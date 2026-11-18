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La finalul lunii iulie, Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară. Actrița a născut o fetiță, pentru care a ales numele Nina Elisabeta. Vedeta mai are patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi, declarații despre soțul ei

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt căsătoriți din 2015 și au împreună cinci fiice. Deși programul lor este încărcat, iar responsabilitățile de părinți le ocupă o mare parte din timp, cei doi încearcă să nu neglijeze relația de cuplu, aspect despre care actrița vorbește cu mândrie în numeroase interviuri.

Laura Cosoi și-a reluat deja activitatea profesională și a dezvăluit că încearcă să își adapteze programul în funcție de nevoile fetiței sale, Nina, pe care o alăptează. Ea a revenit rapid în fața telespectatorilor cu un nou sezon din emisiunea „Vacanță de vedetă”, pe care o prezintă la Antena Stars.

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a vorbit despre relația cu soțul ei și modul în care depășesc conflictele din viața de cuplu.

„Nu suntem perfecți. […] Noi suntem amândoi temperamentali. Soțul e chiar coleric de-a binelea. […] Are fitilul scurt, așa spune el, și-i sare țandăra instant. Îi trece la cinci minute, nu mai știe ce s-a întâmplat. Adică nu-și amintește absolut nimic. Eu, care eram mult mai supărăcioasă […], eram buza umflată și nu-mi trecea și puteam să nu vorbesc cu el nu știu câte zile”, a spus Laura Cosoi la Fresh by Unica.

Actrița a vorbit și despre regulile după care se ghidează atunci când vine vorba despre creșterea și educarea celor cinci fetițe.

„Le pregătim pentru o viață în afara familiei. Cel mai des facem asta […]. Sunt foarte multe reguli acasă, dar ca mamă zic să nu greșesc, în sensul că […] să pun accent pe ceva ce poate nu e important”, a mai spus ea pentru sursa citată. „Sper […] să fiu acolo pentru ele când au nevoie de mine și să mă vadă ca o mamă prezentă. […] Să fiu cu totul și o mamă pe care să se poată baza, să știe că la mine se pot întoarce oricând, oricum”.

Laura Cosoi a apelat la ajutor pentru îngrijirea celor cinci copii

Pe lângă responsabilitățile profesionale, actrița are un program încărcat și acasă. Cele cinci fiice se află în etape diferite de dezvoltare, iar activitățile școlare, programul zilnic și îngrijirea celor mici necesită multă organizare. Laura Cosoi a dezvăluit că familia beneficiază acum de sprijinul unei persoane care îi ajută în a doua parte a zilei. Este o schimbare importantă, având în vedere că, până la nașterea celui de-al cincilea copil, actrița și soțul ei s-au ocupat singuri de creșterea fetelor.

„Avem o doamnă care lucrează pentru noi în partea a doua a zilei. Și mă amuză extrem de tare că eu nu știu cum am putut să trăiesc fără ajutor până acum. Și, deși avem un om, oricum nu ajunge. Suntem mulți și suntem cu nevoi deosebite toți. Copiii merg și la o grămadă de activități după școală. Este Aida care e mică, acum scapă de scutec. Îți dai seama numai de câte ori o duc la WC după-amiază. E Nina care are nevoie de mine. Nu știu cum ne-am descurcat. Până la patru copii n-am avut ajutor. Și acum după-amiază avem pe cineva ca să mă ajute. Și avem numai ajutor în casă, sigur că da.”, a mai spus ea pentru Libertatea.

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Foto: Instagram

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