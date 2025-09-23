Care este motivul pentru care Lora și Ionuț Ghenu nu au sărbătorit un an de căsnicie: „Sunt un pic supărățică pe chestia asta”

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după nouă ani de relație. Artista și partenerul ei au strălucit în ziua în care au mers la Starea Civilă și au rostit cel mai important „Da”, având alături familia și prietenii apropiați. Pe 5 octombrie 2024, s-au căsătorit religios. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, iar ulterior cântăreața și soțul ei au petrecut alături de cei peste 300 de invitați la un restaurant.

Lora și Ionuț Ghenu nu au sărbătorit un an de căsnicie

Lora și soțul ei, Ionuț Ghenu, nu au apucat să sărbătorească un an de căsnicie. Cântăreața a dezvăluit motivul pentru care ea și soțul ei nu au celebrat acest moment. Artista a fost întrebată acest lucru pe Instagram, iar ea a răspuns cu foarte multă sinceritate.

„Nu am sărbătorit, sunt un pic supărățică pe chestia asta, pentru că nu am sărbătorit weekendul ăsta, dar urmează să sărbătorim și asta e foarte important. Am avut în ziua aia un botez, un prieten foarte bun de-al nostru, deci nu aveam cum să ne ducem noi în altă parte, să plecăm noi în altă parte în weekend. Deci, asta cumva a compensat faptul că noi nu am făcut ceva. Am avut un motiv bun, dar în același timp, există tristețea aia că nu am punctat, dar o să facem asta, adică ce ne oprește până la urmă”, a spus Lora.

Cu toate astea, în ziua în care ea și soțul ei, Ionuț Ghenu, au împlinit un an de la cununia civilă, Lora a ținut să transmită un mesaj înduioșător pe rețelele de socializare.

„19 septembrie 2024 ne-am spus „DA”!

Cred că atunci când oamenii fac asta, pornesc pe un drum plini de iubire, încredere, optimism, hotărâți să dea tot ce pot pentru ca acest ideal să existe.

Viața e plină de neprevăzut. Prietenii… unii vin, alții pleacă, lumea se cerne. Dar iubirea rămâne cel mai bun prieten al unui cuplu și cea mai mare avere.

Ce nu veți auzi des e că trebuie să vă spuneți „DA” în fiecare zi. Vor fi și zile cu „da…”, altele cu „nu știu…”, dar cât timp aveți cu cine să comunicați, cât timp aveți curaj să vă ascultați și să vă regăsiți, veți găsi mereu drumul unul spre celălalt.

La mulți ani de iubire, dragul meu! @ionutghenu.”

Lora, declarații despre o posibilă despărțire de soțul ei, Ionuț Ghenu

Lora și soțul ei, Ionuț Ghenu, au fost invitați în podcastul lui Bursucu’, acolo unde au vorbit deschis depre relația lor. Artista a făcut declarații și despre posibilele motive care ar determina-o să pună capăt căsătoriei cu Ionuț Ghenu.

„Soțul meu este un om minunat. Dar dacă va greși vreodată, dacă va deveni rău, eu nu voi mai permite inimii mele să trăiască într-o poveste falsă. Am jurat la bine și la greu, dar nu la bine și la rău. Doar dacă luptăm împreună împotriva acelui rău… Indiferent de cât de mult iubesc o persoană, dacă devine rea și nu își mai revine de acolo și asta e noua realitate a acestui om, o să îl iubesc de la distanță. Așa sunt eu. Nu îmi doresc să fie lângă mine așa”, a spus Lora.

Foto: Instagram

