Violeta Bănică s-a întors din America pentru a fi alături de Andreea Marin. Cum și-a susținut mama la evenimentul ei

Andreea Marin a avut-o alături pe fiica sa, Violeta, la cea de-a treia ediție a Galei "Nu există nu se poate".

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  de  ELLE.ro
Andreea Marin și Violeta Bănică
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Andreea Marin a avut parte de o surpriză emoționantă la cea de-a treia ediție a Galei „Nu există nu se poate”, organizată la Palatul Parlamentului. Fiica sa, Violeta, a venit special din Statele Unite ale Americii pentru a participa la eveniment și a-și susține mama. Tânăra, care studiază Dreptul peste Ocean, s-a implicat în desfășurarea galei și i-a fost alături prezentatoarei într-un moment important.

Violeta Bănică, venită din SUA pentru mama ei

Evenimentul a reunit personalități din mai multe domenii și a adus în atenție povești de viață și exemple de perseverență. Pentru Andreea Marin, gala a avut și o semnificație personală, fiind inspirată de un principiu pe care l-a învățat de la tatăl său. Expresia „Nu există nu se poate” a însoțit-o de-a lungul carierei și a motivat-o să găsească soluții chiar și în situațiile dificile. Această convingere a stat la baza proiectului prin care vedeta și-a propus să promoveze oameni care au reușit să depășească obstacole importante.

Înainte de începerea evenimentului, Andreea Marin a vorbit despre prezența Violetei și despre sprijinul primit din partea acesteia. Prezentatoarea dezvăluia atunci că fiica sa urma să urce pe scenă și că se implicase în organizarea serii într-un mod special. Totodată, Andreea Marin mărturisea că prezența tinerei reprezenta un sprijin emoțional important pentru ea.

„O veți vedea în această seară pe scenă. S-a implicat în alt fel, susținându-mă pe mine sufletește și participând la gală într-un rol pe care îl veți descoperi.”, a spus Andreea Marin pentru Libertatea.

Așa cum anunțase înaintea evenimentului, Violeta a fost prezentă la gală și și-a susținut mama, după ce a călătorit din America special pentru această ocazie. Tânăra avea zbor spre SUA în dimineața următoare, potrivit declarațiilor mamei sale.

Andreea Marin, despre reușita profesională a fiicei sale

Andreea Marin s-a împăcat cu greu cu ideea că va fi departe de fiica ei. Însă, vedeta știe că Violeta a luat alegerea corectă pentru dezvoltarea ei și că în America va avea parte de o mulțime de oportunități profesionale, dar și de un sistem de învățământ adaptat nevoilor educaționale actuale.

La 18 ani, Violeta studiază la o universitate de prestigiu din Statele Unite și se remarcă prin ambiție și maturitate, lucruri care, spune Andreea Marin, nu sunt întâmplătoare. Vedeta este o mamă împlinită și nu ezită să recunoască în diverse interviuri faptul că educația a jucat un rol fundamental în parcursul fiicei sale.

„Iubirea e necondiționată, dar asta nu înseamnă că îți voi spune Da la orice. Te iubesc, dar uneori îți voi spune ‘Nu’. Când o să îți spun ‘Nu, ai încredere că nu îți spun’, nu doar ca să mă împotrivesc ție, ai încredere că mama știe mai mult decât știi tu. Și dacă știe mai mult, întreab-o: ‘Mamă, de ce spui nu?’ Dacă tu ai încredere că mama are o motivație puternică și că ea îți vrea binele mereu, atunci nu te vei mai necăji că ți se spune Nu. Ci doar te vei întreba: ‘Oare de ce spune nu?'”, a povestit Andreea Marin în podcastul „Celebru și Părinte”.

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Foto: Arhiva ELLE

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