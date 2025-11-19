Răzvan Simion, declarații după ce s-a zvonit că ar fi prezentatorul show-ului Survivor România 2026: „Sunt un tip comod”

Răzvan Simion a reacționat după apariția zvonurilor conform cărora ar fi prezentatorul show-ului Survivor România 2026.

Răzvan Simion, declarații după ce s-a zvonit că ar fi prezentatorul show-ului Survivor România 2026: "Sunt un tip comod"

Emisiunea „Survivor România” se va vedea pe Antena 1, după ce postul de televiziune a achiziționat formatul. În trecut, show-ul era la PRO TV, care pregătește în prezent competiția „Desafio: Aventura”, care va fi prezentată de Daniel Pavel

Răzvan Simion, după ce s-a speculat că ar fi prezentatorul Survivor România 2026

Momentan, încă nu s-a dezvăluit cine ar urma să fie prezentatorul Survivor România 2026, însă în presa mondenă s-au zvonit câteva nume luate în considerare, mai exact Răzvan Simion, Mihai Morar și Răzvan Fodor. Răzvan Simion a oferit primele declarații referitoare la aceste speculații.

„Mi-au zis și mie niște colegi că au auzit… Dar aș fi cel mai nepotrivit pentru Survivor România, pentru așa ceva… Eu sunt un tip comod, n-aș avea unde să-mi duc halatele mele de mătase. (n.r. – râde) Am atâtea costume, tocmai ce mi-am mai croit vreo două… N-aș putea! Șase luni în junglă? Doamne ferește! (n.r. – râde) Fără asfalt…”, a declarat Răzvan Simion pentru Libertatea.

Răzvan Simion a vorbit și despre Dani Oțil, colegul său de la Antena 1, care este și prezentatorul show-ului Power Couple România. 

„El e un tip dur, e un om al muntelui, pleacă vinerea… Eu sunt: 5 stele, dacă se poate! Dacă se va face un Survivor România de 5 stele, eu sunt prezentatorul lui.”

Răzvan Simion, detalii inedite despre cariera lui și limitele pe care și le-a impus

Răzvan Simion a declarat acum ceva timp că a învățat să își stabilească limite și să evite epuizarea pentru câștiguri financiare. În plus, acesta a menționat că nu este deranjat de faptul că alte producții au preluat elemente din formatul emisiunii lor.

„Pe vremea când am început la Antenă acum 16 ani, nimeni nu voia tronsonul acesta și nimeni nu considera că cineva se uită la televizor mai încolo de ora 9.00. Acum este bătaie pe tronsonul acesta. Toată lumea vrea să facă lucruri, televiziunile cât de mici au scos programe matinale. Suntem un fel de nașii lor, tăticii, că dacă te uiți, mai seamănă. Ideile mari circulă prin aer. Online a împrumutat mult de la TV, nu există un diss între TV și online”, a spus Răzvan Simion pentru CANCAN.RO.

Răzvan Simion a mai dezvăluit că a primit propuneri și de a activa în zona de online, în ceea ce privește găzduirea unui podcast, însă nu a mers mai departe cu acest demers. 

„Mi se pare că am pierdut startul, am avut prieteni care au insistat acum niște ani să fac asta, în pandemie mai exact, atunci când au fost premiați toți cei din seara asta. Mi se pare că s-au zis lucrurile toate, ar mai fi încă un podcast. Doi la mână, eu trebuie să găsesc conținut patru ore pe zi. Trebuie să spun lucruri, să fac lucruri, să pun întrebări. Sunt stors, nu mai pot. După ce termin programul, am nevoie de timpul meu. Mai sunt evenimente, mai sunt alte obligații, efectiv nu duc. Și dacă aș face și asta, chiar nu aș avea timp să îmi trăiesc viața. De ce să fac asta? Să acumulez ce anume? Oameni? Deja se uită mulți, faimă? Mă știu toți. Bani? Da, bani, dar ce fac cu ei dacă nu am timp?! Unii bani se și refuză pentru că degeaba îi ai dacă nu ai timp să faci nimic cu ei”, a spus Răzvan Simion.

Libertatea
Ego.ro
Antena 1
Unica.ro
catine.ro
