Michael Douglas și Kathleen Turner: o aventură recunoscută după 40 de ani. Actorul a făcut dezvăluiri și despre dependența de sex

Chimia dintre Michael Douglas și Kathleen Turner a generat speculații intense la lansarea filmului Idilă pentru o piatră prețioasă, în 1984. După mai bine de patru decenii, actorul face dezvăluiri privind presupusa aventură cu colega lui.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Michael Douglas și Kathleen Turner: o aventură recunoscută după 40 de ani. Actorul a făcut dezvăluiri și despre dependența de sex

Presupusa aventură dintre Michael Douglas și Kathleen Turner, colega lui din filmul din 1984 Idilă pentru o piatră prețioasă, a ținut primele pagini ale tabloidelor vreme îndelungată, iar zvonurile despre o relație secretă între cei doi au alimentat fantezia publicului care a recunoscut imediat că cei doi actori, aflați la acel moment la un apogeu al popularității, aveau o chimie cu adevărat specială. Cu toate că relația nu a fost confirmată de nici unul dintre ei, speculațiile nu au încetat nicicând. Iar acum, odată cu lansarea volumului de memorii al actorului, O aventură pe cinste, tradus și la noi la editura Nemira, avem în sfârșit dezlegarea unui mister care a ținut Hollywood-ul pe jar.

Din volum aflăm în cele din urmă că, da, a existat o relație sentimentală între Michael Douglas și Kathleen Turner. Actorul în vârstă de 82 de ani a recunoscut, după 42 de ani de la cele întâmplate, că în timpul filmărilor pentru Romancing the Stone a avut o idilă cu colega sa, în condițiile în care, la acea vreme, el era căsătorit cu prima sa soție, Diandra Luker.

„Kathleen era inteligentă, amuzantă și sexy, cu o voce profundă, sexy, care i-a devenit semnătură. Am plăcut-o instantaneu și am fost imediat atrași unul de celălalt”, își amintește Douglas.

Mai mult decât atât, acesta a dezvăluit și faptul că avea probleme în căsnicia lui cu Diandra Luker și, ca urmare a acestui fapt, avusese o relație și cu scenarista filmului, Diane Thomas, înainte de a-și întâlni pentru prima dată colega, pe Kathleen Turner. Cuvintele pe care le folosește el pentru a descrie situația în volumul de memorii sunt că era „tehnic căsătorit, dar separat” la momentul începerii aventurii. „Eu și Kathleen ne-am îndrăgostit cu adevărat și am început o relație”. Legătură nu a fost, însă, de durată, dat fiind că Michael Douglas și Kathleen Turner s-au despărțit în momentul în care Diandra Luker a confruntat-o pe actriță, spunându-i că ea și soțul ei sunt încă împreună. „Chiar dacă Diandra și cu mine aveam probleme mari în relație, aveam un fiu la care să ne gândim în primul rând”, a mai scris actorul.

Așadar, copilul Cameron a fost motivul pentru care Michael Douglas și Kathleen Turner au încetat legătura, legenda de la Hollywood mărturisind că a încercat aproape orice ca să facă mariajul cu Luker să funcționeze. La lansarea filmului, însă, conexiunea din viața reală s-a tradus atât de bine pe ecran încât proiectul a devenit un succes uriaș. Un an mai târziu, Giuvaerul Nilului, continuarea filmului, a fost realizat, cu fostul cuplu păstrând de data aceasta o legătură strict profesională.

Michael Douglas și Kathleen Turner aveau să mai lucreze împreună, notabil, în 1989, când au filmat The War of the Roses, un alt fim cu mare priză la public. Căsnicia lui Douglas, însă, nu avea să își revină. Soția acestuia a divorțat de el în 1995, după 18 ani de mariaj, presa speculând cu privire la partea uriașă din averea actorului pe care aceasta ar fi dobândit-o în urma partajului.

Câțiva ani mai târziu, Douglas avea să înceapă o relație cu Catherine Zeta-Jones, cu care este căsătorit și astăzi. Cei doi au doi copii, Dylan și Carys Zeta.

Iar în 2019, Michael Douglas și Kathleen Turner s-au reunit pentru filmările la serialul Netflix The Kominsky Method, negând însă, și în interviurile acordate cu acea ocazie, că ar fi avut o relație altfel decât profesională de-a lungul timpului. Nu se cunosc motivele pentru care Douglas a ales să declare public relația acum, însă este cert că volumul de memorii al actorului cuprinde multiple alte dezvăluiri.

