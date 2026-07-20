Matty Healy, solistul trupei The 1975, și actrița Gabbriette Bechtel s-au căsătorit

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Matty Healy, solistul trupei The 1975, și modelul, muziciana și actrița Gabbriette Bechtel sunt oficial soț și soție. Artistul în vârstă de 37 de ani și partenera sa, de 28 de ani, și-au unit destinele sâmbătă, 18 iulie, într-o ceremonie privată organizată în aer liber la Castillo del Lago, fosta proprietate a Madonnei din Los Angeles, situată în apropierea celebrului semn Hollywood.

Cei doi și-au rostit jurămintele într-un cadru spectaculos și au fost fotografiați sărutându-se la altar, dar și pe domeniul impunătoarei vile în stil Colonial Revival spaniol, amplasată în Hollywood Hills. Pentru marele eveniment, Matty Healy a ales un smoking clasic negru, în timp ce Gabbriette a purtat o rochie albă elegantă, completată de un voal tradițional. Modelul și-a coafat părul într-un stil semi-prins, semi-lăsat pe umeri.

„Matty Healy și Gabbriette Bechtel s-au căsătorit ieri, în cadrul unei ceremonii private organizate la Los Angeles, la care au participat membrii familiei și prietenii apropiați.”, au transmis reprezentanții cuplului pentru People.

O nuntă cu numeroase vedete invitate

Potrivit Just Jared, lista invitaților a inclus mai multe nume cunoscute din industria muzicii și a modei. Printre cei prezenți s-au numărat Charli XCX și soțul ei, George Daniel, colegul lui Healy din trupa The 1975, dar și Anastasia Karanikolaou, Fai Khadra, Alex Consani, Devon Lee Carlson și logodnicul ei, Duke Nicholson, Sydney Lynn Carlson, Tyrell Hampton, Alex O’Connor și Quenlin Blackwell. Nunta a avut loc la scurt timp după petrecerile burlacilor. Conform Rolling Stone UK, Matty Healy și-a sărbătorit petrecerea burlacilor în Malibu, unde a urcat pe scenă alături de 9075, o trupă tribut The 1975, interpretând piesa „The Sound”.

Imagini distribuite ulterior pe rețelele sociale au surprins membrii trupei The 1975 alături de cei din 9075, îmbrăcați în ținute inspirate din diferitele etape ale carierei lui Healy. Artistul a purtat inclusiv o perucă roșcată, un omagiu adus look-ului său din videoclipul piesei „Give Yourself a Try”.

Încă din luna mai, mama artistului, prezentatoarea și actrița Denise Welch, dezvăluise că nunta urma să aibă loc în iulie și mărturisise că abia așteaptă marele eveniment. Într-un episod al podcastului Tom’s Hirschsprung’s Podcast, aceasta a spus că este „foarte entuziasmată” de căsătoria celor doi. De altfel, încă din 2024, Denise Welch vorbea cu admirație despre viitoarea sa noră, în cadrul emisiunii britanice Loose Women.

„Nu puteam fi mai încântată. Nu am putea fi mai fericiți. Ea este exact ceea ce mi-aș fi dorit la o noră.”

În februarie 2026, Gabbriette, cunoscută și pentru rolul din filmul I Know What You Did Last Summer, a fost imaginea unei campanii bridal semnate Jimmy Choo. Cu acea ocazie, ea a împărtășit câteva sfaturi pentru viitoarele mirese.

„Aceasta este o sărbătoare, nu un spectacol. Nu uitați că este vorba despre iubire și despre a arăta fabulos, dar mai ales despre iubire.”

Într-un interviu acordat PEOPLE în vara anului 2025, Gabbriette recunoștea că organizarea nunții nu era punctul ei forte.

„Va dura ceva timp, pentru că nu mă pricep deloc la planificat.”

Ulterior, într-o notă amuzantă, modelul a lăsat să se înțeleagă că ea a fost cea care a coordonat cea mai mare parte a pregătirilor.

„Lasă-ți logodnicul să creadă că te ajută. El alege muzica, iar tu alegi tot restul. Democrație!”, a spus ea râzând.

Primele zvonuri despre relația dintre Matty Healy și Gabbriette au apărut în septembrie 2023, după ce cei doi au fost surprinși sărutându-se pe străzile din New York. Mai puțin de un an mai târziu, pe 11 iunie 2024, cuplul și-a anunțat logodna. Momentul a venit după ce au participat la concertul prietenei lor apropiate, Charli XCX, în Brooklyn. Gabbriette a publicat atunci pe Instagram fotografii cu spectaculosul inel de logodnă primit de la Matty Healy, realizat cu un diamant negru central și diamante pavé.

„MARRYING THE 1975 IS VERY BRAT”, a scris ea în dreptul uneia dintre imagini, făcând referire atât la logodna lui Charli XCX cu George Daniel, cât și la albumul Brat al artistei.

Charli XCX a fost una dintre persoanele care au contribuit indirect la povestea lor de dragoste. În 2019, artista a format trupa Nasty Cherry, alegând-o chiar pe Gabbriette ca membră. Evoluția formației a fost documentată în serialul Netflix I’m with the Band: Nasty Cherry. Potrivit apropiaților, prietenii au încercat timp de patru ani să îi facă pe Matty și Gabbriette să se cunoască.

Foto: Profimedia

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