Tom Brady, o nouă relație după divorțul de Gisele Bündchen. Cine este celebrul model cu care s-ar întâlni

Tom Brady ar fi început o nouă relație, la patru ani de la divorțul de Gisele Bündchen. Presupusa sa parteneră este unul dintre cele mai cunoscute modele Victoria's Secret.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Tom Brady, o nouă relație după divorțul de Gisele Bündchen. Cine este celebrul model cu care s-ar întâlni

Tom Brady și Candice Swanepoel ar avea o relație de câteva luni, pe care au încercat să o țină departe de atenția publicului. Potrivit unor surse apropiate celor doi, fostul jucător de fotbal american și celebrul model Victoria’s Secret petrec mult timp împreună, însă sunt foarte discreți în privința întâlnirilor lor.

„Amândoi locuiesc în Miami, așa că le este foarte convenabil”, a declarat o sursă pentru People.

„Petrec foarte mult timp împreună. Candice și Tom se întâlnesc de câteva luni. Ea a fost foarte discretă și selectivă în privința persoanelor cărora le-a vorbit despre relația lor”, a continuat aceeași sursă.

Potrivit acesteia, cei doi ar fi luat măsuri pentru a evita să fie fotografiați împreună.

„Atunci când s-au întâlnit, au făcut eforturi considerabile pentru a nu fi văzuți.”

Informațiile despre presupusa relație dintre Tom Brady, în vârstă de 49 de ani, și Candice Swanepoel, de 38 de ani, au apărut inițial sâmbătă, 24 octombrie, când o sursă a declarat pentru Us Weekly că fostul sportiv și modelul formează un cuplu „de ceva vreme”.

Tom Brady, despre viața sa sentimentală după divorțul de Gisele Bündchen

De la divorțul de Gisele Bündchen, în 2022, Tom Brady a fost asociat cu mai multe femei celebre. Printre acestea se numără modelele Irina Shayk și Brooks Nader, dar și Kim Kardashian, Sofía Vergara, Alix Earle și Yael Cohen.

Cu toate acestea, fostul jucător de fotbal american a preferat să păstreze discreția în privința vieții sale personale. Brady continuă să se ocupe, alături de fosta sa soție, de creșterea celor doi copii pe care îi au împreună, Benjamin, în vârstă de 16 ani, și Vivian, de 13 ani. Sportivul mai are un fiu, Jack, în vârstă de 19 ani, din relația cu fosta sa parteneră, actrița Bridget Moynahan.

În luna ianuarie a acestui an, după ce a fost surprins în ipostaze apropiate alături de influencerița Alix Earle, în vârstă de 25 de ani, în timpul unei petreceri de Revelion, Tom Brady a fost întrebat despre viața sa sentimentală. Într-un interviu acordat publicației People, fostul sportiv a sugerat că programul său încărcat nu îi lasă prea mult timp pentru întâlniri romantice.

„Știți ceva? Nu am prea mult timp pentru viața personală sau pentru mine însumi, dar îmi place să muncesc și îmi iubesc copiii”, a declarat Brady.

„Îmi place să fiu ocupat și încerc să găsesc satisfacție în lucrurile pe care le fac. Așa că lucrez la câteva proiecte foarte interesante și colaborez cu echipe extraordinare de oameni care fac lucruri cu adevărat pozitive”, a continuat el.

La rândul ei, Candice Swanepoel are doi copii din relația cu fostul său logodnic, modelul Hermann Nicoli. Cei doi băieți, Anacã și Ariel, au 10 și, respectiv, opt ani. Swanepoel și Nicoli au fost împreună mai bine de un deceniu, înainte de a se despărți în 2018.

Într-un interviu acordat revistei V Magazine în 2023, modelul a vorbit despre provocările pe care le presupune găsirea unui echilibru între responsabilitățile de mamă, viața personală și carieră.

„Viața este o căutare continuă a echilibrului, cel puțin pentru mine, și da, uneori mă simt copleșită. Dar sunt foarte atentă la nevoile copiilor mei și, apoi, la propriile mele nevoi, care sunt la fel de importante”, a mărturisit Candice Swanepoel.

Modelul a explicat că, în timp, a înțeles cât de important este să aibă grijă și de propria persoană pentru „a fi o mamă mai bună”.

„Știu că trebuie să am grijă și de mine, fie că este vorba despre sănătatea mea fizică sau mintală, fie despre posibilitatea de a avea succes în carieră și în afaceri, pentru că aceste lucruri îmi aduc bucurie. Iar copiii mei au început să înțeleagă și ei acest lucru”, a adăugat ea.

