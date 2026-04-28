Ce rutină urmează Anca Țurcașiu pentru a fi în formă. Artista a dezvăluit ce antrenamente face acasă: „Nici nu costă nimic”

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, iar fanii sunt surprinși de fiecare dată de aparițiile ei impecabile. Vedeta este atentă în ceea ce privește stilul ei de viață și poate fi un exemplu și pentru alții.

Ce antrenamente face Anca Țurcașiu pentru a fi în formă

Anca Țurcașiu are o rutină bine stabilită care o ajută să se mențină în formă. Sportul ocupă un loc important în stilul ei de viață, așa că își face timp pentru a integra mișcarea în programul ei. Artista practică acasă mai multe antrenamente, pe care le-a dezvăluit urmăritorilor de pe Instagram, pentru a-i inspira și motiva pe aceștia pentru a face mai mult sport, chiar în confortul locuinței lor.

„Bună dimineața, haideți să vă spun cum fac să rămân în formă fără să fac mare efort.

Îmi planific 3, 4 dimineți pe săptămână în care grupez niște exerciții pentru diferite grupe musculare, 12 repetări a câte 5 serii.

Avantajul este că nu pierd timp cu mersul la sală, reușesc să termin antrenamentul în 30 de minute.

Nu mă preocup cu ce mă îmbrac, nu mă vede nimeni, (pentru că vecinii mei la ora 11 00 sunt plecați).

Aaaaa, și nici nu costă nimic….

Cel mai important este să existe motivația, țelul pe care vrei să-l atingi.

Și să fii consecvent, evident.

În cazul meu, nu vreau decât să pot fi în formă.

Trebuie doar să te trezești jumătate de oră mai devreme, (în cazul în care ai un program fix, aglomerat), să-ți pui o muzică bună, să ai o salteluță și două greutăți, eventual.

Ce ziceți despre rutina mea?

Vă îmbrățișez, săptămână ușoară!

Ne vedem prin Cotroceni zilele astea.

Înfloresc teii!!!”

Anca Țurcașiu are o formă fizică de invidiat și arată cu mândrie acest lucru oricând are ocazia. Artista urmează un plan alimentar foarte bine pus la punct și a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă și ce anume nu consumă niciodată. Pe lângă grija pentru alimentație, cântăreața obișnuiește să facă des și exerciții fizice.

„Am două sau trei mese pe zi, dar tot cu mare atenție. Folosesc combinații corecte de alimente: proteine plus legume. Proteine însemnând ouă sau pește. Mănânc salate multe, mult verde în farfurie, fără ulei, fără grăsimi. Am eliminat lactatele, carnea, carbohidrații ca să păstrez o formă a corpului şi kilogramele pe care mi le doresc. Fac în fiecare zi o oră de sport pentru tonifiere musculară”, a declarat Anca Țurcașiu pentru VIVA!

Anca Țurcașiu, declarații despre operațiile sale estetice

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Anca Țurcașiu le-a dat replica celor care o acuză că a apelat la medicii esteticieni și nu recunoaște acest lucru.

„Dacă alăturați mai multe fotografii cu mine de acum 30, 20 sau 10 ani – veți vedea că sunt la fel. Într-adevăr, mi-am schimbat foarte mult părul, culoarea părului, sunt altă persoană, pentru că sunt blondă acum – altfel, o să vedeți că sunt la fel. Nu știu de ce s-au spus astfel de lucruri despre mine și nici nu mă interesează… Fiecare este liber să facă ce vrea cu corpul lui și cu fața lui, cu mintea, cu sufletul lui, cu tot. N-avem dreptul să judecăm pe nimeni și nu ne interesează, chiar nu stau să comentez acest aspect”, a declarat actrița pentru VIVA!

