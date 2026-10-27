Laura Cosoi, despre echilibrul dintre viața de familie și cea profesională, după nașterea celui de-al cincilea copil: „Mă bucur că pot continua să fac ceea ce iubesc…”

Laura Cosoi și-a reluat deja activitatea profesională și a dezvăluit că încearcă să își adapteze programul în funcție de nevoile fetiței sale, Nina, pe care o alăptează. Ea a revenit rapid în fața telespectatorilor cu un nou sezon din emisiunea "Vacanță de vedetă", pe care o prezintă la Antena Stars. 

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  de  Andreea Ilie
2. Laura Cosoi și familia
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La finalul lunii iulie, Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară. Actrița a născut o fetiță, pentru care a ales numele Nina Elisabeta. Vedeta mai are patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi, despre echilibrul dintre viața de familie și cea profesională

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt căsătoriți din 2015 și au împreună cinci fiice. Deși programul lor este încărcat, iar responsabilitățile de părinți le ocupă o mare parte din timp, cei doi încearcă să nu neglijeze relația de cuplu, aspect despre care actrița vorbește cu mândrie în numeroase interviuri.

Laura Cosoi și-a reluat deja activitatea profesională și a dezvăluit că încearcă să își adapteze programul în funcție de nevoile fetiței sale, Nina, pe care o alăptează. Ea a revenit rapid în fața telespectatorilor cu un nou sezon din emisiunea „Vacanță de vedetă”, pe care o prezintă la Antena Stars. 

„M-am întors deja la filmări, iar din octombrie revin și pe scena teatrului. Îmi face bine să mă întâlnesc din nou cu partea aceasta a vieții mele, cu oamenii alături de care lucrez și cu emoția profesiei. În același timp, țin cont de etapa în care suntem. Nina este încă foarte mică, alăptez, iar celelalte fete au și ele nevoie de mine. Revenirea cere organizare și sprijin, iar ritmul trebuie ajustat din mers. Mă bucur că pot continua să fac ceea ce iubesc și îmi doresc să păstrez această bucurie, fără să transform întoarcerea la muncă într-o probă de rezistență”, a povestit ea pentru VIVA!.

Actrița a mărturisit că este conștientă de presiunile care există asupra femeilor de a reveni cât mai repede la silueta de dinainte de naștere, însă alege să nu pună presiune pe propria persoană.

„După o naștere încerc să mă raportez la corpul meu cu respect și răbdare. Îmi place să am grijă de mine, să mă simt bine în hainele mele, să revin la mișcare atunci când este momentul. Nu vreau însă ca primele luni cu un copil să devină o perioadă în care mă privesc doar prin ceea ce ar trebui schimbat la mine. Am nevoie de energie și de timp pentru recuperare. Și vreau să mă pot bucura de fotografiile cu fetele fără să îmi caut imediat defecte. După atâția ani în fața camerelor de luat vederi simt că bucuria și energia noastră sunt tot ce contează!”, a mai spus ea.

Pentru Laura Cosoi, implicarea soțului ei, Cosmin Curticăpean, în creșterea copiilor reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale căsniciei lor, actrița recunoscând că pune mare accent și pe timpul ei personal.

„Uneori timpul acela este mai scurt decât mi-aș dori. Mă ajută lucrurile simple: puțină liniște, un masaj, o conversație cu sora mea, să gătesc cu plăcere, să pot sta cu gândurile mele fără să mă grăbesc imediat spre următorul lucru. Mi se pare important să nu amân la nesfârșit tot ce îmi face bine. Fetele vor crește văzând și felul în care am grijă de mine. Aș vrea să învețe că poți fi foarte devotată celor dragi și să îți iei în serios propriile nevoi. Asta am observat și eu la mama mea”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Laura Cosoi a apelat la ajutor pentru îngrijirea celor cinci copii

Pe lângă responsabilitățile profesionale, actrița are un program încărcat și acasă. Cele cinci fiice se află în etape diferite de dezvoltare, iar activitățile școlare, programul zilnic și îngrijirea celor mici necesită multă organizare. Laura Cosoi a dezvăluit că familia beneficiază acum de sprijinul unei persoane care îi ajută în a doua parte a zilei. Este o schimbare importantă, având în vedere că, până la nașterea celui de-al cincilea copil, actrița și soțul ei s-au ocupat singuri de creșterea fetelor.

„Avem o doamnă care lucrează pentru noi în partea a doua a zilei. Și mă amuză extrem de tare că eu nu știu cum am putut să trăiesc fără ajutor până acum. Și, deși avem un om, oricum nu ajunge. Suntem mulți și suntem cu nevoi deosebite toți. Copiii merg și la o grămadă de activități după școală. Este Aida care e mică, acum scapă de scutec. Îți dai seama numai de câte ori o duc la WC după-amiază. E Nina care are nevoie de mine. Nu știu cum ne-am descurcat. Până la patru copii n-am avut ajutor. Și acum după-amiază avem pe cineva ca să mă ajute. Și avem numai ajutor în casă, sigur că da.”, a mai spus ea pentru Libertatea.

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Foto: Instagram

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