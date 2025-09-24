Detalii din culisele noului show de la Pro TV prezentat de Daniel Pavel. Unde vor avea loc filmările și ce premiu este pus în joc

PRO TV pregătește un nou reality-show cu ambiții uriașe, menit să prindă publicul în fața ecranelor și să concureze cu succesul „Insula Iubirii”. Noua producție se va numi „Desafio – Sfidarea sau Provocarea” și va fi filmată în Thailanda, într-un decor spectaculos și plin de provocări.

Detalii despre noul show de la Pro TV

Inspirat din celebrul format american The Challenge, emisiunea promite să fie un mix între Survivor și Big Brother: concurenții vor trece prin probe fizice dificile, exerciții de supraviețuire și vor fi supravegheați non-stop, fiind analizați și din punct de vedere psihologic. Dinamicile dintre participanți – alianțe, conflicte sau povești de dragoste – vor fi atent urmărite și vor influența evoluția fiecăruia.

Competiția se va desfășura în trei locații diferite: una extrem de sărăcăcioasă, una cu condiții medii și alta de lux. Echipele vor fi mutate periodic dintr-un spațiu în altul, în funcție de performanțele din concurs, trecând astfel de la lipsuri la opulență și invers, potrivit Cancan.

Prezentatorul show-ului va fi Daniel Pavel, care revine pe ecran după succesul de la Survivor România, semn că producătorii au mare încredere în experiența lui.

Filmările sunt programate între 7 noiembrie și 21 decembrie, iar marele premiu îi va motiva pe concurenți: 150.000 de euro pentru câștigător, la care se adaugă și onorarii săptămânale pentru fiecare participant. Lista completă a vedetelor înscrise și detalii despre contractele lor vor fi dezvăluite în curând, însă producătorii promit o distribuție spectaculoasă și momente pline de adrenalină.

Daniel Pavel, despre noul show pe care îl va prezenta

Publicul îl știe pe Daniel Pavel din prisma rolului de prezentator al show-ului Survivor România. Însă, acesta a acceptat recent o nouă provocare profesională și va prezenta o altă emisiuni, fiind vorba despre Desafio – Sfidarea sau Provocarea. Anunțul despre acest show a venit la lansarea grilei de toamnă de la PRO TV, unde a fost prezent și Daniel Pavel. Prezentatorul a făcut și primele mărturisiri despre emisiunea pe care telespectatorii o vor vedea în curând.

„Cum nu s-a mai văzut, din punct de vedere al reality-ului, al adventure show-ului, al game show-ului, adică acest format nu a mai fost în România. Trebuie să plecăm. Mie îmi plac genul de formate unde cu arme și bagaje pleci, filmezi, livrezi și te întorci, zicem noi, cu cununa cu lauri. Mai avem până plecăm”, a declarat Daniel Pavel pentru tvmania.ro.

Daniel Pavel a precizat că urmează să plece spre filmările show-ului Desafio – Sfidarea sau Provocarea, dar nu a dezvăluit locația unde vor avea loc.

„Într-un ținut exotic, în fața provocărilor imprevizibile, minunații, concurenții vor descoperi nu doar cât pot duce, ci și cine sunt cu adevărat. Va fi un supertest sfidând limitele. Și despre asta o să mai povestim.”

De asemenea, Daniel Pavel promite ca Desafio – Sfidarea sau Provocarea să fie un show de excepție.

„Vă promit așa: veți trăi alături de ei o expediție, o experiență, o minune de reality show intens, palpitant, în care fiecare clipă poate schimba totul. Vă spun așa: sfidătorilor, abia aștept să ne revedem”, a adăugat Daniel Pavel, conform sursei citate.

La scurt timp după încheierea aventurii din Republica Dominicană, Daniel Pavel, gazda show-ului, cunoscut de fani drept Domnul Dan, a vorbit despre ceea ce înseamnă pentru el această experiență unică, care nu doar că îl consumă, dar îl și încarcă profund.

„Așa spun, da? (râde) Așa și este, dându-i show-ului Survivor părți vitale din sufletul meu, sezon de sezon”, a mărturisit Daniel Pavel pentru Libertatea, explicând că participarea sa nu este doar profesională, ci implică o trăire autentică, intensă. „Sunt etape în derularea narațiunii Survivor: pregătirea episodului de start (numit ca în marile explorări, landing), primele arsuri ale soarelui dominican, imersiunea concurenților în viața și lupta de pe insule… Acest sezon am început primele cadre cu totul diferit față de trecut, cu o poveste dominicană filmată și prezentată unic”, a declarat acesta.

foto: Arhiva ELLE

