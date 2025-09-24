Detalii din culisele noului show de la Pro TV prezentat de Daniel Pavel. Unde vor avea loc filmările și ce premiu este pus în joc

Daniel Pavel prezintă noul reality show de la Pro TV, "Desafio – Sfidarea sau Provocarea".

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Detalii din culisele noului show de la Pro TV prezentat de Daniel Pavel. Unde vor avea loc filmările și ce premiu este pus în joc

PRO TV pregătește un nou reality-show cu ambiții uriașe, menit să prindă publicul în fața ecranelor și să concureze cu succesul „Insula Iubirii”. Noua producție se va numi „Desafio – Sfidarea sau Provocarea” și va fi filmată în Thailanda, într-un decor spectaculos și plin de provocări.

Detalii despre noul show de la Pro TV

Inspirat din celebrul format american The Challenge, emisiunea promite să fie un mix între Survivor și Big Brother: concurenții vor trece prin probe fizice dificile, exerciții de supraviețuire și vor fi supravegheați non-stop, fiind analizați și din punct de vedere psihologic. Dinamicile dintre participanți – alianțe, conflicte sau povești de dragoste – vor fi atent urmărite și vor influența evoluția fiecăruia.

Competiția se va desfășura în trei locații diferite: una extrem de sărăcăcioasă, una cu condiții medii și alta de lux. Echipele vor fi mutate periodic dintr-un spațiu în altul, în funcție de performanțele din concurs, trecând astfel de la lipsuri la opulență și invers, potrivit Cancan.

Prezentatorul show-ului va fi Daniel Pavel, care revine pe ecran după succesul de la Survivor România, semn că producătorii au mare încredere în experiența lui.

Filmările sunt programate între 7 noiembrie și 21 decembrie, iar marele premiu îi va motiva pe concurenți: 150.000 de euro pentru câștigător, la care se adaugă și onorarii săptămânale pentru fiecare participant. Lista completă a vedetelor înscrise și detalii despre contractele lor vor fi dezvăluite în curând, însă producătorii promit o distribuție spectaculoasă și momente pline de adrenalină.

Daniel Pavel, despre noul show pe care îl va prezenta

Publicul îl știe pe Daniel Pavel din prisma rolului de prezentator al show-ului Survivor România. Însă, acesta a acceptat recent o nouă provocare profesională și va prezenta o altă emisiuni, fiind vorba despre Desafio – Sfidarea sau Provocarea. Anunțul despre acest show a venit la lansarea grilei de toamnă de la PRO TV, unde a fost prezent și Daniel Pavel. Prezentatorul a făcut și primele mărturisiri despre emisiunea pe care telespectatorii o vor vedea în curând.

„Cum nu s-a mai văzut, din punct de vedere al reality-ului, al adventure show-ului, al game show-ului, adică acest format nu a mai fost în România. Trebuie să plecăm. Mie îmi plac genul de formate unde cu arme și bagaje pleci, filmezi, livrezi și te întorci, zicem noi, cu cununa cu lauri. Mai avem până plecăm”, a declarat Daniel Pavel pentru tvmania.ro

Daniel Pavel a precizat că urmează să plece spre filmările show-ului Desafio – Sfidarea sau Provocarea, dar nu a dezvăluit locația unde vor avea loc.

„Într-un ținut exotic, în fața provocărilor imprevizibile, minunații, concurenții vor descoperi nu doar cât pot duce, ci și cine sunt cu adevărat. Va fi un supertest sfidând limitele. Și despre asta o să mai povestim.”

De asemenea, Daniel Pavel promite ca Desafio – Sfidarea sau Provocarea să fie un show de excepție.

„Vă promit așa: veți trăi alături de ei o expediție, o experiență, o minune de reality show intens, palpitant, în care fiecare clipă poate schimba totul. Vă spun așa: sfidătorilor, abia aștept să ne revedem”, a adăugat Daniel Pavel, conform sursei citate. 

La scurt timp după încheierea aventurii din Republica Dominicană, Daniel Pavel, gazda show-ului, cunoscut de fani drept Domnul Dan, a vorbit despre ceea ce înseamnă pentru el această experiență unică, care nu doar că îl consumă, dar îl și încarcă profund.

„Așa spun, da? (râde) Așa și este, dându-i show-ului Survivor părți vitale din sufletul meu, sezon de sezon”, a mărturisit Daniel Pavel pentru Libertatea, explicând că participarea sa nu este doar profesională, ci implică o trăire autentică, intensă.

„Sunt etape în derularea narațiunii Survivor: pregătirea episodului de start (numit ca în marile explorări, landing), primele arsuri ale soarelui dominican, imersiunea concurenților în viața și lupta de pe insule… Acest sezon am început primele cadre cu totul diferit față de trecut, cu o poveste dominicană filmată și prezentată unic”, a declarat acesta.

