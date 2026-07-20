Rafaela Pestrițu, designerul român din spatele costumelor purtate de dansatorii Shakirei la Cupa Mondială 2026

Designerul român Rafaela Pestrițu marchează o reușită importantă pe scena internațională a modei. Creatoarea brandului RP a realizat 40 de costume purtate de dansatorii Shakirei în timpul spectaculosului show de la pauza finalei Cupei Mondiale FIFA 2026, un proiect finalizat într-un timp record și prezentat în fața a milioane de spectatori din întreaga lume.

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  . Actualizat 20.07.2026, 16:06,  de  Anca Stratulat
Rafaela Pestrițu, designerul român din spatele costumelor purtate de dansatorii Shakirei la Cupa Mondială 2026

Finala Cupei Mondiale FIFA 2026 nu a însemnat doar fotbal la cel mai înalt nivel, ci și un spectacol grandios de divertisment. Show-ul din pauză, susținut de Shakira pe stadionul MetLife din New Jersey, a adus pe scenă zeci de dansatori, coregrafii spectaculoase și costume create special pentru unul dintre cele mai urmărite evenimente televizate din lume. Printre numele care au contribuit la această producție impresionantă se află și un designer român: Rafaela Pestrițu.

Designer-ul de modă a dezvăluit pe Instagram că echipa sa a realizat nu mai puțin de 40 de ținute personalizate pentru dansatorii care au urcat pe scenă alături de Shakira în cadrul halftime show-ului finalei Cupei Mondiale 2026.

Rafaela Pestrițu: „40 de costume personalizate, realizate într-o singură săptămână”

Designerul a împărtășit vestea printr-o postare în care a oferit detalii despre amploarea proiectului și despre provocarea uriașă pe care echipa sa a avut-o de dus la bun sfârșit.

„40 de costume personalizate. O singură săptămână. Finala Cupei Mondiale FIFA. Am fost invitați să realizăm 40 de ținute create special pentru dansatorii Shakirei, pentru prestația artistei din cadrul show-ului de la pauza finalei Cupei Mondiale. Să ne vedem creațiile prinzând viață pe una dintre cele mai mari scene din lume a fost un moment cu adevărat special. Direcția creativă și stylingul au fost semnate de Nicolas Bru, iar alături de el a lucrat și Marco Aine. Îți mulțumesc, Nicolas, pentru încrederea și susținerea constantă. A fost o bucurie să lucrăm împreună la acest proiect. Le sunt profund recunoscătoare și colegilor din echipa noastră, precum și tuturor celor care ne-au ajutat să transformăm această idee în realitate într-un timp atât de scurt.”, a transmis Rafaela Pestrițu.

Faptul că întregul proiect a fost finalizat în doar o săptămână denotă complexitatea și ritmul intens din culisele unui eveniment urmărit de sute de milioane de oameni din întreaga lume.

Un designer român pe una dintre cele mai mari scene ale lumii

Participarea la producția artistică a halftime show-ului reprezintă una dintre cele mai importante reușite internaționale din cariera Rafaelei Pestrițu. Costumele create de echipa sa au însoțit coregrafiile care au completat recitalul Shakirei, într-un spectacol transmis la nivel global și urmărit de milioane de telespectatori.

În industria modei, colaborările pentru spectacole de o asemenea anvergură presupun luni de pregătiri, standarde tehnice extrem de ridicate și o execuție impecabilă. În acest caz, provocarea a fost cu atât mai mare cu cât cele 40 de ținute au fost concepute și realizate într-un interval extrem de scurt.

Rafaela Pestrițu, unul dintre cei mai apreciați designeri de la noi

Rafaela Pestrițu este fondatoarea brandului RP, un label contemporan lansat la Londra, care și-a construit identitatea în jurul reinterpretării patrimoniului cultural și a ideii de libertate de exprimare prin modă. Absolventă a prestigioasei universități Central Saint Martins, una dintre cele mai importante școli de design din lume, Rafaela și-a creat propriul brand ca reacție la normele și stereotipurile convenționale din industria modei.

Universul creativ al brandului RP este definit de întâlnirea dintre poveștile și simbolurile Balcanilor și inovația designului contemporan. Estetica sa pornește din contrastul dintre reziliență și glamour și se remarcă prin tehnici precum trompe l’oeil, broderia, patchwork-ul și efectele vizuale care creează iluzii optice. Un element esențial al identității brandului este utilizarea sustenabilă a materialelor. Rafaela Pestrițu oferă o nouă viață textilelor și materialelor recuperate, integrându-le în colecții care pun accent pe responsabilitatea față de mediu fără a compromite creativitatea, conform descrierii oferite de Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.

Shakira, în Roberto Cavalli la finala Cupei Mondiale 2026

Ținuta purtată de Shakira pentru show-ul de la pauza finalei Cupei Mondiale 2026 a fost creată de casa de modă Roberto Cavalli și a fost gândită pentru a reflecta energia explozivă a artistei. Inspirat de nuanțele unui apus de soare și de fațadele colorate ale cartierului Condesa din Ciudad de Mexico, outfitul a îmbinat tonuri vibrante de portocaliu, galben și roz intens. Designul reinterpreta o siluetă din colecția Resort 2025 a brandului și include un decolteu adânc cu șnur, decupaje laterale și o fustă formată din fâșii lungi de material care au creat un efect spectaculos în timpul coregrafiei.

Piesa a impresionat și prin cele peste 200.000 de cristale Swarovski, aplicate manual în aproximativ 120 de ore de muncă. Deși la prima vedere părea o rochie, ținuta era, de fapt, un compleu realizat la comandă, format dintr-un body și o fustă drapată realizată prin tehnica moulage, din șifon satinat brodat și decorată cu franjuri. Întregul ansamblu a fost completat de imprimeul exclusiv Ray of Sunset, creat special pentru Shakira și inspirat de emblematicul motiv Ray of Gold al casei Roberto Cavalli.

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Foto: Profimedia

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