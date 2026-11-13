Andreea Esca, imagini inedite cu Alexia Eram din copilărie. Legătura surprinzătoare cu „Dansez pentru tine”

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Andreea Esca a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale o amintire specială din copilăria fiicei sale, Alexia Eram. Prezentatoarea Știrilor Pro TV a publicat o înregistrare în care aceasta dansează samba alături de partenerul său, demonstrând că pasiunea pentru dans a apărut încă de la o vârstă fragedă. Postarea vine într-un moment în care se discută tot mai mult despre revenirea emisiunii „Dansez pentru tine”, iar numele Alexiei se află printre cele vehiculate pentru noul sezon.

Andreea Esca a publicat un videoclip cu Alexia Eram din copilărie

Andreea Esca și-a surprins urmăritorii de pe Instagram cu o filmare mai veche în care fiica sa apare pe ringul de dans. În imagini, Alexia Eram, pe atunci doar o fetiță, execută o coregrafie de samba alături de partenerul său, cu multă energie și încredere. Videoclipul readuce în atenție o pasiune mai puțin cunoscută a tinerei, care a practicat dansul sportiv și a participat inclusiv la competiții.

Alături de înregistrare, Andreea Esca a readus în discuție și o declarație oferită cu ani în urmă, în care explica felul în care Alexia a descoperit această activitate. Interesant este că tocmai emisiunea „Dansez pentru tine” a inspirat-o să își dorească să urmeze cursuri de dans.

Prezentatoarea TV povestea că fiica sa a insistat să fie înscrisă la o școală de dans, iar ea a decis să îi ofere această oportunitate, cu condiția să demonstreze că are aptitudini și că este dispusă să muncească.

„A dorit să meargă la școala de dans. Este adevărat că, odată cu apariția emisiunii Dansez pentru tine, acum vreo doi ani și jumătate a început să mă bată la cap că vrea neapărat să meargă la dans și am dus-o. I-am dat-o Elvirei și i-am spus să îi dea un test, să o pună să facă ce trebuie și să-mi spună dacă merită să vină. Eu chiar cred că trebuie să ai ceva ca să te duci, nu are sens să pierzi vremea degeaba și să muncești pentru că se muncește foarte mult. Elvirei i-a plăcut foarte mult și a luat-o deja la o grupă care era puțin mai avansată decât la ce ar fi trebuit să intre ea. A făcut față cu bine și sperăm să meargă în continuare cât mai bine. Merge la competiții, a luat locul I la Cupa Muntenia. Îi place foarte mult, chiar dacă este foarte greu”, spunea Andreea Esca la acea vreme.

Emisiunea „Dansez pentru tine” revine

„Dansez pentru tine” s-a numărat printre cele mai urmărite producții de divertisment din România, reunind vedete și dansatori care concurau pentru a îndeplini visurile unor persoane aflate în situații dificile.

Emisiunea fenomen „Dansez pentru tine” se întoarce pe micile ecrane la două decenii de la debut. Momentan nu se știu detalii despre prezentatori, data premierii, însă potrivit surselor mondene, vom avea ocazia în foarte scurt timp să o vedem pe micile ecrane.

Emisiunea Dansez pentru tine a prezentat în fața telespectatorilor coregrafii memorabile pe ringul de dans, dar și povești de viață emoționante. De altfel, s-a deschis casting-ul, iar persoanele care doresc să participe și să lupte pentru visul lor se pot înscrie.

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Foto: Instagram

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