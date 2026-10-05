Romanița Iovan, confesiuni de ziua ei de naștere. Creatoarea de modă a împlinit 62 de ani: „Am primit cel mai frumos dar”

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Romanița Iovan și-a sărbătorit recent ziua de naștere. Aniversarea creatoarei de modă este cu atât mai specială cu cât fiul ei, Albert, este născut în aceeași zi, pe data de 3 octombrie.

Romanița Iovan, mesaj special de ziua de naștere

Cu ocazia aniversării, Romanița Iovan a împărtășit cu urmăritorii o parte dintre gândurile și trăirile ei cu privire la acest moment. Creatoarea de modă a recunoscut că fiul ei, Albert, este cel care o motivează zilnic să devină cea mai bună versiune a ei. Motiv pentru care vedeta are grijă de stilul ei de viață și se antrenează intens. Mesajul Romaniței Iovan a fost însoțit de un video prin care se poate vedea cum se antrenează în sala de sport.

„În urmă cu 20 de ani, am primit cel mai frumos dar, pe Albert. Astăzi este cel care mă provoacă. Două luni și jumătate, fără scuze, cu răbdare și cu disciplină, sub îndrumarea lui, muncesc pentru mine, pentru corpul meu, pentru sănătatea mea, pentru anii frumoși pe care vreau să-i am înainte. Happy Birthday, my one & only!”

Romanița Iovan, despre diferența de vârstă dintre ea și logodnicul ei

În 2008, Romanița Iovan a divorțat, după cinci ani de căsnicie, de pilotul Adrian Iovan. Acesta a decedat în 2014, în urma unui accident aviatic din Munții Apuseni. Din căsnicia cu regretatul pilot, creatoarea de modă are un fiu, pe nume Albert, de care de fiecare dată vorbește cu extrem de multă mândrie. În prezent, Romanița Iovan trăiește o poveste de dragoste cu avocatul Iulian Gogan, cu care este și logodită.

Romanița Iovan și Iulian Gogan formează unul dintre cele mai solide cupluri din spațiul public, chiar dacă au ales să nu își oficializeze relația. Deși între cei doi este o diferență de vâstă de 12 ani, amândoi se declară extrem de fericiți în relație și își fac constant cadouri și surprize.

La aproape 16 ani de la logodnă, celebra creatoare de modă a vorbit deschis despre motivele din spatele deciziei de a nu se căsători până acum și despre propria viziune asupra căsătoriei.

Vedeta consideră că un act oficial nu oferă garanția fericirii și refuză să facă pași importanți doar pentru a satisface așteptările celor din jur. Pentru Romanița Iovan, pilonii unei legături durabile sunt încrederea, respectul mutual și asumarea, valorile umane fiind mult mai valoroase decât o formalitate legală.

Romanița Iovan a mai mărturisit că, deși relația ei cu Iulian Gogan este una de foarte lungă durată, primește adesea comentarii cu privire la diferența de vârstă de 12 ani dintre ei.

„Am învățat că oamenii din afară vor avea întotdeauna păreri, însă singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt cei doi care o trăiesc. Și acum există comentarii legate de diferența de vârstă dintre noi, dar nu am simțit niciodată nevoia să demonstrăm ceva. Pur și simplu ne-am văzut de viața noastră. O relație rezistă atunci când există respect reciproc, încredere, comunicare și admirație. Iubirea este esențială, dar ea trebuie susținută de toate aceste lucruri. În plus, este foarte important să îi oferi celuilalt libertatea de a fi el însuși și să nu încerci să îl schimbi. În cazul nostru, lucrurile s-au așezat firesc. Ne-am descoperit valori comune, ne-am susținut reciproc în momentele bune și în cele dificile și am învățat să ne bucurăm de lucrurile simple. Nu am construit relația pe aparențe sau pe presiunea celor din jur, ci pe liniștea pe care ne-o oferim unul altuia”, a povestit ea pentru VIVA!.

Ea a vorbit și despre conflictele care apar ocazional, povestind că nu este vorba despre certuri majore, ci mai degrabă despre diferențe de opinie.

„Avem personalități diferite și este firesc să vedem uneori lucrurile din perspective diferite. Important este cum reușești să gestionezi acele momente. Noi am învățat că nu trebuie să câștige unul sau celălalt, ci relația. Nu sunt conflicte majore și nu lăsăm niciodată orgoliul să vorbească în locul nostru. Dacă ar fi să spun cine calmează primul lucrurile, probabil Iulian. Firea lui echilibrată și calmă mă ajută și pe mine să privesc situațiile mai relaxat. În timp, însă, am învățat amândoi să facem un pas înapoi atunci când simțim că o discuție se poate transforma într-o ceartă inutilă. Cred că maturitatea înseamnă să știi când să taci, când să asculți și când să faci primul gest de împăcare”, a mai zis ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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