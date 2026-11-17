Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Jennifer Lopez a mărturisit că traversează una dintre cele mai fericite perioade din viața sa. Invitată în emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, artista a vorbit despre libertatea de care se bucură în prezent, după divorțul de Ben Affleck, dar și despre cum s-a schimbat viața sa odată cu plecarea copiilor la facultate.

Jennifer Lopez a recunoscut că, pentru prima dată după foarte mulți ani, locuiește singură, o experiență pe care o consideră atât neobișnuită, cât și eliberatoare.

„Sunt singură, sunt liberă, pot să fac absolut orice naiba vreau”, a declarat Jennifer Lopez, care a depus actele de divorț de Ben Affleck în 2024, după doar doi ani de căsnicie.

Pentru apariția în emisiunea lui Jimmy Fallon, artista a ales o rochie mini din piele întoarsă, modelul Zoriel de la Retrofête, în valoare de 976 de dolari. Ținuta a fost completată de pantofi cu toc înalt și bijuterii Bvlgari.

Unul dintre subiectele abordate în timpul interviului a fost plecarea la facultate a gemenilor săi, Max și Oskar, în vârstă de 18 ani, pe care îi are împreună cu fostul soț, Marc Anthony. Jennifer Lopez a recunoscut că despărțirea de copii a fost dificilă și că a avut nevoie de câteva luni pentru a se obișnui cu ideea că aceștia nu vor mai locui împreună cu ea.

„Am plâns șase luni la rând când au plecat la facultate. De la două luni înainte să absolve și până când i-am condus acolo, iar apoi încă câteva săptămâni”, a povestit artista.

Întrebată de Jimmy Fallon dacă această schimbare i-a oferit și mai multă libertate, Jennifer a răspuns fără ezitare.

„Da! Este prima dată de când aveam puțin peste 20 de ani când nu sunt într-o relație și nu îi am pe copii acasă. Sunt singură, sunt liberă, pot să fac absolut orice naiba vreau. Este extraordinar într-un fel, dar și ciudat și, bineînțeles, mi-e dor de ei. Mi-e atât de dor de ei.”

Prezentatorul a amintit apoi că artista a descris recent această etapă drept una dintre cele mai fericite din viața sa. Jennifer Lopez a confirmat acest lucru și a dezvăluit că schimbările din plan personal au determinat-o să se concentreze mai mult asupra muzicii.

„Așa este. Înregistrez muzică. Când copiii se pregăteau să plece, aveam atât de multe sentimente, atât de multe emoții, încât m-am dus în studio și am început să experimentez și să compun muzică. Acum am făcut deja 20 de piese.”

„Simt că sunt abia la jumătatea drumului. Trebuie să mai petrec timp în studio. Am câteva piese care mă entuziasmează foarte mult”, a adăugat cântăreața.

Dincolo de proiectele profesionale, Jennifer Lopez consideră că această perioadă reprezintă și o nouă etapă de maturizare, în care are ocazia să se concentreze asupra propriilor nevoi, după aproape două decenii în care copiii au reprezentat principala sa prioritate.

„Chiar simt că este o perioadă fericită, în care m-am eliberat de tot ceea ce era nesănătos în viața mea. Este o etapă foarte sănătoasă pentru mine. Sunt pe cont propriu. Simt că este un alt moment de maturizare prin care trecem în viață.”

„Cred că mulți părinți se vor regăsi în ceea ce spun. Se întâmplă atunci când pleci pentru prima dată de acasă, copiii mei trec prin asta chiar acum, iar apoi trăiești din nou această experiență când propriii copii pleacă de acasă, pentru că timp de 20 de ani totul se învârte în jurul lor. Acum sunt doar eu, așa că, din multe puncte de vedere, este o perioadă foarte fericită, chiar dacă a venit la pachet și cu multe alte emoții”, a explicat artista.

Deși Jennifer Lopez susține că se bucură de viața de femeie singură, în ultimele luni au apărut speculații privind o posibilă relație cu actorul Brett Goldstein, în vârstă de 46 de ani, cunoscut pentru rolul său din serialul „Ted Lasso”. Cei doi au jucat împreună în comedia romantică „Office Romance”, lansată de Netflix la începutul anului 2026, și au participat la promovarea producției. Potrivit Daily Mail, surse au descris presupusa relație drept una „ocazională”, fără angajamente serioase. Niciunul dintre cei doi nu a confirmat însă existența unei relații sentimentale.

De-a lungul anilor, viața amoroasă a lui Jennifer Lopez a atras constant atenția publicului. Artista a fost căsătorită de patru ori. Primul său soț a fost Ojani Noa, un ospătar de origine cubaneză, cu care a fost căsătorită între 1997 și 1998. Ulterior, între 2001 și 2003, a fost căsătorită cu dansatorul Cris Judd.

În 2004, Jennifer Lopez s-a căsătorit cu Marc Anthony, alături de care îi are pe cei doi copii. Căsnicia lor s-a încheiat în 2014. Artista a avut și o relație cu fostul jucător de baseball Alex Rodriguez, în vârstă de 51 de ani, cu care a fost logodită.

Cea mai recentă căsnicie a sa a fost cea cu Ben Affleck. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Gigli”, lansată în 2003, și au început o relație care a atras imediat atenția presei. Jennifer și Ben s-au logodit în 2003, însă au decis să se despartă la începutul anului 2004. După aproape două decenii, cei doi și-au reluat relația, la începutul anului 2021, iar în 2022 s-au căsătorit. Mariajul nu a durat însă decât doi ani, Jennifer Lopez depunând actele de divorț în 2024.

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro