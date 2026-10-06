Michael Douglas și Kathleen Turner: o aventură recunoscută după 40 de ani. Actorul a făcut dezvăluiri și despre dependența de sex

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Presupusa aventură dintre Michael Douglas și Kathleen Turner, colega lui din filmul din 1984 Idilă pentru o piatră prețioasă, a ținut primele pagini ale tabloidelor vreme îndelungată, iar zvonurile despre o relație secretă între cei doi au alimentat fantezia publicului care a recunoscut imediat că cei doi actori, aflați la acel moment la un apogeu al popularității, aveau o chimie cu adevărat specială. Cu toate că relația nu a fost confirmată de nici unul dintre ei, speculațiile nu au încetat nicicând. Iar acum, odată cu lansarea volumului de memorii al actorului, O aventură pe cinste, tradus și la noi la editura Nemira, avem în sfârșit dezlegarea unui mister care a ținut Hollywood-ul pe jar.

Din volum aflăm în cele din urmă că, da, a existat o relație sentimentală între Michael Douglas și Kathleen Turner. Actorul în vârstă de 82 de ani a recunoscut, după 42 de ani de la cele întâmplate, că în timpul filmărilor pentru Romancing the Stone a avut o idilă cu colega sa, în condițiile în care, la acea vreme, el era căsătorit cu prima sa soție, Diandra Luker.

„Kathleen era inteligentă, amuzantă și sexy, cu o voce profundă, sexy, care i-a devenit semnătură. Am plăcut-o instantaneu și am fost imediat atrași unul de celălalt”, își amintește Douglas.

Mai mult decât atât, acesta a dezvăluit și faptul că avea probleme în căsnicia lui cu Diandra Luker și, ca urmare a acestui fapt, avusese o relație și cu scenarista filmului, Diane Thomas, înainte de a-și întâlni pentru prima dată colega, pe Kathleen Turner. Cuvintele pe care le folosește el pentru a descrie situația în volumul de memorii sunt că era „tehnic căsătorit, dar separat” la momentul începerii aventurii. „Eu și Kathleen ne-am îndrăgostit cu adevărat și am început o relație”. Legătură nu a fost, însă, de durată, dat fiind că Michael Douglas și Kathleen Turner s-au despărțit în momentul în care Diandra Luker a confruntat-o pe actriță, spunându-i că ea și soțul ei sunt încă împreună. „Chiar dacă Diandra și cu mine aveam probleme mari în relație, aveam un fiu la care să ne gândim în primul rând”, a mai scris actorul.

Așadar, copilul Cameron a fost motivul pentru care Michael Douglas și Kathleen Turner au încetat legătura, legenda de la Hollywood mărturisind că a încercat aproape orice ca să facă mariajul cu Luker să funcționeze. La lansarea filmului, însă, conexiunea din viața reală s-a tradus atât de bine pe ecran încât proiectul a devenit un succes uriaș. Un an mai târziu, Giuvaerul Nilului, continuarea filmului, a fost realizat, cu fostul cuplu păstrând de data aceasta o legătură strict profesională.

Michael Douglas și Kathleen Turner aveau să mai lucreze împreună, notabil, în 1989, când au filmat The War of the Roses, un alt fim cu mare priză la public. Căsnicia lui Douglas, însă, nu avea să își revină. Soția acestuia a divorțat de el în 1995, după 18 ani de mariaj, presa speculând cu privire la partea uriașă din averea actorului pe care aceasta ar fi dobândit-o în urma partajului.

Câțiva ani mai târziu, Douglas avea să înceapă o relație cu Catherine Zeta-Jones, cu care este căsătorit și astăzi. Cei doi au doi copii, Dylan și Carys Zeta.

Iar în 2019, Michael Douglas și Kathleen Turner s-au reunit pentru filmările la serialul Netflix The Kominsky Method, negând însă, și în interviurile acordate cu acea ocazie, că ar fi avut o relație altfel decât profesională de-a lungul timpului. Nu se cunosc motivele pentru care Douglas a ales să declare public relația acum, însă este cert că volumul de memorii al actorului cuprinde multiple alte dezvăluiri.

Încercând să își promoveze cartea, actorul a acordat multiple interviuri, într-unul dintre ele clarificând un alt zvon intens circulat în spațiul public, conform căruia acesta ar fi avut o dependență de sex pe care și-ar fi tratat-o la un moment dat în anii ’90.

„Nu știu dacă m-am culcat cu atâtea femei”, a răspuns actorul unui reporter care l-a întrebat cu un ton acuzator. „Nu văd lucrurile așa. Am fost un produs sănătos al anilor ’60. (…) Curiozitatea mea este de ce, dintre toate țările, din toate interviurile, britanicii sunt atât de obsedați de chestiuni legate de sex.”

Douglas a clarificat chestiunea și în carte, arătând că „nu am fost niciodată dependent de sex” și a răspuns altor întrebări despre numărul de femei menționat în carte, spunând că „sunt doar câteva”.

Volumul O aventură pe cinste va apărea simultan în mai multe țări, inclusiv România, pe 6 octombrie 2026.

Foto: Profimedia

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