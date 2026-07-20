Mel C, fosta membră Spice Girls, s-a căsătorit cu modelul australian Chris Dingwall. Victoria Beckham i-a creat rochia de mireasă

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Melanie Chisholm, cunoscută în întreaga lume drept Mel C sau Sporty Spice, este oficial o femeie căsătorită. Artista în vârstă de 52 de ani și partenerul ei, modelul australian Chris Dingwall, și-au unit destinele într-o ceremonie intimă desfășurată pe 18 iulie, într-un decor spectaculos din Lake District, Anglia.

Evenimentul a fost unul discret, exact așa cum și-au dorit mirii, fiind organizat la The Country House Cumbria, o proprietate aflată pe malul unui lac, înconjurată de natură. La nuntă au participat doar familia și prietenii apropiați, inclusiv trei dintre fostele colege ale lui Mel C din trupa Spice Girls: Emma Bunton, Mel B și Geri Halliwell-Horner.

Victoria Beckham a avut un rol special, deși nu a fost prezentă

Marea absentă a fost Victoria Beckham, care nu a putut ajunge în Marea Britanie din cauza angajamentelor din Statele Unite, unde îl însoțea pe soțul ei, David Beckham, în perioada Cupei Mondiale. Totuși, fosta Posh Spice a avut o contribuție extrem de importantă la ziua celei mai bune prietene.

Victoria a creat chiar rochia de mireasă purtată de Mel C, o piesă elegantă din satin ivoire, cu spatele gol, decolteu drapat și o trenă delicată, decorată cu dantelă vintage. Potrivit Vogue, designul a fost realizat special pentru artistă și a fost inspirat inclusiv de sugestiile fiicei sale, Scarlett.

Într-un interviu acordat revistei Vogue, Mel C a povestit că ideea rochiei s-a născut într-un mod cât se poate de firesc.

„Vorbeam despre nuntă la cină, iar Victoria a spus: ‘Pot să-ți fac rochia’. A fost atât de simplu. A fost un gest incredibil de generos și m-am simțit extrem de norocoasă.”

Artista a mărturisit și cât de emoționante au fost probele rochiei.

„Victoria creează haine atât de frumoase și feminine. A fost o experiență cu adevărat specială să lucrez împreună cu ea.”

Spre deosebire de multe nunți spectaculoase din lumea celebrităților, Mel C și Chris Dingwall au preferat o ceremonie elegantă și lipsită de opulență: „Mi-am dorit ceva discret, romantic și chic.” a declarat cântăreața despre ziua în care a spus „Da”.

Și surse apropiate cuplului au explicat că artista nu și-a dorit niciodată o petrecere grandioasă: „Mel și Chris au vrut o nuntă intimă. Mel nu și-a dorit un eveniment extravagant, ci ceva mai mic și foarte elegant.”

Aceleași surse au dezvăluit că artista era convinsă, ani la rând, că nu se va mai căsători.

„Mel spunea mereu că nu se va mărita niciodată. O ceremonie mare nu era deloc stilul ei.”

Fiica lui Mel C a fost domnișoară de onoare

Unul dintre cele mai emoționante momente ale ceremoniei a fost participarea fiicei artistei, Scarlett, în vârstă de 17 ani, care a avut rolul de domnișoară de onoare. Scarlett este fiica lui Mel C din relația cu dezvoltatorul imobiliar Thomas Starr și a fost alături de mama sa pe tot parcursul zilei speciale.

Mel C și Chris Dingwall s-au cunoscut în 2023 prin intermediul aplicației exclusiviste de dating Raya, iar prima lor întâlnire a avut loc în luna noiembrie a aceluiași an. Relația a fost ținută departe de ochii publicului, iar cei doi nu au anunțat niciodată oficial logodna.

În 2025, Chris a cerut-o în căsătorie în timpul unei vacanțe în Mallorca, iar ulterior cuplul a decis să organizeze două ceremonii: una civilă, în Australia, și celebrarea principală din Anglia, alături de familie și prieteni. Pentru ambele evenimente, Victoria Beckham a creat ținutele de mireasă ale artistei.

Foto: Profimedia

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