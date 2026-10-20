Momente dificile pentru Cristina Cioran după ce a ajuns la spital cu fetița ei: „Ne-am internat de urgență la Terapie Intensivă. Foarte repede s-a deteriorat…”

Actrița a povestit într-un interviu recent că a trecut prin momente îngrozitoare după ce fetița ei a leșinat și a ajuns de urgență cu aceasta la spital.

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  de  Andreea Ilie
Cristina Cioran
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Cristina Cioran trăiește o perioadă deosebită, dedicându-și timpul și energia celor doi copii ai săi. Vedeta, care este mamă atât de fetiță, cât și de băiețel, se simte mai împlinită ca oricând.

Cristina Cioran a ajuns de urgență cu fetița ei la spital

Cristina Cioran este mama a doi copii, Ema și Max, pe care îi are cu Alex Dobrescu. Tatăl acestora se află în închisoare, după ce a fost condamnat pentru trafic de droguri, iar Cristina se confruntă zilnic cu greutățile vieții de părinte singur.

Actrița a povestit într-un interviu recent că a trecut prin momente îngrozitoare după ce fetița ei a leșinat și a ajuns de urgență cu aceasta la spital.

Ea a povestit că primele semne au apărut după ce a luat-o pe fetița ei de la grădiniță și a observat că aceasta începuse să tușească, însă a doua zi s-a îngrijorat atunci când fetița a început să aibă respirația îngreunată.

„Am luat-o de la grădiniță, a tușit puțin, dar a tușit așa… Ce să zic, nu m-am îngrijorat, că era doar o tuse de asta de aer rece. M-am gândit că se poate agrava și am ținut-o sub observație și m-am trezit că a doua zi, mă rog, a tușit peste noapte și a doua zi deja avea wheezing și deja respira mai greu. Și la prânz am plecat la spital. Ne-am internat de urgență la Terapie Intensivă. Foarte repede s-a deteriorat, foarte repede n-a mai putut să respire. Deci a fost groaznic, groaznic”, a declarat Cristina Cioran pentru Spynews.ro.

Actrița a mărturisit că fiica sa a avut nevoie de aparate de respirat, oxigen și perfuzii, după ce a fost internată la Terapie Intensivă cu pneumonie acută. Actrița a dezvăluit că micuța a leșinat de câteva ori, dar din fericire, cele două au revenit acasă, iar fetița urmează în continuare tratamentul prescris de medici.

„Am stat cu aparat de respirat, am intrat în Terapie Intensivă cu pneumonie acută, a leșinat de câteva ori, a făcut perfuzie, oxigen. Ce să zic, am trăit niște momente foarte intense. Acum suntem bine, ne-am externat la cerere, ținem tratamentul. Trebuia să ajung acasă la cel mic”, a mai adăugat Cristina Cioran pentru sursa citată.

Cristina Cioran, studentă din nou, la 49 de ani

Cristina Cioran a împlinit recent 49 de ani și a avut un dublu motiv de bucurie. Actrița, care a decis acum ceva timp să se mute din București, a dezvăluit că din această toamnă va fi din nou studentă.

Actrița, mamă a doi copii, a fost recent ținta unor remarci răutăcioase legate de vârsta la care a ales să devină din nou părinte, un subiect care continuă să genereze controverse în spațiul public.

Însă vârsta nu o împiedică să își urmeze visele, drept dovadă decizia de a deveni, din nou studentă.

„Sunt studentă! ‘România here I come!’. Am intrat la buget, la SNSPA, la Master în Managementul Sectorului Public! România, pregătește-te!”, a declarat Cristina Cioran pentru Click!.

Cristina Cioran a mai povestit că și-a petrecut ziua de naștere alături de familia ei, de mama ei, de cei doi copii ai săi dar și de câțiva prieteni apropiați.

„Ziua mea de naștere este un pretext ca să vorbesc cu oameni cu care ori vorbesc doar o dată pe an ori de două-trei ori pe an. E un prilej să mă bucur foarte tare de această atenție binemeritată, aș spune eu, ca să mă alint puțin. E un motiv în plus să mă bucur pentru că suntem sanatoși pentru că, de fapt, ziua mea de naștere este doar o mulțumire către mama mea, către copiii mei, că suntem bine, sănătoși, nu mă interesează nimic altceva. M-am distrat foarte bine, m-am simțit foarte bine, privilegiată, băgată-n seamă, am ieșit puțin, m-am simțit foarte bine! Eu sunt destul de liniștită de zilele mele de naștere pentru că am alte priorități. Am sărbătorit filmând pentru ‘Dobrogea cu gust’, în rest, am petrecut cu mămica, copiii mei și câțiva prieteni pentru că nu este nimic mai important decât să fii alături de cei dragi. Cea mai mare bucurie este că suntem împreună, că mama e alături de noi și copiii sănătoși. Cine are copii știe că cel mai important lucru este să fie copiii sănătoși și să știi că sunt bine. Și nu mai contează nimic altceva!”, a mai declarat Cristina Cioran, pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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