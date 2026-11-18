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Căsnicia dintre Donald și Melania Trump continuă să fie subiectul a numeroase speculații. În ultimele luni, mai multe surse au susținut că președintele Statelor Unite și soția sa s-ar fi îndepărtat considerabil unul de celălalt, iar aparițiile publice tot mai rare ale Primei Doamne au alimentat zvonurile privind problemele din relația lor.

Michael Wolff, scriitor și coprezentator al podcastului „Inside Trump’s Head”, a afirmat recent că cei doi „abia dacă mai vorbesc” și că ar dormi în dormitoare separate. Declarațiile sale nu au fost confirmate de cuplu, însă au generat noi discuții despre situația din familia prezidențială.

Terri DiMatteo, terapeută specializată în relații de cuplu, a analizat recent, într-un interviu acordat publicației The Irish Star, dinamica dintre Donald Trump și Melania. Aceasta a sugerat că schimbările din relația lor ar putea avea legătură cu felul în care președintele își percepe soția și cu rolul pe care aceasta îl are în viața sa.

„Căsniciile în care unul dintre parteneri este narcisist pot fi privite în alb și negru: totul este fie bun, fie rău, partenerul este fie apreciat, fie devalorizat, fie util, fie inutil, fie aliat, fie amenințare”, a explicat DiMatteo. „Atunci când utilitatea unui partener se schimbă, relația se poate schimba odată cu ea. Asta este ceea ce vedem în cazul soților Trump.”

Terapeuta consideră că o eventuală deteriorare a relației nu ar conduce neapărat la un divorț. În opinia sa, există situații în care un cuplu continuă să își păstreze statutul marital, chiar dacă legătura dintre parteneri s-a schimbat semnificativ.

„De aceea, întrebarea ‘ce se va întâmpla în continuare?’ nu este neapărat una despre divorț. Un partener narcisist își poate devaloriza și respinge soțul sau soția, păstrând în același timp aparențele unei căsnicii, deoarece aceasta continuă să îndeplinească un anumit scop.”

Un alt aspect invocat de Terri DiMatteo, potrivit StyleCaster, este faptul că Melania Trump ar putea deține informații personale despre soțul său, acumulate de-a lungul anilor de căsnicie. Specialista a sugerat că tocmai această apropiere ar putea reprezenta un motiv pentru care o eventuală separare ar fi complicată.

„Melania cunoaște secretele lui Trump. Lucrurile pe care le-a făcut, persoanele cu care s-a asociat, lucrurile pe care vrea să le țină ascunse”, a susținut aceasta.

„Asta o face periculoasă pentru el. Soția a avut un acces privilegiat la persoana din spatele imaginii publice. Îi cunoaște adevărata personalitate, trecutul, afacerile, relațiile, faptele reprobabile, comportamentele ilegale, vulnerabilitățile și contradicțiile.”

DiMatteo a continuat explicând de ce, în opinia sa, cunoașterea unor aspecte din viața privată a partenerului poate influența evoluția unei căsnicii.

„Acest lucru poate transforma un partener într-o amenințare aparte pentru o persoană narcisistă, nu pentru că ar amenința-o în mod direct, ci pentru că deține informații pe care cineva din exterior nu le cunoaște și de a căror dezvăluire aceasta se teme.”

„Aceasta este una dintre dinamiciile care pot face atât de complicată încheierea unei relații cu o persoană narcisistă. Persoana care i-a fost cea mai apropiată narcisistului poate fi și cea care știe cele mai multe lucruri despre omul din spatele aparențelor.”

Declarațiile terapeutei vin și în contextul unor afirmații făcute anterior de Michael Wolff despre influența pe care Melania Trump ar avea-o la Casa Albă. Scriitorul a susținut că unii membri ai administrației s-ar teme de Prima Doamnă „și de puterea ei”, chiar dacă nu se așteaptă ca aceasta să își folosească influența împotriva președintelui.

Potrivit lui Wolff, cei mai mulți consideră că Melania nu va recurge la această posibilitate, „sau cel puțin nu o va folosi atât de evident încât să amenințe direct [Biroul Oval], dar nu pot fi siguri”.

„În același timp, ei consideră că relația dintre președinte și soția sa se află probabil în cel mai dificil moment de la procesul Stormy Daniels încoace, iar atunci situația era deja foarte gravă”, a mai afirmat scriitorul.

Comentând aceste declarații, Terri DiMatteo a susținut, conform StyleCaster, că, în cazul cuplului prezidențial, imaginea publică ar putea avea o importanță mai mare decât încercarea de a rezolva eventualele probleme din relație.

„Nu vorbim despre doi soți aflați într-o relație care și-a pierdut vitalitatea și care încearcă să repare o legătură deteriorată. Vorbim despre două persoane care gestionează felul în care căsnicia lor este percepută din exterior. Și asta ne aduce la problema imaginii publice.”

Terapeuta a subliniat că notorietatea celor doi nu schimbă neapărat mecanismele unei relații, însă face ca orice tensiune să fie analizată la o scară mult mai mare.

„Faptul că sunt celebri la nivel mondial nu înseamnă că avem de-a face cu un alt tip de căsnicie narcisistă. Aceleași dinamici pot apărea în orice căsnicie în care unul dintre parteneri este narcisist. Diferența, în acest caz, este amploarea: aparențele sunt gestionate pe scena mondială”, a explicat ea.

„Așadar, nu aș spune că lipsa unei comunicări eficiente a adus această căsnicie într-un punct dificil. Comunicarea deficitară este inerentă unei căsnicii cu o persoană narcisistă.”

În încheiere, potrivit StyleCaster, DiMatteo a pus sub semnul întrebării natura relației dintre președintele american și soția sa.

„Întrebarea nu este dacă Donald și Melania Trump s-au îndepărtat unul de celălalt. Întrebarea este dacă a existat vreodată între ei o legătură intimă reciprocă de care să se fi putut îndepărta.”

Foto: Profimedia

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