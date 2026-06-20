Motive pentru care partenerul tău își cere scuze, deși sub nicio formă nu crede în ele și nu regretă ce a făcut

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Consideri că partenerul tău a greșit în fața ta cu ceva. Își cere scuze benevol, dar limbajul corpului sau comportamentul său de după nu le probează nicicum. Sau nu spune nimic, și în mijlocul conflictului îl obligi să își ceară scuze. Din nou, este destul de evident că nu crede în ele. Poate chiar îți spune direct că își cere scuze, dar nu consideră că a greșit cu ceva sau că ceea ce a făcut el este chiar atât de grav încât să necesite scuze. Și totuși, de ce procedează așa?

Ca să evite o pedeapsă

Știe că dacă nu își cere scuze apoi îl vei ignora, nu îl vei mai ajuta cu ceva punctual, sau te vei răzbuna plătindu-i polița fix cu aceeași monedă sau chiar amplificat. E o modalitate de a se sustrage potențialelor consecințe negative.

Se teme de abandon

O puternică schemă de abandon se activează frecvent în contextul relației voastre. Partenerul tău se teme extrem de tare să nu îl părăsești, așa că este dispus să își ceară scuze oricând, inclusiv atunci când nu face o eroare. De fapt, scuză-mă este aproape o stereotipie verbală în ceea ce te privește.

Ca să încheie discuția

Știe că nu o va scoate altfel la capăt. Nu mai este dispus să discute, i se pare neproductiv, inutil, nu mai are energie și scuzele sunt plasa de siguranță și butonul ce oprește tot contextul conflictual.

Șansa contraargumentării

Tot discursul tău probabil că nu i-a lăsat prea mult loc să se explice, să se apere. Ca atare scuzele reprezintă ocazia de a lua cuvântul și de a-și susține punctul de vedere, ceea ce implicit presupune continuarea conflictului.

I-ai făcut în trecut reproșuri…

… că nu ține cont de ceea ce simți, că îți invalidează emoțiile, trăirile. Nu vede cu adevărat ce se petrece în interiorul tău și e o reacție robotică la ceea ce i-ai atras atenția anterior.

Ca să nu se simtă el vinovat

Are o voce critică ce îi va produce disconfort. Cerându-și scuze își spală păcatele și imaginea în fața lui, nu în a ta. Redevine în mintea sa bărbatul bun, bine educat, care se poartă frumos. Cum ar putea să se mai acuze singur de ceva din moment ce și-a cerut scuze?

Ca monedă de schimb

Pentru că eu mi-am cerut scuze, atunci și tu trebuie să…. Vei completa cu ce ți se pare relevant din dinamica voastră de cuplu. E o formă de manipulare pentru a te determina să îi oferi un anumit lucru pe care i-l refuzai din start.

Foto: PR

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