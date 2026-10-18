4 zodii care nu-și recunosc greșelile și sunt false când își cer scuze

Aceste zodii nu își recunosc greșelile și nu sunt sincere atunci când își cer scuze.

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  de  ELLE.ro
4 zodii care nu-și recunosc greșelile și sunt false când își cer scuze

Fie că ne place sau nu să credem asta, uneori poate fi greu să accepți că ai greșit și că este cazul să îți cer iertare. Până să ajungi faci asta, trebuie să fii cu adevărat conștientă de ceea ce ai făcut și că este de datoria ta să îți asumi responsabilitatea. Apoi, mai intervine și faptul că nu te poți ascunde la nesfârșit în spatele unor scuze false. Iată care sunt zodiile care nu acceptă că au greșit:

1. Berbec

Berbecii preferă să nu se gândească la defectele lor și să se concentreze să își pună în valoare calitățile. Vor să iasă în evidență prin lucruri pozitive. Au o părere foarte bună despre ei și chiar dacă le vei spune că au greșit, nu îți vor spune adevărul. Au tendința de a crede că oamenii din jurul lor sunt invidioși pe ei și că, de fapt, vor să îi pună într-o lumină nefavorabilă. Sunt și încăpățânați, motiv pentru care nici nu îi vedea să accepte că trebuie să își ceară scuze.

2. Fecioară

Fecioarele nu sunt sincere atunci când își cer iertare. Fac asta dintr-un motiv foarte simplu, și anume că vor să își păstreze o anumită reputație și scuzele vin din obligație. Nu recunosc din prima atunci când greșesc, chiar dacă le arăți o mulțime de dovezi. Vor lua asta destul de personal și vor crede că ai ceva cu ele dacă vrei să le atragi atenția. Nu realizează faptul că ar fi în beneficiul lor dacă ar spune deschis dacă au făcut o greșeală pentru că vor avea mult mai mult de câștigat.

3. Săgetător

Săgetătorii nu fac deloc față eșecurilor. Nu acceptă atât de ușor atunci când nu reușesc și își revin foarte greu după o neîmplinire. Încearcă, totuși, să nu arate asta pentru că nu vor ca alții să știe cum se simt ei cu adevărat. Chiar dacă nu le iese ceva, sunt de părere că nu este sub nicio formă vina lor și că ei sunt cei care au greșit. Vor direcționa responsabilitatea către altcineva.

4. Vărsător

Sunt puține ocaziile în care îi vei vedea pe Vărsători că își recunosc greșelile. Nu fac asta dintr-un soi de mândrie, ci pur și simplu au convingerea că sunt superiori altora. Până și în momentele în care li se atrage atenția, atunci inventează scuze pentru a fi ei cei care își asumă responsabilitatea pentru ceea ce au făcut. Deși în cele din urmă își vor cere iertare, nu ar trebui să îi crezi deoarece fac asta pentru ca imaginea lor să nu aibă de suferit.

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Foto: PR

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