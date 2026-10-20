8 lucruri dăunătoare pe care le faci, fără să îți dai seama că îți afectează pielea

Sigur ți-ai creat deja o rutină de îngrijire, însă te-ai gândit că pe parcursul zilei faci și lucruri care îți afectează pielea mai mult decât ai fi crezut?

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  de  ELLE
8 lucruri dăunătoare pe care le faci, fără să îți dai seama că îți afectează pielea

De câte ori nu ți s-a întâmplat să faci orice pentru pielea ta? Sigur ai încercat o mulțime de tratamente, de măști și, cu toate acestea, în continuare tot te confrunți cu mici probleme. Știi deja că trebuie să te demachiezi înainte să te culci, folosești o cremă cu SPF în fiecare zi și iată că și așa tot apar mici imperfecțiuni sau zone uscate ale tenului. Așadar, care este problema?

În primul rând, trebuie să fii conștientă că există numeroși factori care contribuie la imperfecțiunile tenului, factori la care poate nici nu te-ai gândi. Nu este suficient să îți cureți tenul în fiecare zi și să folosești produse pentru hidratare, ci trebuie să ții cont și de aceste 8 lucruri care îți sabotează pielea.

1. Uiți să cureți obiectele care intră în contact cu pielea ta

Curățarea tenului este un pas foarte important dacă îți dorești o piele curată, însă există încă un lucru de care trebuie să ții cont: să cureți cu atenție și obiectele care intră în contact cu tenul. Practic, este momentul să ștergi și să dezinfectezi ecranul telefonului și chiar și ochelarii de soare, orice ar avea contact cu pielea ta. Totodată, asigură-te că îți cureți temeinic pensulele de machiaj, deoarece bacteriile se înmulțesc foarte ușor pe părul sintetic. În plus, deși pare evident, nu uita să te speli mereu pe mâini și să eviți să îți atingi fața.

2. Ignori zona gâtului și a pieptului

Produsele pentru curățare, hidratare sau serumurile nu se folosesc doar pe ten, ci trebuie aplicate și pe zona gâtului și a pieptului. Astfel, chiar dacă tenul tău va părea fără probleme, vei observa semnele îmbătrânirii premature în aceste zone, deoarece de obicei nu sunt la fel de bine protejate. Atenție, acest lucru este valabil și pentru aplicarea cremei cu SPF. Așadar, tratează-ți zona gâtului și a pieptului în același mod în care îți tratezi tenul.

3. Folosești un gel de curățare prea puternic

Pare ironic, însă un produs care ar trebui să te scape de probleme ar putea să le înrăutățească. Dacă nu folosești produsele potrivite, riști să agravezi acneea sau orice altă imperfecțiune cu care te confrunți. Cel mai bine este să ceri sfatul medicului dermatolog în ceea ce privește produsele recomandate pentru tine, acesta știind deja ce ingrediente ar putea funcționa cel mai bine pe tenul tău.

4. Nu aștepți suficient timp pentru a te obișnui cu un produs nou

Este recomandat să folosești tratamentul dat de medicul tău, însă înainte de a renunța complet la un produs, folosește-l timp de câteva săptămâni. Este bine să experimentezi și să observi ce funcționează cel mai bine pentru tine, însă este perfect normal ca un produs să nu-ți aducă rezultatele dorite de la prima utilizare.

În plus, cele mai multe ingrediente active lucrează în timp asupra pielii tale, așadar, dacă este vorba despre un tratament recomandat de medicul dermatolog, folosește-l cel puțin 2-3 luni.

5. Folosești produse doar pentru că sunt în tendințe

Dacă în modă ne ghidăm după tendințe, când vine vorba despre îngrijire, lucrurile sunt puțin diferite. Este normal să încerci produse noi, însă doar pentru că o cremă a funcționat pentru prietena ta sau pentru un beauty blogger, nu înseamnă că o va face și pentru tine. Astfel, încearcă doar produsele care sunt recomandate pentru tipul tău de ten și fii mereu atentă la lista de ingrediente.

6. Folosești o pastă de dinți nepotrivită

Dacă recent ți-au apărut imperfecțiuni în jurul buzelor, o explicație ar putea fi o pastă de dinți nepotrivită. Deși poate ți se pare amuzant, află că anumite chimicale din pasta de dinți (mai ales cele cu proprietăți de albire a dinților) pot provoca acnee. Încearcă să folosești produse cât mai naturale, care nu creează atât de multă spumă.

7. Nu îți îndepărtezi machiajul înainte să faci sport

Machiajul poate fi inamicul tău dacă îți dorești o piele fără imperfecțiuni, mai ales dacă nu obișnuiești să te demachiezi înainte să mergi la sală. Atunci când faci sport, temperatura corpului crește, iar tu transpiri, lucru care deschide și porii. Machiajul poate pătrunde în acești pori și, din cauza bacteriilor care apar pe ten în timpul zilei (din cauza prafului, a poluării), apar imperfecțiunile. Asigură-te că ai mereu în geanta de sală și șervețele demachiante, iar atunci când te întorci acasă curăță tenul în modul corect.

8. Ignori posibilele intoleranțe la anumite alimente

Probabil știi deja care sunt semnele unei alergii la anumite alimente, însă intoleranțele pot afecta și pielea. De exemplu, pot apărea acneea, eczemele sau rozaceea. Cele mai întâlnite intoleranțe sunt cele la gluten, lactate, cafeină și alcool. Dacă simți că asta este una dintre probleme, este momentul să fii mai atentă la alimentele pe care le consumi și să îți faci câteva teste.

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Foto: Arhiva ELLE

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