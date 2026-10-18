Ai senzația că îți pierzi mințile? Semne clare că este gaslighting și nu trebuie să cedezi în fața partenerului tău

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  de  Cristescu Catalina
Ai senzația că îți pierzi mințile? Semne clare că este gaslighting și nu trebuie să cedezi în fața partenerului tău

Bunul mers al relației de cuplu a fost mereu o prioritate pentru tine. Așa că ai fost deschisă să auzi și perspectiva celuilalt, nu ai fost ancorată în credințe proprii rigide, ci dispusă la negociere. Iar pentru a creiona o viziune comună e necesar să înțelegi ce simte și ce gândește partenerul. În același timp să transmiți ce nu este ok pentru tine, care îți sunt limitele, să ceri ce ai nevoie. Acesta a fost punctul în care te-ai lovit frontal de gaslighting și ai început să te îndoiești de propria percepție și propriile gânduri. O metodă de manipulare pe care nu e sănătos nicicum să o permiți sau să îi dai credit.

Transmite că tot ceea ce crezi tu este greșit

Și o face mai subtil, cu mănuși, ori agresiv, fățiș. Pot izbucni conflicte extrem de ample datorită acestei munci continue din partea lui de a te convinge că ceea ce gândești tu este invalid, nepotrivit, greșit. Este foarte virulent când îți spui punctul de vedere pe care ți-l anulează din start.

Nevoile tale subiect de batjocură

Îți spune că ești exagerată sau prea sensibilă. Că ceri prea mult și în nicio relație nu a avut problema asta, nu a întâlnit până acum așa femeie. Minimizează și ia în derâdere ceea ce simți, îți dorești, ai nevoie. Le discreditează și te înjosește chiar folosind cuvinte jignitoare.

Acuză reacția ta

Nu se uită la partea lui de responsabilitate. La faptul că acum ești furioasă și îl tragi la răspundere tocmai ca o consecință a comportamentelor, faptelor lui. Te critică pentru furia sau indignarea ta și sterge cu buretele ce a declanșat-o.

Nici vorbă de reparare

Tocmai pentru că nu recunoaște, asta îl scutește de acte de reparare, de un comportament schimbat, de efort concret în direcția relației voastre. Spune că nu înțelege, că ești nedreaptă, nu te exprimi bine, nu știi să transmiți un mesaj.

Minte…

… la propriu. Metaforic vorbind, ca și cum cu 5 minute înainte a ținut în mână un pix albastru, iar acum pur și simplu nu recunoaște că există un pix în casă, dar că l-a ținut în mână și era albastru. Ai dovezi clare, palpabile care să îți susțină argumentația? Le neagă și pe ele. Chiar dacă îi pui pixul albastru în față el îți va spune că acesta nu există.

Schimbă subiectul

Ca modalitate de distragere și sustragere în conflict va schimba subiectul și va ține o lungă pledoarie despre ceva aparent neutru sau începe și te învinovățește pe tine legat despre anumite lucruri irelevante în contextul respectiv. Mută focusul de la el la tine, la altcineva sau altă situație.

Îți atacă percepția…

… punând la îndoială memoria ta, credibilitatea, folosindu-se de anumite vulnerabilități ale tale, detalii intime despre care ați discutat anterior și pe care acum le folosește drept arme.

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Foto: PR

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