Încercând să își promoveze cartea, actorul a acordat multiple interviuri, într-unul dintre ele clarificând un alt zvon intens circulat în spațiul public, conform căruia acesta ar fi avut o dependență de sex pe care și-ar fi tratat-o la un moment dat în anii ’90.

„Nu știu dacă m-am culcat cu atâtea femei”, a răspuns actorul unui reporter care l-a întrebat cu un ton acuzator. „Nu văd lucrurile așa. Am fost un produs sănătos al anilor ’60. (…) Curiozitatea mea este de ce, dintre toate țările, din toate interviurile, britanicii sunt atât de obsedați de chestiuni legate de sex.”

Douglas a clarificat chestiunea și în carte, arătând că „nu am fost niciodată dependent de sex” și a răspuns altor întrebări despre numărul de femei menționat în carte, spunând că „sunt doar câteva”.

Volumul O aventură pe cinste va apărea simultan în mai multe țări, inclusiv România, pe 6 octombrie 2026.

Citește și:
Romanița Iovan, confesiuni de ziua ei de naștere. Creatoarea de modă a împlinit 62 de ani: „Am primit cel mai frumos dar'

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cu ce se ocupă Andreea Antonescu după ce s-a mutat în SUA. Artista dezvăluie cum arată acum viața ei
People
Cu ce se ocupă Andreea Antonescu după ce s-a mutat în SUA. Artista dezvăluie cum arată acum viața ei
Keith Urban, în lacrimi pe scenă. Fosta sa soție, Nicole Kidman, ar avea o nouă relație cu un om de afaceri
People
Keith Urban, în lacrimi pe scenă. Fosta sa soție, Nicole Kidman, ar avea o nouă relație cu un om de afaceri
Theo Rose, copleșită de emoții la concertul de pe Calea Victoriei. Artista s-a implicat în organizare: "A fost ideea mea să cânt în stradă"
People
Theo Rose, copleșită de emoții la concertul de pe Calea Victoriei. Artista s-a implicat în organizare: "A fost ideea mea să cânt în stradă"
EXCLUSIV: Nadia Comăneci dezvăluie ce a moștenit fiul ei, Dylan, de la ea: "Partea asta pot să spun că a luat-o de la mine"
People
EXCLUSIV: Nadia Comăneci dezvăluie ce a moștenit fiul ei, Dylan, de la ea: "Partea asta pot să spun că a luat-o de la mine"
Cătălin Scărlătescu, apariție rară alături de partenera sa. Unde au fost surprinși cei doi
People
Cătălin Scărlătescu, apariție rară alături de partenera sa. Unde au fost surprinși cei doi
Justin Timberlake și Jessica Biel au sărbătorit 14 ani de căsnicie. Imaginile rare publicate de cei doi
People
Justin Timberlake și Jessica Biel au sărbătorit 14 ani de căsnicie. Imaginile rare publicate de cei doi
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Maria, câștigătoarea sezonului 11 Mireasa, schimbare spectaculoasă de look. Imagini cu soția lui Cristian
Maria, câștigătoarea sezonului 11 Mireasa, schimbare spectaculoasă de look. Imagini cu soția lui Cristian
Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată”
Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată”
Vortexul polar ar putea avea un comportament neobișnuit în această iarnă. Ce ar putea aduce în România în lunile următoare
Vortexul polar ar putea avea un comportament neobișnuit în această iarnă. Ce ar putea aduce în România în lunile următoare
Unica.ro
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști?
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști?
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Corina Caragea, aventură spectaculoasă în Canada. A urcat la peste 2.000 de metri fără apă și echipament
Corina Caragea, aventură spectaculoasă în Canada. A urcat la peste 2.000 de metri fără apă și echipament
People

Corina Caragea a avut parte de o experiență memorabilă în timpul vacanței din Canada. Iată ce a povestit prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV.

+ Mai multe
Nicolas Cage, schimbare radicală de look. Cum a apărut actorul pe covorul roșu alături de soția sa
Nicolas Cage, schimbare radicală de look. Cum a apărut actorul pe covorul roșu alături de soția sa
People

Nicolas Cage a revenit pe covorul roșu alături de soția sa, Riko Shibata, iar noul look al actorului nu a trecut neobservat.

+ Mai multe
Carmen Grebenișan, declarații emoționante la un an de când l-a născut pe fiul ei, Kadri: "Te iubesc infinit de mult"
Carmen Grebenișan, declarații emoționante la un an de când l-a născut pe fiul ei, Kadri: "Te iubesc infinit de mult"
People

Carmen Grebenișan l-a sărbătorit pe fiul ei, Kadri, care a împlinit recent un an. Ce declarații emoționante a făcut creatoarea de conținut?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC