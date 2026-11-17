Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Vivienne, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, a dezvăluit că a fost internată în spital la începutul acestui an din cauza unei tulburări de alimentație. Tânăra a făcut mărturisirea emoționantă în cadrul unei expoziții de artă organizate în Los Angeles, în speranța că experiența sa îi va putea ajuta și pe alții care trec prin situații similare.

„Vivienne a avut nevoie de multă putere și curaj pentru a vorbi deschis despre un subiect atât de personal, dar este foarte bucuroasă că a făcut acest pas. Nu i-a fost ușor să se expună în acest fel, dar dacă povestea ei ajută măcar o persoană să se simtă mai puțin singură sau îi oferă curajul de a cere ajutorul de care are nevoie, atunci a meritat. Acesta este lucrul care contează cel mai mult pentru ea.”, a declarat în exclusivitate pentru Page Six o sursă apropiată tinerei.

În vârstă de 18 ani, Vivienne a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat într-un mesaj profund personal, expus alături de picturile sale. Tânăra a mărturisit că, în perioada spitalizării, s-a simțit „furioasă, bolnavă și foarte singură”.

„La fel ca mulți alți oameni, m-am confruntat cu probleme de sănătate mintală. De asemenea, m-am luptat cu o tulburare de alimentație. La începutul acestui an, am fost internată în spital din cauza tulburării mele de alimentație. Eram furioasă, bolnavă și mă simțeam foarte singură.”, a scris Vivienne într-un text intitulat „The Tulip Field”.

Cu toate acestea, adolescenta a povestit că bunătatea celorlalți tineri internați și a personalului medical a ajutat-o să depășească acea perioadă dificilă.

„În cele din urmă, însă, bunătatea și căldura copiilor și ale personalului din spital au reușit să dărâme zidurile pe care le ridicasem atât de sus în jurul meu. Nu am râs și nu am plâns niciodată atât de mult, nu am fost niciodată atât de sinceră și nu m-am simțit niciodată atât de mult eu însămi.”, a scris ea.

Vivienne a mărturisit că ceilalți copii internați au învățat-o să își găsească puterea chiar și în cele mai dificile momente.

„Ceilalți copii de acolo m-au învățat cum să fiu puternică atunci când mă simt cel mai vulnerabilă. A fost cea mai grea, dar și cea mai frumoasă perioadă din viața mea, iar această experiență m-a făcut un om mai bun.”, a explicat ea.

Dezvăluirile au făcut parte din expoziția de artă a tinerei, intitulată „The Tulip Field: A Gallery on Patience of Patients”, organizată între 2 și 8 noiembrie la Forager Crafts, în Los Angeles. Vivienne promovase evenimentul pe Instagram încă din 21 octombrie, când a publicat un afiș colorat, pe care apărea desenul unei flori ce ținea un telefon.

„Sper să ne vedem acolo :)”, a scris ea în descrierea postării.

În mesajul care însoțea lucrările, Vivienne a explicat că a ales numele expoziției inspirându-se din spitalul în care a fost tratată, pe care l-a numit „The Tulip Field”. Potrivit tinerei, picturile reprezintă amintiri din perioada internării, de la momentele de tristețe și vulnerabilitate până la clipele în care a simțit bucurie, siguranță și curaj.

„Momente de disperare, momente în care nu mă puteam opri din râs, momente în care m-am simțit în siguranță, momente de curaj”, a scris Vivienne.

Adolescenta a explicat că, întrucât nu au fost realizate fotografii în timpul spitalizării, picturile au devenit o modalitate de a păstra vii amintirile pe care le împărtășește cu ceilalți pacienți.

„Bineînțeles, nu există fotografii din perioada petrecută la The Tulip Field, așa că acestea sunt amintirile noastre, cele mai sincere și mai pure amintiri, păstrate pentru totdeauna”, a mărturisit ea.

Vivienne a dezvăluit și că titlurile lucrărilor au fost inspirate din însemnările pe care le-a făcut în jurnal în perioada internării. Una dintre picturi, intitulată „Vitals”, includea un mesaj scris de mână, datat 14 mai 2026, în care tânăra mărturisea: „Mă simt vinovată că trebuie să stau atât de mult timp în spital.”

Vezi imaginile AICI.

O altă lucrare înfățișa două flori sub o stea și era însoțită de mesajul: „Aseară am ieșit cu toții pe terasă.”

O a treia pictură, intitulată „Room Check”, prezenta o floare în spatele unei ferestre cu grilaj, alături de un fragment de jurnal în care Vivienne descria sentimente de nedumerire și sensibilitate accentuată.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro