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Calvin Klein și iubitul său mult mai tânăr, Kevin Baker, formează în continuare un cuplu solid, după cum au demonstrat în timpul unei rare apariții publice, luni, 16 noiembrie. Celebrul designer de modă, care va împlini 84 de ani pe 19 noiembrie, a fost fotografiat alături de partenerul său, cu care are o relație de peste un deceniu, în timp ce luau prânzul la restaurantul Bar Pitti din New York.

Cei doi au ales ținute lejere pentru această ieșire. Kevin, în vârstă de 38 de ani, a purtat un pulover gri, pantaloni negri, pantofi sport Converse și ochelari de soare, în timp ce Calvin a rămas fidel stilului său vestimentar, optând pentru o ținută complet neagră. Calvin și Kevin sunt extrem de discreți în privința vieții lor sentimentale, deși formează un cuplu de aproximativ zece ani.

Anterior, cei doi au fost văzuți împreună în luna ianuarie, când au fost fotografiați ieșind de la sala de fitness Gold’s Gym din Venice, Los Angeles. La acea vreme, au atras atenția pentru că purtau ținute aproape identice, alcătuite din bluze negre cu mânecă lungă și pantaloni cargo gri. Singura diferență dintre ținutele lor a fost încălțămintea. Calvin Klein a ales o pereche de pantofi sport Nike, într-o nuanță închisă, în timp ce Kevin a purtat pantofi sport Converse albi.

Cum a început relația dintre Calvin Klein și Kevin Baker

Deși nu se știe exact când au început să formeze un cuplu, Calvin Klein și Kevin Baker au fost fotografiați pentru prima dată împreună în martie 2016, la conferința Mint Luxury, organizată în Mumbai, India. O lună mai târziu, cei doi au participat la premiera de pe Broadway a spectacolului American Psycho, în New York, iar în luna mai au fost prezenți la prezentarea de modă Future of Fashion.

Prima lor apariție oficială pe covorul roșu a avut loc în octombrie 2016, cu ocazia galei de toamnă organizate de American Ballet Theatre.

Înainte de relația cu Kevin, Calvin Klein a avut o poveste de dragoste de aproximativ doi ani cu modelul Nicholas Gruber, care avea 20 de ani la acea vreme, în timp ce designerul avea 68. Cei doi s-au despărțit în 2012.

Kevin Baker a lucrat ca model și a apărut în mai multe ședințe foto editoriale, inclusiv pentru revistele Supplementaire și Homme Style. De-a lungul carierei, a fost asociat cu agenții de modelling precum Nous și Heffner. După ce a participat la mai multe campanii publicitare la începutul anilor 2010, Kevin pare să fi renunțat la modelling. Acesta preferă să își păstreze viața privată departe de atenția publicului și nu pare să aibă conturi publice pe rețelele sociale.

Calvin Klein a fost căsătorit de două ori

Înainte de relațiile sale cu bărbați, Calvin Klein a fost căsătorit de două ori. Prima sa soție a fost Jayne Centre, cu care s-a căsătorit în 1965. Cei doi au divorțat în 1974 și au împreună o fiică, Marci Klein.

În 1986, designerul s-a căsătorit la Roma cu asistenta sa, Kelly Rector. Relația lor a durat nouă ani, până la despărțirea din 1996, însă divorțul a fost finalizat abia în 2006. În ciuda separării, cei doi au păstrat o relație apropiată, descriindu-se drept „cei mai buni prieteni”.

După divorțul de Kelly, în 2006, Calvin Klein a vorbit public despre bisexualitatea sa. Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair în 2008, designerul a discutat deschis despre experiențele sale sentimentale și sexuale.

„Am trăit, și am mai spus asta, multe dintre fanteziile mele. Am avut experiențe sexuale atât cu bărbați, cât și cu femei. M-am îndrăgostit de femei. Am fost căsătorit cu femei. Și am o familie”, a declarat Calvin Klein.

foto: Profimedia

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