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Prințesa Kate a impresionat cu o colecție spectaculoasă de bijuterii de familie, la prima sa participare la gala Earthshot Prize din ultimii patru ani.

Marți, Prințesa de Wales a pășit pe covorul roșu alături de soțul ei, Prințul William, în Mumbai, India, cu ocazia ceremoniei din 2026. Evenimentul a marcat încheierea vizitei de trei zile pe care cei doi au efectuat-o în oraș. Kate Middleton a ales pentru această ocazie o rochie spectaculoasă, de un roșu intens, decorată cu buline aurii și accente verzi, creată de Mahima Mahajan pentru Anarkali.

Prințesa și-a prins parțial părul, lăsând buclele să cadă pe spate, astfel încât să pună în valoare un set impresionant de bijuterii cu smaralde și diamante, care i-au aparținut cândva Reginei Elisabeta a II-a. Setul, cunoscut sub numele de „Emerald Tassel Suite”, include un colier și o pereche de cercei asortați. Bijuteriile au fost purtate pentru prima dată de regretata suverană în 1989, la o cină organizată la hotelul Claridges din Londra.





Realizat din aur galben, colierul este alcătuit din trei șiraguri de diamante care se unesc într-un nod în partea din față. Din acesta pornesc mai multe șiraguri suspendate, decorate la capete cu patru smaralde în formă de pară.

Cerceii asortați reiau același model, iar colecția completă include și o brățară și un inel. Cu toate acestea, Prințesa de Wales pare să fi renunțat la cele două accesorii suplimentare pentru apariția de marți. Kate Middleton a mai purtat piese din acest set, inclusiv cerceii și brățara, la o cină organizată în Kingston, Jamaica. La acea vreme, a asortat bijuteriile cu o rochie verde din tul, cu umerii goi, într-o nuanță apropiată de cea a smaraldelor.

La evenimentul de marți, Prințul William și-a coordonat ținuta cu cea a soției sale. Acesta a purtat pantaloni negri și o jachetă din catifea neagră, într-un ansamblu de tip Bandhgala, creat tot de Mahima Mahajan pentru Anarkali.

Evenimentul a avut și o semnificație aparte pentru cuplul regal, fiind prima participare a lui Kate Middleton la gala Earthshot Prize după ce și-a anunțat diagnosticul de cancer, în 2024.

Ultima dată când Prințesa de Wales fusese prezentă la ceremonia de decernare a premiilor Earthshot Prize a fost în decembrie 2022.

Vizita Prințului William și a lui Kate Middleton în India a început pe 16 noiembrie 2026 și a inclus mai multe evenimente dedicate protecției mediului și comunităților locale. În prima zi, cei doi au participat la un meci de cricket în Mumbai, alături de fostul sportiv Sachin Tendulkar și de mai mulți copii. Ulterior, cuplul regal a călătorit cu metroul și a luat parte la întâlniri dedicate proiectelor de sustenabilitate. Prințul William și-a surprins soția și în timpul unei deplasări cu o ricșă electrică, pe care a condus-o personal.

Pe lângă participarea la gala Earthshot Prize, cei doi au vizitat și Chanakya School of Craft din Mumbai, unde au descoperit inițiative dedicate textilelor sustenabile și meșteșugurilor tradiționale. Vizita marchează, totodată, revenirea cuplului regal în India, la zece ani de la turneul oficial efectuat în 2016.

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foto: Profimedia

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