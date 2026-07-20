Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au împlinit 7 ani de căsnicie. Mesajul emoționant al vedetei: „Pentru mine, perfect înseamnă noi”

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Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au sărbătorit un moment important din povestea lor de dragoste. Cei doi au împlinit șapte ani de la căsătorie, iar cu această ocazie vedeta a publicat pe Instagram imagini din ziua nunții, însoțite de un mesaj plin de emoție dedicat soțului său.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea sărbătoresc 7 ani de căsnicie

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbizul românesc. Deși evită să își expună prea mult viața personală, cei doi marchează de fiecare dată momentele importante din relația lor alături de comunitatea din mediul online.

Cu ocazia aniversării căsniciei, creatoarea de conținut a rememorat unul dintre cele mai importante momente din viața lor și a distribuit pe Instagram fotografii și imagini video din ziua în care ea și Virgil Șteblea și-au unit destinele. Alături de acestea, Adelina Pestrițu a transmis un mesaj sincer, în care a vorbit despre ceea ce înseamnă, în realitate, o relație de lungă durată.

„Astăzi sărbătorim 7 ani de când am spus ‘DA’ în fața lui Dumnezeu și, în curând, 10 ani de când scriem povestea noastră.

Nu o să spun că avem o relație perfectă, pentru că avem și zile în care ne enervăm, ne contrazicem și ne prefacem că nu auzim.

Dar avem ceva mult mai valoros: iubire, respect, râsete, amintiri și dorința de a merge mai departe împreună.

Pentru mine, perfect înseamnă noi. Exact așa cum suntem.”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

Mesajul a fost apreciat de mii de urmăritori, care au felicitat cuplul și le-au transmis numeroase urări cu ocazia aniversării.

Adelina Pestrițu revine în televiziune după 10 ani

Cu un parcurs profesional solid construit în televiziune, entertainment și mediul digital, Adelina Pestrițu revine într-un rol care îi valorifică experiența acumulată de-a lungul anilor în fața camerelor de filmat. După proiecte TV pe care le-a prezentat, dar și după ani în care și-a construit unul dintre cele mai puternice branduri personale din online, Adelina aduce în „Burlacii: Foc în Paradis” naturalețea, empatia și abilitatea de a crea o conexiune autentică atât cu participanții, cât și cu telespectatorii.

În noul proiect VOYO și PRO TV, Adelina Pestrițu va fi alături de concurenți pe tot parcursul călătoriei lor în căutarea dragostei, ghidându-i prin momentele-cheie ale experienței și fiind martora unor decizii care le pot schimba complet parcursul. Despre această nouă etapă profesională, Adelina Pestrițu spune:

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viața mea și m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simți că formatul mi se potrivește cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl așteptam. Am acceptat provocarea fără să stau prea mult pe gânduri. Abia aștept să începem filmările într-o locație absolut superbă din Turcia și să descoperim împreună poveștile unor concurenți extraordinari, care au curajul să pornească într-o experiență ce le poate schimba viața. Sunt convinsă că telespectatorii vor trăi alături de noi emoții autentice, răsturnări de situație și momente memorabile.”

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Foto: Arhiva ELLE

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