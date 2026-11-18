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Ines de Ramon a atras toate privirile în timp ce și-a însoțit iubitul, Brad Pitt, la un eveniment elegant pe covorul roșu.

Directoarea din industria bijuteriilor a impresionat într-o rochie ivoire, cu un decolteu adânc, la premiera filmului The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, organizată pe 16 noiembrie, în Los Angeles. Cei doi s-au ținut de mână în timp ce au pozat pentru fotografi, iar Ines a zâmbit larg alături de actorul în vârstă de 62 de ani, care a ales o ținută elegantă, în nuanțe închise, completată de o pereche de ochelari cu lentile colorate.

Rochia lungă până în pământ purtată de Ines avea bretele delicate și un decolteu adânc în V. Materialul drapat se intersecta în zona taliei, formând decupaje îndrăznețe pe ambele părți. Ținuta, realizată dintr-un material cu o textură fină, urmărea linia corpului până în zona șoldurilor, apoi se lărgea într-o fustă decorată cu mai multe straturi de volane delicate.

Inserțiile semitransparente completau designul rochiei ivoire, iar partea inferioară, care atingea podeaua, îi acoperea complet încălțămintea. Ines și-a purtat părul lung, șaten închis, în bucle lejere, cu o cărare pe mijloc care îi încadra chipul. Apariția a fost completată de cercei lungi, strălucitori, un machiaj discret al ochilor și un ruj roz cu efect lucios.

Actorul a optat pentru un pulover bleumarin, cu guler rotund, purtat sub un palton lung, la două rânduri de nasturi. Și-a completat ținuta cu pantaloni asortați și ghete maro închis. Brad Pitt a accesorizat ținuta cu un lanț subțire din aur și o pereche de ochelari supradimensionați, cu rame aurii și lentile ușor colorate. Actorul și-a aranjat părul pe spate.

Cei doi au pozat apropiați în fața panoului oficial al filmului, decorat cu litere aurii, iar Ines a părut relaxată în timp ce își schimba poziția pentru fotografi.

Premiera marchează revenirea lui Brad Pitt în rolul lui Cliff Booth, personajul care i-a adus un premiu Oscar pentru interpretarea sa din filmul „Once Upon a Time… in Hollywood”. Regizată de David Fincher, după un scenariu semnat de Quentin Tarantino, continuarea mută acțiunea în anul 1977.

Filmul va avea premiera în cinematografele IMAX pe 25 noiembrie, urmând să fie disponibil pe Netflix începând cu 23 decembrie. Brad Pitt și Ines de Ramon au fost asociați pentru prima dată din punct de vedere sentimental în noiembrie 2022, când au participat împreună la un concert susținut de Bono în Los Angeles.

Ulterior, cei doi au fost văzuți împreună la Marele Premiu al Marii Britanii de Formula 1, în iulie 2024. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în luna septembrie a aceluiași an, la Festivalul de Film de la Veneția, cu ocazia premierei filmului Wolfs.

Deși au continuat să participe împreună la diferite evenimente publice, Brad Pitt a vorbit foarte rar despre relația cu Ines de Ramon. Într-un interviu acordat revistei GQ, în mai 2025, actorul a respins speculațiile potrivit cărora apariția lor la Marele Premiu al Marii Britanii ar fi fost planificată special pentru a coincide cu promovarea filmului său despre Formula 1, F1.

„Nu, omule, nu e totul atât de calculat. Nu, viața pur și simplu evoluează. Relațiile evoluează”, a declarat actorul.

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foto: Getty Images

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