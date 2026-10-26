Tom Brady, o nouă relație după divorțul de Gisele Bündchen. Cine este celebrul model cu care s-ar întâlni

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Tom Brady și Candice Swanepoel ar avea o relație de câteva luni, pe care au încercat să o țină departe de atenția publicului. Potrivit unor surse apropiate celor doi, fostul jucător de fotbal american și celebrul model Victoria’s Secret petrec mult timp împreună, însă sunt foarte discreți în privința întâlnirilor lor.

„Amândoi locuiesc în Miami, așa că le este foarte convenabil”, a declarat o sursă pentru People.

„Petrec foarte mult timp împreună. Candice și Tom se întâlnesc de câteva luni. Ea a fost foarte discretă și selectivă în privința persoanelor cărora le-a vorbit despre relația lor”, a continuat aceeași sursă.

Potrivit acesteia, cei doi ar fi luat măsuri pentru a evita să fie fotografiați împreună.

„Atunci când s-au întâlnit, au făcut eforturi considerabile pentru a nu fi văzuți.”

Informațiile despre presupusa relație dintre Tom Brady, în vârstă de 49 de ani, și Candice Swanepoel, de 38 de ani, au apărut inițial sâmbătă, 24 octombrie, când o sursă a declarat pentru Us Weekly că fostul sportiv și modelul formează un cuplu „de ceva vreme”.

Tom Brady, despre viața sa sentimentală după divorțul de Gisele Bündchen

De la divorțul de Gisele Bündchen, în 2022, Tom Brady a fost asociat cu mai multe femei celebre. Printre acestea se numără modelele Irina Shayk și Brooks Nader, dar și Kim Kardashian, Sofía Vergara, Alix Earle și Yael Cohen.

Cu toate acestea, fostul jucător de fotbal american a preferat să păstreze discreția în privința vieții sale personale. Brady continuă să se ocupe, alături de fosta sa soție, de creșterea celor doi copii pe care îi au împreună, Benjamin, în vârstă de 16 ani, și Vivian, de 13 ani. Sportivul mai are un fiu, Jack, în vârstă de 19 ani, din relația cu fosta sa parteneră, actrița Bridget Moynahan.

În luna ianuarie a acestui an, după ce a fost surprins în ipostaze apropiate alături de influencerița Alix Earle, în vârstă de 25 de ani, în timpul unei petreceri de Revelion, Tom Brady a fost întrebat despre viața sa sentimentală. Într-un interviu acordat publicației People, fostul sportiv a sugerat că programul său încărcat nu îi lasă prea mult timp pentru întâlniri romantice.

„Știți ceva? Nu am prea mult timp pentru viața personală sau pentru mine însumi, dar îmi place să muncesc și îmi iubesc copiii”, a declarat Brady.

„Îmi place să fiu ocupat și încerc să găsesc satisfacție în lucrurile pe care le fac. Așa că lucrez la câteva proiecte foarte interesante și colaborez cu echipe extraordinare de oameni care fac lucruri cu adevărat pozitive”, a continuat el.

La rândul ei, Candice Swanepoel are doi copii din relația cu fostul său logodnic, modelul Hermann Nicoli. Cei doi băieți, Anacã și Ariel, au 10 și, respectiv, opt ani. Swanepoel și Nicoli au fost împreună mai bine de un deceniu, înainte de a se despărți în 2018.

Într-un interviu acordat revistei V Magazine în 2023, modelul a vorbit despre provocările pe care le presupune găsirea unui echilibru între responsabilitățile de mamă, viața personală și carieră.

„Viața este o căutare continuă a echilibrului, cel puțin pentru mine, și da, uneori mă simt copleșită. Dar sunt foarte atentă la nevoile copiilor mei și, apoi, la propriile mele nevoi, care sunt la fel de importante”, a mărturisit Candice Swanepoel.

Modelul a explicat că, în timp, a înțeles cât de important este să aibă grijă și de propria persoană pentru „a fi o mamă mai bună”.

„Știu că trebuie să am grijă și de mine, fie că este vorba despre sănătatea mea fizică sau mintală, fie despre posibilitatea de a avea succes în carieră și în afaceri, pentru că aceste lucruri îmi aduc bucurie. Iar copiii mei au început să înțeleagă și ei acest lucru”, a adăugat ea.

Foto: Profimedia, Getty

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