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Cătălina Grama le-a dezvăluit fanilor că este mândră de ceea ce a reușit să realizeze în viața ei profesională. Ce prag important a atins actrița?

Cătălina Grama, declarații despre noua ei profesie

Cătălina Grama a luat acum ceva timp o decizie surprinzătoare în viața ei. Actrița a decis să se întoarcă pe băncile facultății și să studieze psihologia. Acum, vedeta a anunțat că a devenit consilieră în dezvoltare personală, iar din luna ianuarie a anului 2027 va începe să pună în aplicare cunoștințele acumulate în cabinet.

„De azi sunt consilier în dezvoltare personală!

A fost un drum tare frumos până aici, plin de descoperiri, întâlniri și experiențe care m-au îmbogățit sufletește. Și merg cu drag, cu bucurie și cu încredere mai departe pe această cale a mea.

Le mulțumesc prietenelor și colegelor mele, Mariana Stanciu și Sînziana Bujor, pentru că îmi sunt alături pe acest drum. @mariana_stnc @sinziana_bujor . Mari îți scriu ca să rămână: nu aș fi fost aici fără tine!

Îi mulțumesc Roxanei Rohan – Asociația AvataRO – pentru că a intrat în viața mea atât de natural și de blând. Roxana este un formator extraordinar și un specialist în adevăratul sens al cuvântului. Un om cu magie în priviri, cu stele în suflet și cu o generozitate pe care o simți în fiecare clipă petrecută în preajma ei.

Experiența de la Constanța rămâne una de neuitat. Pentru tot ce am învățat, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru emoțiile împărtășite și pentru legăturile care s-au creat.

Mari, Sânzi, Andreea și Cătă, sunteți TOT!

Din ianuarie voi începe să lucrez și în această direcție, în cabinet. Vă țin la curent cu tot ce urmează!

Mulțumesc, Doamne, pentru calea mea!”

Cătălina Grama, dezvăluiri despre viața de studentă

Cătălina Grama a decis să facă un pas mai departe în parcursul ei educațional și să se înscrie la Facultatea de Psihologie. Actrița este interesată de acest domeniu, pe care își dorește să îl aprofundeze prin cursurile pe care le urmează.

„Păi, eu cumva migrez şi către alt domeniu, al terapiei, care mă fascinează foarte tare. Iubesc copiii, îmi place să lucrez cu ei și de aceea sunt în primul an la Facultatea de Psihologie. Am descoperit încă o dată cât de mult îmi place să lucrez cu ei la cursurile mele de actorie, la studioul Becoming. Nu m-aş reinventa niciodată doar pentru factorul distracției. Întotdeauna aș simți nevoia de sens, în orice aş alege să fac. Așa sunt construită. Pentru pură pasiune aș alege să fiu grădinar. Ador plantele şi florile”, a spus Cătălina Grama pentru tvmania.ro.

Cătălina Grama a terminat primul an la facultatea de Psihologie

Cătălina Grama a povestit acum câteva luni pe rețelele de socializare că este foarte mândră că a reușit să termine primul an la facultatea de Psihologie, în contextul unei perioade extrem de aglomerate din viața ei.

„După o sesiune cu examene provocatoare la Facultatea de Psihologie (și primul an încheiat cu bine), printre spectacole, filmări și cursuri de actorie, se apropie, în sfârșit, vacanța.

E posibil să devin mai prezentă și aici. Îmi cer scuze că nu am fost prea activă în ultima perioadă, însă mi-a fost greu să țin pasul cu toate.

Și da, sunt puțin mândră de mine. La vârsta mea, am reușit să închei primul an la cea de-a doua facultate, iar faptul că îmi place atât de mult ceea ce studiez face ca tot efortul să merite. Nu mi-am imaginat că psihologia mă va fascina atât de tare, dar iată-mă aici, învățând din nou cu emoțiile și entuziasmul unui student aflat la început de drum.

Printre altele, voiam să vă arăt și rochia aceasta minunată, cu care am mers la examenul de Neuropsihologie”, a povestit ea.

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Foto: Instagram

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