Citește și:
Sora lui Matthew Perry, dezvăluiri emoționante despre nunta lui Chandler din „Friends”. De ce a fost un moment dificil pentru familia actorului

Foto: Profimedia, Getty

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Smiley și Gina Pistol sărbătoresc 9 ani de relație. Imaginile emoționante publicate de prezentatoarea TV: "Ai clipit și au trecut..."
People
Smiley și Gina Pistol sărbătoresc 9 ani de relație. Imaginile emoționante publicate de prezentatoarea TV: "Ai clipit și au trecut..."
De la ce pornesc tensiunile din relația lui Pepe cu soția lui, Yasmine. Confesiunile făcute de artist: "Oboseala își spune cuvântul și ea..."
People
De la ce pornesc tensiunile din relația lui Pepe cu soția lui, Yasmine. Confesiunile făcute de artist: "Oboseala își spune cuvântul și ea..."
Gemenele lui Mihai Morar au împlinit 18 ani. Mesajul emoționant transmis de prezentator: "Nu ne-am pregătit să fim părinții unor copii care nu mai sunt copii..."
People
Gemenele lui Mihai Morar au împlinit 18 ani. Mesajul emoționant transmis de prezentator: "Nu ne-am pregătit să fim părinții unor copii care nu mai sunt copii..."
Regina Letizia a Spaniei a suferit o căzătură în timpul unei apariții publice. Cum se simte monarhul
People
Regina Letizia a Spaniei a suferit o căzătură în timpul unei apariții publice. Cum se simte monarhul
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani. Cadoul inedit primit de la cei trei copii ai săi: "Eu mi-am dorit doar atât..."
People
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani. Cadoul inedit primit de la cei trei copii ai săi: "Eu mi-am dorit doar atât..."
Mitzuu și Ariana, foștii concurenți de la Power Couple, au dezvăluit sexul primului lor copil. Cum au făcut marele anunț
People
Mitzuu și Ariana, foștii concurenți de la Power Couple, au dezvăluit sexul primului lor copil. Cum au făcut marele anunț
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Donald Trump, comentariu controversat despre aspectul fizic al lui Nicki Minaj, în timpul unui miting. Ce i-a spus artistei
Donald Trump, comentariu controversat despre aspectul fizic al lui Nicki Minaj, în timpul unui miting. Ce i-a spus artistei
De ce două salarii nu mai ajung pentru o familie în România. Ce s-a schimbat față de vremurile părinților noștri
De ce două salarii nu mai ajung pentru o familie în România. Ce s-a schimbat față de vremurile părinților noștri
Ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Ce misiuni a pregătit Irina Fodor concurenților
Ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Ce misiuni a pregătit Irina Fodor concurenților
Valerie Lungu, despre momentele în care l-a susținut financiar pe Alex Gîlcă: „A trebuit să mă ocup și de casă”
Valerie Lungu, despre momentele în care l-a susținut financiar pe Alex Gîlcă: „A trebuit să mă ocup și de casă”
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Sofía Vergara și Dan Reynolds de la Imagine Dragons, surprinși ținându-se de mână la o cină romantică. Ce se întâmplă între cei doi?
Sofía Vergara și Dan Reynolds de la Imagine Dragons, surprinși ținându-se de mână la o cină romantică. Ce se întâmplă între cei doi?
People

Sofía Vergara pare să fi atras atenția unui nou bărbat celebru de la Hollywood. Actrița a fost surprinsă într-o ipostază tandră alături de Dan Reynolds, solistul trupei Imagine Dragons, în timpul unei cine la un restaurant exclusivist din Beverly Hills.

+ Mai multe
Monica Bîrlădeanu, despre realitatea dincolo de lumina reflectoarelor: "Uneori sunt de-a dreptul copleșită"
Monica Bîrlădeanu, despre realitatea dincolo de lumina reflectoarelor: "Uneori sunt de-a dreptul copleșită"
People

Monica Bîrlădeanu a vorbit cu sinceritate pe rețelele de socializare despre ceea ce nu se vede când apare în fața publicului.

+ Mai multe
Anca Țurcașiu, mesaj dur la adresa părinților care își lasă copiii cu tableta la masă: "Din cauza, probabil, lipsei de răbdare a părinților, din lipsa timpului, din lipsa..."
Anca Țurcașiu, mesaj dur la adresa părinților care își lasă copiii cu tableta la masă: "Din cauza, probabil, lipsei de răbdare a părinților, din lipsa timpului, din lipsa..."
People

Pe lângă rolul de bunică, pe care și-l ia foarte în serios, Anca Țurcașiu petrece fiecare vară în cadrul unui complex de pe litoralul românesc. Cu această ocazie, ea a făcut și câteva dezvăluiri despre lucrurile pe care le-a observat și care au deranjat-o.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC