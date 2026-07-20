Fedez, fostul soț al Chiarei Ferragni, a devenit tată pentru a treia oară. Primele imagini cu băiețelul său

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Un nou capitol plin de emoție începe pentru Fedez. Rapperul italian, cunoscut și ca fostul soț al creatoarei de conținut Chiara Ferragni, și partenera sa, designerul și antreprenoarea Giulia Honegger, au devenit părinții unui băiețel. Vestea a fost primită cu entuziasm de admiratorii artistului, care au urmărit cu interes primele momente petrecute de familie după naștere.

Fedez, al cărui nume real este Federico Lucia, trăiește din nou experiența paternității. Pe 16 iulie, Giulia Honegger a adus pe lume un băiețel, pe care cei doi au ales să îl numească Edoardo Lupo.

Artistul nu a păstrat bucuria doar pentru cei apropiați. Din salonul maternității, acesta a distribuit pe Instagram primele imagini alături de partenera sa și de nou-născut. Fotografiile au adunat rapid mii de aprecieri și comentarii din partea fanilor, impresionați de momentul special. Alături de seria de fotografii, Fedez a publicat și un mesaj scurt, dar încărcat de emoție, în care a încercat să descrie ceea ce simte odată cu venirea pe lume a celui de-al treilea copil.

„O bucurie atât de mare”, a transmis Fedez pe Instagram.

Artistul mai are doi copii din căsnicia cu Chiara Ferragni

Pentru rapper, acesta este al treilea copil. Din mariajul cu Chiara Ferragni, încheiat prin divorț, Fedez este tatăl lui Leone, născut în 2018, și al Vittoriei, venită pe lume în 2021. După despărțirea de celebra creatoare de conținut italiană, artistul și-a refăcut viața alături de Giulia Honegger, iar acum cei doi au devenit părinți pentru prima dată împreună.

Separarea dintre Chiara Ferragni și Fedez a fost intens mediatizată, iar după încheierea căsniciei au ieșit la iveală detalii neașteptate despre relația lor.

La începutul acestui an, creatoarea de conținut, urmărită de peste 27 de milioane de persoane pe Instagram, a susținut că fostul ei soț a avut o relație extraconjugală timp de șapte ani. Potrivit declarațiilor sale, artistul i-ar fi mărturisit personal existența acelei relații și faptul că, înainte de nuntă, s-a gândit chiar să renunțe la căsătorie.

„Nu am spus nimic public nici măcar atunci când, cu câteva zile înainte de Crăciunul din 2024, Federico m-a sunat (pe deplin conștient că vorbea cu mine la telefon) și a recunoscut pentru prima dată relația cu această amantă, care dura din 2017, spunându-mi, de asemenea, că s-a gândit să nu se căsătorească cu mine cu câteva zile înainte de nuntă, dar apoi nu a știut cum să dea înapoi public. Am înțeles că ceea ce am trăit a fost o batjocură totală, dar am suferit în tăcere, înconjurată doar de prezența celor care mă iubesc cu adevărat, dorindu-mi dragoste adevărată de ambele părți în viitor”, a declarat Chiara Ferragni pe rețelele de socializare.

Foto: Arhiva ELLE

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