Citește și:
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'

foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Ochii jupâniței - Rodica Ojog-Brașoveanu Ochii jupâniței - Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Nopți albe pentru Minerva ed 2022 - Rodica Ojog-Brașoveanu Nopți albe pentru Minerva ed 2022 - Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Necunoscuta din congelator ed 2022- Rodica Ojog-Brașoveanu Necunoscuta din congelator ed 2022- Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol. 4 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol. 4 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol. 3 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol. 3 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol. 2 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol. 2 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol.1 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol.1 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Emisiunea Power Couple revine cu al treilea sezon la Antena 1. Prezentatorul Dani Oțil, primele declarații înainte de filmări: "Mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă"
People
Emisiunea Power Couple revine cu al treilea sezon la Antena 1. Prezentatorul Dani Oțil, primele declarații înainte de filmări: "Mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă"
Katy Perry, mărturisiri oneste despre viața și cariera sa după despărțirea de Orlando Bloom: "Am fost iubită, pusă la încercare și încercată. Aceasta este..."
People
Katy Perry, mărturisiri oneste despre viața și cariera sa după despărțirea de Orlando Bloom: "Am fost iubită, pusă la încercare și încercată. Aceasta este..."
Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații rare despre povestea lor de dragoste și diferența de vârstă dintre ei: "Avem un limbaj propriu"
People
Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații rare despre povestea lor de dragoste și diferența de vârstă dintre ei: "Avem un limbaj propriu"
Bianca Censori, decizie neașteptată pe plan profesional. Ce a anunțat soția lui Kanye West
People
Bianca Censori, decizie neașteptată pe plan profesional. Ce a anunțat soția lui Kanye West
Smiley, criticat pentru o ținută purtată la "Vocea României." Cum s-a îmbrăcat artistul și ce reacții a primit: "Nu te avantajează deloc"
People
Smiley, criticat pentru o ținută purtată la "Vocea României." Cum s-a îmbrăcat artistul și ce reacții a primit: "Nu te avantajează deloc"
Fiica Angelinei Jolie, Shiloh, apariție îndrăzneață cu un nou look punk. Cum a fost surprinsă de paparazzi
People
Fiica Angelinei Jolie, Shiloh, apariție îndrăzneață cu un nou look punk. Cum a fost surprinsă de paparazzi
Libertatea
Imagini memorabile cu Claudia Cardinale. Actrița a fost considerată cea mai frumoasă femeie din lume
Imagini memorabile cu Claudia Cardinale. Actrița a fost considerată cea mai frumoasă femeie din lume
Anna Lesko, acuzată că a refuzat să îl vadă pe Irinel Columbeanu: „Se ascunde de el. Nici bani nu i-a trimis”. Cât timp au fost iubiți
Anna Lesko, acuzată că a refuzat să îl vadă pe Irinel Columbeanu: „Se ascunde de el. Nici bani nu i-a trimis”. Cât timp au fost iubiți
Cum arată Gabriela Firea, după intervențiile estetice la față. Este complet schimbată
Cum arată Gabriela Firea, după intervențiile estetice la față. Este complet schimbată
Mesajele primite de Serena Williams după ce fanii au aflat metoda prin care a slăbit spectaculos 14 kilograme: „E OK?”
Mesajele primite de Serena Williams după ce fanii au aflat metoda prin care a slăbit spectaculos 14 kilograme: „E OK?”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis: „Sunt foarte periculoși”
Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis: „Sunt foarte periculoși”
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Restricțiile pe care Daciana Sârbu le-a impus fiicelor sale. Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorțul de mama lor
Restricțiile pe care Daciana Sârbu le-a impus fiicelor sale. Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorțul de mama lor
Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică
Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică
Unica.ro
Toți pensionarii trebuie să știe! Ce decizie s-a luat în privința pensiilor. Ce se întâmplă de la 1 octombrie
Toți pensionarii trebuie să știe! Ce decizie s-a luat în privința pensiilor. Ce se întâmplă de la 1 octombrie
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
La TV e mereu cu zâmbetul pe buze, dar ce i-au făcut Calina și Catinca Roman Irinei Fodor a tulburat-o total! „Pentru mine a fost un pic șocant”. Acum a povestit tot ce s-a întâmplat
La TV e mereu cu zâmbetul pe buze, dar ce i-au făcut Calina și Catinca Roman Irinei Fodor a tulburat-o total! „Pentru mine a fost un pic șocant”. Acum a povestit tot ce s-a întâmplat
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
catine.ro
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alimentul care îți poate declanșa coșmaruri. Nutriționiștii recomandă să-l eviți înainte de culcare
Alimentul care îți poate declanșa coșmaruri. Nutriționiștii recomandă să-l eviți înainte de culcare
Cum poți să folosești iaurtul grecesc pentru un plus de proteine în dieta zilnică. Sfaturi de la nutriționiști
Cum poți să folosești iaurtul grecesc pentru un plus de proteine în dieta zilnică. Sfaturi de la nutriționiști
Mai multe din people
Ce a decis instanța pentru Toto Dumitrescu, după accidentul rutier din București și acuzațiile că a condus sub influența substanțelor interzise
Ce a decis instanța pentru Toto Dumitrescu, după accidentul rutier din București și acuzațiile că a condus sub influența substanțelor interzise
People

Instanța a decis arestarea preventivă a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului.

+ Mai multe
Tatăl lui Elon Musk, Errol, acuzat de abuz sexual asupra a 5 dintre copiii săi și cei vitregi. Cum răspunde acesta acuzațiilor
Tatăl lui Elon Musk, Errol, acuzat de abuz sexual asupra a 5 dintre copiii săi și cei vitregi. Cum răspunde acesta acuzațiilor
People

Tatăl lui Elon Musk, Errol, a fost acuzat de agresiune sexuală asupra copiilor săi, cât și celor vitregi.

+ Mai multe
Motivul neașteptat pentru care Otilia nu vrea să preia numele de familie al soțului turc. Ce a dezvăluit artista: "Chestia asta vine cu..."
Motivul neașteptat pentru care Otilia nu vrea să preia numele de familie al soțului turc. Ce a dezvăluit artista: "Chestia asta vine cu..."
People

Otilia a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV și a vorbit despre viața ei după ce s-a căsătorit.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC