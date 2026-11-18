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Pe platourile de filmare se pot înfiripa povești fierbinți, dar și încurcate, mai ales dacă protagoniștii lor mai sunt implicați și în alte relații. Iată care sunt relațiile care s-au născut la filmări.

1. Michael Douglas și Kathleen Turner

În cartea sa de memorii, One Helluva Ride, lansată în 2026, Michael Douglas a recunoscut pentru prima dată că a avut o aventură cu Kathleen Turner, colega lui din filmul Romancing the Stone, când era despărțit de soția lui de la acea vreme, Diandra Luker. „Am plăcut-o instantaneu și am fost imediat atrași unul de celălalt”, a scris Michael Douglas în cartea sa.

2. Carrie Fisher și Harrison Ford

Atunci când au apărut zvonurile despre o relație între Carrie Fisher și Harrison Ford, actorul era căsătorit cu prima lui soție, Mary Marquardt. Actrița a vorbit despre legătura lor din timpul filmărilor pentru pelicula Star Wars, care a durat trei luni, în cartea ei, The Princess Diarist. „Am fost Han și Leia în timpul săptămânii și Carrie și Harrison în weekend.” Trebuie menționat că la momentul acela, Carrie Fisher avea 19 ani, în timp ce Harrison Ford avea 33 de ani.

3. Ione Skye și John Cusack

Ione Skye și John Cusack au jucat împreună în comedia romantică Say Anything… din 1989. Actrița a recunoscut în cartea sa de memorii, Say Everything, că ea și actorul au avut o relație după terminarea filmărilor. Legătura lor s-a petrecut după ce ea a divorțat de primul ei soț, Adam Horovitz.

4. LeAnn Rimes și Eddie Cibrian

LeAnn Rimes și Eddie Cibrian și-au început relația atunci când lucrau la filmul Northern Lights. La momentul respectiv, actorul era căsătorit cu Brandi Glanville, iar actrița cu dansatorul Dean Sheremet. „Aveam două cupluri ale căror căsnicii nu au funcționat, care s-au întâlnit unul cu celălalt și s-au îndrăgostit”, a mărturisit LeAnn Rimes pentru ABC News. În 2011, s-au căsătorit la o casă privată din California.

5. Ali MacGraw și Steve McQueen

Ali MacGraw și Steve McQueen au avut rolurile principale în filmul de acțiune The Getaway. Relația lor fulgerătoare și pasională de dragoste a început în timpul căsniciei actriței cu producătorul Robert Evans. „A fost o poveste foarte, foarte pasională, dramatică, dureroasă. A fost practic o despărțire zdrobitoare pentru amândoi. Dar cred că pot spune cu siguranță că ar fi fost imposibil să nu mă îndrăgostesc de Steve”, și-a amintit Ali MacGraw pentru Vanity Fair. După divorțul de Robert Evans, Ali MacGraw s-a căsătorit în 1973 cu Steve McQueen, mariaj care a durat până în 1978.

6. Humphrey Bogart și Lauren Bacall

Filmul To Have and Have Not din 1944 i-a adus împreună pe Humphrey Bogart și Lauren Bacall. Relația lor a început când actorul încă mai era căsătorit cu actrița Mayo Methot. „Adevărul este că pur și simplu s-a întâmplat. El a inițiat schimbarea relației”, a scris Lauren Bacall în memoriile sale, By Myself and Then Some. Humphrey Bogart și Lauren Bacall s-au căsătorit în 1945 și au format un cuplu până în 1957, când actorul a murit de cancer esofagian.

7. Lara Flynn Boyle și Kyle MacLachlan

Când Kyle MacLachlan forma un cuplu cu Laura Dern, el a avut o aventură cu Lara Flynn Boyle, alături de care a jucat în serialul Twin Peaks. Începută ca o relație discretă, s-a transformat într-o poveste de iubire care a durat doi ani. „Ne-am implicat în această relație, iar acest lucru a distrus pur și simplu relația cu Laura. Nu a fost cel mai bun moment al meu. Nu am gestionat bine situația, mai ales pentru Laura”, a recunoscut Kyle MacLachlan pentru People.

8. Laurence Olivier și Vivien Leigh

În drama Fire Over England, Laurence Olivier și Vivien Leigh i-au jucat pe Michael și Cynthia, care erau amanți. În viața reală, în timp ce filmau, începea între ei o poveste de dragoste presărată cu provocări, pentru că amândoi erau implicați în alte căsătorii. Laurence Olivier era împreună cu actrița Jill Esmond, iar Vivien Leigh cu Herbert Leigh Holman. Când amândoi au încheiat cu divorțurile în 1940, relația lor a devenit publică. În acel an s-au căsătorit, iar mariajul lor a rezistat până în 1960.

10. Claire Danes și Billy Crudup

Drama Stage Beauty din 2004 i-a făcut pe Claire Danes și Billy Crudup să se îndrăgostească unul de celălalt. În cazul lor, povestea a fost marcată și de controverse, pentru că actorul era implicat într-o relație cu actrița Mary-Louise Parker, care era și însărcinată atunci cu copilul lor. Cei doi s-au despărțit în 2003, după opt ani de relație, iar atunci actorul a putut să își trăiască fără alte angajamente povestea de iubire. În 2015, Claire Danes spunea: „Eram pur și simplu îndrăgostită de el. Și trebuia să explorez asta, iar eu aveam 24 de ani. Nu știam exact care vor fi acele consecințe.”

Foto: PR, Profimedia

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