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Când se difuzează ultima ediție a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10

Thailanda este locul perfect în care soarele, iubirea, tentațiile și aventurile se împletesc în unele dintre cele mai frumoase povești. Șase cupluri au intrat în cel mai dur test al relațiilor și vor lua decizii importante, după ce își vor răspunde la întrebări extrem de relevante.

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, prezentat de Radu Vâlcan, se apropie cu pași rapizi de final. Sezonul aniversar vine însă cu o modificare în programul Antena 1, după ce postul de televiziune a programat un meci al echipei naționale de fotbal a României într-una dintre serile în care telespectatorii așteptau o nouă ediție a reality-show-ului prezentat de Radu Vâlcan.

Potrivit informațiilor din presa mondenp, sezonul aniversar ar urma să aibă 24 de episoade, față de 21 în sezoanele precedente, iar finala este programată pentru vineri, 4 decembrie 2026, deși, inițial, ultimul episod ar fi fost planificat pentru 28 noiembrie.

De la ora 20.30, fanii emisiunii vor putea urmări deznodământul poveștilor de dragoste din Thailanda și vor afla ce decizii vor lua cele patru cupluri care au mai rămas în acest moment în emisiune. Unele dintre ele deja au decis să pună capăt relațiilor, iar ispitele s-au dovedit a fi cu adevărat tentante, așa cum s-a putut observa în episoadele trecute.

Însă, Radu Vâlcan le-a dat și o veste pe care fanii o așteptau cu nerăbdare. În scurt timp, vor începe filmările pentru următorul sezon, castingul pentru cupluri, dar și pentru ispite fiind în plină desfășurare.

Câți bani ar primi Radu Vâlcan pentru un sezon Insula Iubirii

De la primul sezon și până în prezent, Radu Vâlcan a fost cel care i-a însoțit pe concurenți pe parcursul experienței și a moderat unele dintre cele mai tensionate momente ale emisiunii, inclusiv celebrele ceremonii ale focului.

Potrivit informațiilor publicate de cancan.ro despre veniturile vedetelor Antena 1, prezentatorul ar încasa între 10.000 și 15.000 de euro pentru fiecare sezon al show-ului. Informația nu a fost însă confirmată oficial nici de Radu Vâlcan, nici de reprezentanții postului de televiziune.

Filmările pentru un sezon din „Insula Iubirii” s-ar desfășura pe parcursul a aproximativ trei săptămâni, perioadă în care prezentatorul se află în Thailanda și participă la filmarea momentelor esențiale ale competiției.

Dacă suma vehiculată este raportată strict la cele aproximativ trei săptămâni petrecute la filmări, Radu Vâlcan ar ajunge la un venit de câteva mii de euro pe săptămână. Este vorba însă doar despre un calcul estimativ, întrucât nu există informații oficiale despre structura contractului său sau despre modul în care este remunerat pentru participarea la „Insula Iubirii”.

Radu Vâlcan a rămas constant la conducerea emisiunii de-a lungul celor zece sezoane, devenind una dintre prezențele reprezentative ale formatului. În fiecare ediție, acesta îi însoțește pe concurenții care aleg să își testeze relațiile în Thailanda, unde petrec mai multe săptămâni separați de parteneri și în compania ispitelor.

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Foto: PR

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