit. Ce mesaj au transmis vedetele după doi ani de relație
Monica Belluci și Tim Burton s-au despărțit. Ce mesaj au transmis vedetele după doi ani de relație
Carlos Sainz, gest de milioane pentru o fetiță. Cum a reacționat micuța când a văzut că pilotul și-a ținut promisiunea în Baku
Carlos Sainz, gest de milioane pentru o fetiță. Cum a reacționat micuța când a văzut că pilotul și-a ținut promisiunea în Baku
Unica.ro
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Josephine Ana a strălucit la nunta la care părinții ei, Gina Pistol și Smiley, au fost nași. Invitații nu și-au putut lua ochii de la micuța care a avut o rochiță ca în povești! Imagini cu cei trei de la superbul eveniment!
Josephine Ana a strălucit la nunta la care părinții ei, Gina Pistol și Smiley, au fost nași. Invitații nu și-au putut lua ochii de la micuța care a avut o rochiță ca în povești! Imagini cu cei trei de la superbul eveniment!
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
catine.ro
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum îți poți crește nivelul de vitamina D atunci când zilele devin mai scurte. Sfaturi și recomandări de la specialiști
Cum îți poți crește nivelul de vitamina D atunci când zilele devin mai scurte. Sfaturi și recomandări de la specialiști
Ce să nu arunci niciodată în scurgerea chiuvetei, potrivit experților în instalații sanitare
Ce să nu arunci niciodată în scurgerea chiuvetei, potrivit experților în instalații sanitare
Mai multe din people
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au intenționat să se retragă din emisiune: "Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să..."
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au intenționat să se retragă din emisiune: "Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să..."
People

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, și-au arătat nemulțumirea față de cum decurg filmările la show-ul Asia Express.

+ Mai multe
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: "Am trecut prin niște situații dificile.."
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: "Am trecut prin niște situații dificile.."
People

Într-un interviu acordat recent, Daciana Sârbu a fost întrebată dacă își dorește să se recăsătorească după divorțul de Victor Ponta.

+ Mai multe
Irina Fodor, prima reacție după ce Catinca și Calina s-au plâns despre condițiile de la Asia Express: "Pentru mine a fost un pic șocant că..."
Irina Fodor, prima reacție după ce Catinca și Calina s-au plâns despre condițiile de la Asia Express: "Pentru mine a fost un pic șocant că..."
People

Catinca și Calina au părăsit primele emisiunea Asia Express - Drumul Eroilor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC