Cristi Chivu a împlinit 46 de ani. Ce declarație emoționantă i-a făcut mama lui, Mariana Chivu

Cristi Chivu a fost surprins de ziua sa de naștere de o declarație emoționantă din partea mamei sale, Mariana Chivu.

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  de  ELLE.ro
Cristi Chivu
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Pe 26 octombrie, Cristi Chivu și-a sărbătorit ziua de naștere. Antrenorul echipei Inter Milano a împlinit 46 de ani, iar mama sa, Mariana Chivu, i-a transmis public un mesaj plin de dragoste. 

Mariana Chivu, mesaj special pentru fiul ei

În ziua în care Cristi Chivu a împlinit 46 de ani, mama lui, Mariana Chivu, i-a scris pe rețelele de socializare o urare deosebită și emoționantă. 

„La mulți ani sănătoși și plini de realizări în tot ce ți-ai propus Cristian!”, a scris Mariana Chivu pe Facebook.

Mariana Chivu, mândră de realizările fiului ei, Cristi Chivu

Pe 9 iunie 2025, Cristi Chivu a devenit oficial antrenorul echipei Inter Milano. La momentul respectiv, mama lui, Mariana Chivu, a vorbit cu emoție și mândrie despre reușita fiului său. În iunie 2026, Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu clubul Internazionale Milano până în 2028.

„Sunt fericită de când s-a născut Cristi. Sunt fericită, ce pot să vă spun? Nici nu pot să măsor fericirea unui om. Cristi chiar o merita! Nu sunt surprinsă de Cristi, nu sunt surprinsă cu nimic. E un om muncitor și dedicat meseriei. Nu știu dacă și-a dorit din totdeauna să fie antrenor. El de aceea a și luat echipele de juniori, ca să vadă dacă îi place să facă meseria asta. Îi place mult de tot!”, a spus Mariana Chivu pentru cancan.ro

Cum este Cristi Chivu în rolul de tată

Adelina și Cristi Chivu formează un cuplu discret și își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Vedeta și antrenorul de fotbal s-au logodit în anul 2007, iar pe 6 iulie 2008 s-au căsătorit. Evenimentul a avut loc la Palatul Știrbey și au fost prezenți mai bine de 500 de invitați.

În 2008, Adelina Chivu a decis să renunțe la cariera pe care o avea în televiziune. Printre altele, ea a fost prezentatoare de știri sportive la Antena 1 și Antena 3. Atunci, vedeta s-a mutat alături de Cristi Chivu în Milano. După stabilirea în Italia, au venit rar în România. Adelina și Cristi Chivu au împreună două fete, pe Anastasia și pe Natalia, pe care nu le postează foarte des pe rețelele de socializare.

Chiar dacă este discretă când vine vorba de viața personală, Adelina Chivu a surprins recent cu declarațiile făcute despre familia ei. Vedeta a vorbit despre cum este soțul ei, Cristi Chivu, în rolul de tată.

„Este protector, cu fetele un pic prea mult, aș putea să adaug. Se dă pe brazdă din punctul ăsta de vedere. Ele au ajuns la vârsta la care vor să cunoască un băiat. El nu accepta această idee, nu exista varianta asta în mintea lui. Oricât de târziu s-ar fi întâmplat, tot ar fi fost prea devreme. Eu am avut un pic de stres când am văzut că se apropie momentul, dar a făcut față cu brio, sunt foarte mândră de el. Eu urmez un parenting al meu, propriu și personal, pentru care am fost supusă bullying-ului o foarte bună perioadă, de toți cunoscuții și familia mea”, a mărturisit Adelina Chivu în cadrul podcast-ului „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar.

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Foto: Arhiva ELLE

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