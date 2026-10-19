INNA, apariție neobișnuită la un botez unde a fost nașă. Ce ținută a ales artista

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INNA a surprins cu apariția ei de la un botez la care a participat recent și unde a fost nașă.

Ce ținută a purtat INNA la un botez

Cu toate că se află în turneu internațional, INNA a ales să facă o pauză cu un scop, pentru a lua parte la un eveniment special. Artista a participat la un botez în calitate de nașă pentru un băiețel. După ce a avut un show în Polonia, cântăreața a zburat direct spre România pentru a ajunge la eveniment. INNA și-a modificat singură rochia albă asimetrică și cu volum în partea din față, mai exact și-a scurtat-o cu foarfeca. De asemenea, artista nu a apelat la vreo persoană specialiază în make-up, ci a ales să se machieze singură în mașină în drum spre eveniment.

@inna Godmother in action straight from the stage to the church original sound – INNA

INNA, declarații sincere despre aparițiile ei de la începutul carierei

INNA a trecut printr-o schimbare remarcabilă din punct de vedere vestimentar. Artista a vorbit deschis despre cum percepe acum primele ei apariții pe scenă, dar și despre transformarea pe care a parcurs-o și care a contribuit la cine este astăzi.

INNA a fost sinceră cu privire la schimbarea ei de imagine și la întreg parcursul vestimentar. Cântăreața nu se mai regăsește acum în ținutele pe care le purta la primele ei apariții la concerte, acum având un stil diferit. Artista a recunoscut că există o diferență considerabilă, dar se simte mândră de drumul ei de până acum. În plus, fiecare etapă a ajutat-o să devină artista de succes din ziua de azi.

„Da, într-adevăr, este o mare diferență. Sunt autoironică, de altfel, am și analizat fotografii din trecutul meu într-unul dintre episoadele din vlogul zilnic din Dance Queens House, care sunt publicate la mine pe YouTube. Îmi asum ce am fost, mă bucur de ceea ce am devenit”, a declarat INNA în cadrul unui interviu pentru viva.ro.

Deliric, confesiuni rare despre relația cu INNA

INNA și Deliric formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton, iar de-a lungul timpului au rămas discreți în privința poveștii lor de dragoste. Începutul anului 2023 a venit cu o surpriză de proporții pentru artistă, care a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei, cântăreața mândrindu-se cu inelul superb de logodnă.

INNA și Deliric, cu o relație discretă ce durează de ani buni, au reușit să își găsească un echilibru între agitația profesională și intimitatea vieții de cuplu, chiar dacă artistica petrece mult timp în turnee internaționale.

Într-un interviu acordat recent, Deliric a vorbit despre relația pe care o are cu INNA, inclusiv despre modul în care a cucerit-o.

„Fiind un bărbat extraordinar. Eu spun acum din perspectiva ei, restul nu mă văd așa pentru că păstrez treaba asta pentru viața intimă”, a spus el pentru Cancan.ro.

Artistul a povestit că este foarte implicat în viața de cuplu și adesea gătește acasă, însă preferă preparatele vegane.

„Normal că gătesc. Orice bărbat adevărat face treabă bună și la tigaie. Să nu puneți botul la vrăjeală de genul toxic masculinity. Un bărbat adevărat știe să învârtă și tigaia. Gătesc vegan, fără carne, fără lapte, fără ouă. Respect și iubesc animalele”, a mai spus el pentru sursa citată.

Pe un ton serios, Deliric a vorbit și despre cum este el în relație, povestind că acordă mult timp interacțiunii cu partenera lui.

„Sunt cel mai mișto bărbat pe care l-a văzut vreo femeie. Sunt extraordinar, gătesc, iubesc femeia, îi spun că o iubesc, o mângâi pe păr, sunt minunat.”

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Foto: TikTok, Arhiva ELLE

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