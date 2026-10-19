Billy Ray Cyrus și Elizabeth Hurley s-au logodit după mai bine de un an de relație. Cum arată inelul primit de actriță

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Billy Ray Cyrus nu mai are motive să sufere din dragoste! Cântărețul de muzică country și-a cerut iubita, Elizabeth Hurley, în căsătorie, după cum au confirmat mai multe surse pentru Page Six.

Cyrus, în vârstă de 65 de ani, și Hurley, de 61 de ani, formează un cuplu de mai bine de un an și au decis acum să facă următorul pas în relația lor. Vestea vine după ce actrița și modelul britanic a fost surprinsă purtând un inel impresionant cu diamant. O altă sursă a declarat pentru Page Six: „Filmează pentru ‘The Burbs’. Mă îndoiesc serios că acest inel face parte din recuzită.”

La rândul său, fostul actor din „Hannah Montana” a oferit un indiciu important despre planurile lor de viitor, după ce joi a publicat pe Instagram un mesaj misterios, însoțit de un emoji reprezentând un inel. Postarea a primit și o reacție entuziastă din partea lui Damian, fiul lui Elizabeth Hurley, care a comentat cu un emoji festiv.

„Este cea mai stabilă și prosperă perioadă din viața mea din ultimii ani”, a scris Cyrus în postare.

În timp ce își promova noul single, ‘Partys in the Back’, realizat în colaborare cu Deltona, artistul a adăugat: „Îmi place să văd cum visele oamenilor devin realitate. Sunt atât de entuziasmat de spectacolul din acest weekend, când voi face echipă cu NASCAR în Phoenix!!! Parcă sună a ceva special”.

Mesajul conține și un joc de cuvinte în limba engleză, expresia „has a ring to it” făcând aluzie atât la faptul că ceva sună bine, cât și la un posibil inel de logodnă. Pentru Billy Ray Cyrus, aceasta ar urma să fie a patra căsătorie. Artistul are șase copii, printre care și celebra cântăreață Miley Cyrus.

Prima sa soție a fost Cindy Smith, cu care a fost căsătorit între 1986 și 1991. Ulterior, în 1993, s-a căsătorit cu Tish Cyrus, de care a divorțat în 2023. În același an, artistul s-a căsătorit cu cântăreața australiană Firerose, însă mariajul lor s-a încheiat în 2024. După despărțire, Firerose l-a acuzat de abuz, acuzații pe care Billy Ray Cyrus le-a negat.

Elizabeth Hurley a avut, la rândul său, mai multe relații cunoscute publicului. Între 1987 și 2000, actrița a format un cuplu cu Hugh Grant, iar ulterior l-a avut pe fiul său, Damian, împreună cu regretatul producător Steve Bing. Vedeta din „Bedazzled” s-a căsătorit în 2007 cu omul de afaceri indian Arun Nayar, însă cei doi au divorțat în 2011. Ulterior, Elizabeth Hurley s-a logodit cu regretatul jucător australian de cricket Shane Warne. Relația lor a durat din 2011 până în 2013, când au decis să se despartă.

Cyrus și Hurley și-au făcut publică relația în duminica Paștelui din 2025, după ce se cunoscuseră inițial pe platourile de filmare ale producției de Crăciun „Christmas in Paradise”, din 2022. Cei doi au reluat legătura în februarie 2025, iar prietenia lor s-a transformat ulterior într-o poveste de dragoste.

foto: Getty Images

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