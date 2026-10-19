Mădălina Ghenea, apariție de excepție la un eveniment de modă din București. Ce ținută a purtat actrița

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Mădălina Ghenea a fost prezentă în București, la un eveniment organizat de un brand celebru de bijuterii și accesorii de lux. Actrița și-a făcut apariția într-o ținută care nu a putut trece neobservată.

Mădălina Ghenea, prezentă în București la un eveniment special

Mădălina Ghenea a fost invitată la prezentarea colecției unui cunoscut brand de bijuterii și ceasuri rafinate. Pentru această ocazie, actrița a ales să poarte o rochie neagră, scurtă, cu decolteu. Vedeta și-a completat ținuta cu ciorapi negri, pantofi cu toc și vârf ascuțit și bijuterii spectaculoase, care au adăugat și mai multă strălucire întregului ei look.

Mădălina Ghenea, prezentă la Festivalul de Film de la Tropea 2026

Între 20 și 26 septembrie a avut loc cea de-a patra ediție a Festivalului de Film de la Tropea, un eveniment internațional care e dedicat cinematografiei italiene și mondiale. În cadrul ediției din 2026, cele trei secțiuni din competiție s-au concentrat pe scurtmetraje, lungmetraje și povești care celebrează aceșt oraș din Calabria. Festivalul de Film de la Tropea 2026 a inclus un omagiu adus legendarei Marilyn Monroe, la centenarul nașterii sale, și actorului calabrez Raf Vallone, la 110 ani de la nașterea sa.

Mădălina Ghenea a fost prezentă la Festivalul de Film de la Tropea 2026 în calitate de ambasadoare a festivalului, dar și de cetățeană de onoare a orașului Tropea. Patroana ediției din acest an a fost actriță braziliană Desirée Pöpper. Invitatul de onoare a fost actorul Raoul Bova, iar printre personalitățile prezente s-au mai numărat actorul și regizorul japonez Yutaka Mizutani, care și-a prezentat cel de-al patrulea film, Piccola felicità. Cinematografia italiană a fost reprezentată de mai multe nume, cum ar fi Mimmo Calopresti, Marcello Fonte, Lina Sastri, Marco Giallini, Margherita Spampinato, Aurora Quattrocchi, Antonio Catania, Antonio Gerardi, Violante Placido și Andrea Roncato.

În a treia seară a Festivalului de Film de la Tropea 2026, Mădălina Ghenea i-a acordat un interviu regizorului de film Manlio Castagna, în care a vorbit despre parcursul ei profesional și despre responsabilitatea pe care o simte cu fiecare premiu obținut pentru proiectele ei profesionale. Mădălina Ghenea s-a dezvoltat și dincolo de a fi actriță și model, pentru că este producătoare, regizoare, a creat un scurtmetraj și a pus bazele propriei ale companii de producție.

Mădălina Ghenea va avea un rol într-o viitoare comedie romantică, fiind vorba despre That’s Amore, scrisă și regizată de Nick Vallelonga, regizorul și scenaristul filmului Green Book, care a fost răsplătit în 2019 cu un premiu Oscar pentru cel mai bun film. Pe lângă Mădălina Ghenea, din distribuția filmului care în prezent se află în post-producție, mai face parte John Travolta. În contextul acestui proiect, actrița a spus cum consideră că este văzută de către publicul american: „Americanii mă văd ca pe o italiancă, așa că mă comport ca o italiancă și încerc să fac pe cineva să se îndrăgostească.„

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Foto: Instagram, Arhiva ELLE

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