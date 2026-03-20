Cum este pentru Cătălina Grama să fie din nou studentă. Actrița s-a înscris la Facultatea de Psihologie: „Mă fascinează foarte tare”

Cătălina Grama a luat o decizie surprinzătoare în viața ei. De curând, actrița a anunțat că este din nou studentă. Ea s-a întors pe băncile facultății și acum studiază psihologia.

Cătălina Grama, dezvăluiri despre viața de studentă

Cătălina Grama a decis să facă un pas mai departe în parcursul ei educațional și să se înscrie la Facultatea de Psihologie. Actrița este interesată de acest domeniu, pe care își dorește să îl aprofundeze prin cursurile pe care le urmează.

„Păi, eu cumva migrez şi către alt domeniu, al terapiei, care mă fascinează foarte tare. Iubesc copiii, îmi place să lucrez cu ei și de aceea sunt în primul an la Facultatea de Psihologie. Am descoperit încă o dată cât de mult îmi place să lucrez cu ei la cursurile mele de actorie, la studioul Becoming. Nu m-aş reinventa niciodată doar pentru factorul distracției. Întotdeauna aș simți nevoia de sens, în orice aş alege să fac. Așa sunt construită. Pentru pură pasiune aș alege să fiu grădinar. Ador plantele şi florile”, a spus Cătălina Grama pentru tvmania.ro.

Cătălina Grama și soțul ei, Paul Ipate, formează o echipă pe cinste și în plan profesional, cei doi ocupându-se de Teatrul Maidan, compania de teatru independent fondată de ei și de către ndrei Mateiu,

„Eu şi Paul suntem o echipă alături de Andrei Mateiu în cadrul Teatrului Maidan şi pânǎ acum am lansat două proiecte minunate: „Mireasă fără voie” şi „6 Inimi, 3 greșeli.” Iar acum îl pregătim pe cel de-al treilea. Este o călătorie minunată și eu mă bucur de fiecare pas făcut în calitate de producător de teatru. Este un lucru pe care mi l-am dorit foarte tare și sunt extrem de fericită când aud reacțiile spectatorilor la toate ideile noastre.”

De ce Cătălina Grama și Paul Ipate nu își mai doresc încă un copil

Cătălina Grama și Paul Ipate se numără printre cele mai apreciate și stabile cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună o fetiță, Zora, iar actrița mai are un fiu, Achim, dintr-o relație anterioară. După ce și-au oficializat relația cu o cununie civilă de poveste în Italia, la sfârșitul lunii august 2023, cei doi au spus „Da' și în fața lui Dumnezeu, organizând o ceremonie religioasă în România.

Actrița a vorbit deschis despre viața ei personală, cei doi copii, dar și despre motivul pentru care ea și soțul ei au decis să nu mai aibă încă un copil.

„Nu mai vrem încă un copil! Nu cred că mai este cazul! Deja au crescut destul de mult amândoi, ar fi complicat. Dar, noi suntem înconjurați de copii tot timpu pentru că avem cursurile de actorie unde avem înscriși copii de la 6 la 16 ani. Sunt toți ca ai noștri! Îi iubim pe toți, îi sprijinim, așa că nu simțim lipsa celui de-al treilea copil. Suntem foarte încântați că avem și băiat și fată”, a declarat actrița pentru Click!.

