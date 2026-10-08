Noi detalii despre divorțul dintre Gisele Bündchen și Tom Brady. Ce i-ar fi spus modelul cu puțin timp înainte de despărțire

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Noi detalii despre motivele care ar fi dus la divorțul dintre Gisele Bündchen și Tom Brady ies la iveală la aproape patru ani de la separarea lor. Lars Anderson, autorul cărții „Brady: An American Story and the Price of Greatness”, care urmează să fie lansată pe 29 septembrie, susține că dorința fostului jucător de fotbal american de a-și continua cariera ar fi creat, de-a lungul anilor, tot mai multe tensiuni în căsnicia celor doi.

Potrivit Page Six, care citează fragmente din carte obținute de Daily Mail, înainte ca mariajul lor de 13 ani să se încheie în 2022, Gisele Bündchen i-ar fi spus lui Tom Brady că nu mai sunt compatibili.

„Într-o zi, Gisele, care este foarte pasionată de astrologie, practic s-a uitat la astre și i-a spus lui Tom: ‘Nu suntem compatibili'”, povestește o sursă apropiată de Brady, citată de Anderson.

„Și, pur și simplu, pentru ea totul s-a încheiat”, scrie autorul despre momentul în care relația celor doi ajunsese aproape de final.

Conform lui Anderson, diferențele dintre cei doi în privința carierei lui Brady ar fi apărut cu mult înainte de divorț. Bündchen și-ar fi dorit ca acesta să se retragă din fotbalul american cel puțin din 2017, când New England Patriots a învins Atlanta Falcons la Super Bowl.

După victoria Patriots și cel de-al șaselea Super Bowl câștigat de Brady, modelul ar fi intrat pe teren pentru a sărbători alături de el. În loc să îl felicite însă, aceasta l-ar fi întrebat: „Nu ar fi acum momentul perfect să te retragi?”

Mai târziu, în aceeași zi, Gisele Bündchen ar fi reluat discuția despre retragere. Brady i-ar fi răspuns: „Ghinion, iubito. Mă distrez mult prea bine acum.”

La câteva săptămâni după acel Super Bowl, Gisele Bündchen și Tom Brady au plecat în vacanță alături de Jay Feely, fostul coechipier al sportivului de la Michigan Wolverines, din perioada în care acesta studia la University of Michigan. Anderson amintește în carte un interviu mai vechi acordat de Feely lui Greg Bishop de la Sports Illustrated. Potrivit acestuia, Bündchen și-ar fi dorit ca Feely să îl convingă pe Brady să se retragă și să acorde mai multă atenție familiei.

„Vorbea cât se poate de serios”, declara Feely pentru Sports Illustrated. El a ales însă să îi ofere lui Brady un sfat diferit: „Joacă atât timp cât îți dorești.”

Un an mai târziu, după ce Patriots a pierdut Super Bowl-ul în fața Philadelphia Eagles, tensiunile ar fi continuat. Potrivit cărții lui Anderson, în 2018, Bündchen i-ar fi scris soțului ei un mesaj în care îi explica de ce avea nevoie de mai multă implicare din partea lui în viața de familie.

„Avea nevoie ca el să fie prezent atunci când era acasă, nu să răspundă la mesaje pe telefonul care vibra constant sau să judece din nou în minte un meci”, scrie Anderson.

„Avea nevoie de mai mult ajutor cu copiii. Avea nevoie de posibilitatea de a dormi până mai târziu măcar câteva zile pe săptămână. Avea nevoie de mai mult timp pentru propria carieră.”

Un fost coechipier al lui Brady, citat de Anderson, susține că Bündchen era „un star internațional mai mare” decât soțul ei și că „începuse să se sature să trăiască” în funcție de programul acestuia.

Un alt prieten al sportivului, care a jucat la rândul său fotbal american, vorbește în carte despre stilul de viață foarte strict al lui Brady și despre impactul pe care acesta l-ar fi putut avea asupra căsniciei.

„Tipul se trezește în zori, se gândește toată ziua la un sport care îi este străin soției sale, vine acasă și în fiecare seară este în pat la ora nouă”, spune acesta, potrivit lui Anderson. „Nu prea poate să mănânce în oraș sau să iasă fără să provoace agitație. Tot ce mănâncă are gust de rahat. Întregul stil de viață trebuie să fi devenit obositor pentru Gisele.”

Revenirea lui Tom Brady în NFL ar fi accentuat tensiunile dintre cei doi

Tom Brady a jucat pentru New England Patriots între 2000 și 2019, iar în 2020 a semnat cu Tampa Bay Buccaneers. După două sezoane petrecute la echipă, în februarie 2022 și-a anunțat retragerea. Decizia nu a durat însă mult, pentru că doar o lună mai târziu sportivul a anunțat că revine pe teren.

„Mi-am dat seama că locul meu este încă pe teren, nu în tribune”, scria el atunci pe X, platforma cunoscută la vremea respectivă drept Twitter. „Va veni și acel moment. Dar nu acum.”

Potrivit lui Anderson, citat de Page Six, deși Gisele Bündchen și-a susținut public soțul, decizia lui Brady de a reveni în NFL ar fi afectat-o. Autorul susține că modelul a plecat pentru o scurtă perioadă în Costa Rica, în timp ce Brady ar fi fost profund afectat de situația dintre ei.

Anderson citează, de asemenea, conversații cu foști antrenori și coechipieri ai sportivului, care susțin că, după revenirea în cantonament în acel sezon, Brady slăbise, părea distras și ajunsese să se întrebe dacă luase decizia corectă atunci când renunțase la retragere.

Pe 28 octombrie 2022, Gisele Bündchen și Tom Brady au confirmat oficial că divorțează după 13 ani de căsnicie. La momentul respectiv, cei doi au precizat că prioritatea lor rămâne creșterea copiilor pe care îi au împreună, Benjamin, acum în vârstă de 16 ani, și Vivian, de 13 ani.

„Ne-am îndepărtat unul de celălalt și, deși, desigur, este dificil să treci printr-o astfel de experiență, mă simt recunoscătoare pentru timpul pe care l-am petrecut împreună și îi voi dori întotdeauna numai bine lui Tom”, scria Gisele Bündchen pe Instagram după anunțarea divorțului.

De atunci, amândoi și-au continuat viețile separat. Gisele Bündchen s-a căsătorit în decembrie 2025 cu instructorul de jiu-jitsu Joaquim Valente, iar cei doi au împreună un băiețel în vârstă de un an.

În ceea ce îl privește pe Tom Brady, Page Six notează că, după divorț, numele fostului sportiv a fost asociat cu modelul Irina Shayk, dar și cu Alix Earle.

Foto: Getty

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