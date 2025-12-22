Gisele Bündchen s-a căsătorit cu Joaquim Valente într-o ceremonie secretă, la trei ani după divorțul de Tom Brady

Gisele Bündchen s-a căsătorit pentru a doua oară, după ce și-a unit destinele cu logodnicul ei, Joaquim Valente, într-o ceremonie discretă, departe de ochii publicului.

Gisele Bündchen și Joaquim Valente s-au căsătorit

Cei doi au avut o nuntă privată, organizată la reședința lor din Surfside, Florida, potrivit unei licențe de căsătorie consultate de Daily Mail.

Documentul arată că licența a fost emisă pe 1 decembrie, iar Bündchen, în vârstă de 45 de ani, și Valente s-au căsătorit două zile mai târziu, pe 3 decembrie.

Gisele și Joaquim, care inițial a fost instructorul de jiu-jitsu brazilian al familiei sale, s-au căsătorit la puțin peste trei ani după ce modelul și-a finalizat divorțul de legenda fotbalului american Tom Brady.

Nunta a avut loc la scurt timp după ce Bündchen, aflată în prezent în vizită în Brazilia, și Valente au devenit părinții unui băiețel. O sursă a declarat pentru Page Six că „Valente este încântat că, în sfârșit, s-au căsătorit după ce au avut împreună un copil.”

Bündchen mai are doi copii din căsnicia cu Brady: pe Benjamin, în vârstă de 16 ani, și pe Vivian, de 13 ani.

După nunta secretă, supermodelul s-a întors în Brazilia, țara natală a ambilor soți, pentru a participa la un eveniment organizat de brandul de bijuterii Vivara, desfășurat joi la São Paulo. Ea a purtat o rochie cu mâneci foarte lungi, care i-au acoperit complet mâna stângă, făcând imposibil de observat dacă purta sau nu un inel de căsătorie.

Deși Bündchen și Joaquim au păstrat discreția în privința ceremoniei de acasă, surse au declarat pentru TMZ că evenimentul nu a fost în totalitate secret, întrucât ar fi fost invitați și câțiva membri ai familiei.

Cei doi s-au cunoscut pentru prima dată în decembrie 2021, când Bündchen și copiii ei din căsnicia cu Brady au început să frecventeze academia de jiu-jitsu Valente Brothers. La acel moment, Gisele era încă căsătorită cu Brady, însă în lunile următoare au apărut zvonuri privind problemele din mariaj, după ce celebrul quarterback a decis să renunțe la retragerea sa de scurtă durată pentru a juca al 23-lea sezon în NFL, alături de Tampa Bay Buccaneers.

Pe 28 octombrie 2022, a fost anunțat oficial că Bündchen și Brady au depus actele de divorț și au finalizat separarea în aceeași zi, după ce ar fi negociat discret termenii înțelegerii înainte de depunerea cererii. Până în iunie anul următor, presa relata că modelul brazilian avea o relație cu instructorul ei de jiu-jitsu.

Totuși, abia în februarie 2024 relația a fost confirmată public, cei doi preferând să își trăiască povestea de dragoste într-un cadru discret. O lună mai târziu, Bündchen a făcut una dintre primele sale declarații publice despre Valente, într-un interviu acordat New York Times cu ocazia lansării cărții sale de bucate, Nourish.

„Este pentru prima dată când mă întâlnesc cu cineva care mi-a fost mai întâi prieten”, a spus ea. „Este foarte diferit. Este foarte onest și foarte transparent.”

Modelul a subliniat ferm că relația cu Valente a început doar după ce mariajul cu Brady se încheiase oficial.

Cea mai recentă sarcină a lui Bündchen a devenit cunoscută în octombrie anul trecut, iar o lună mai târziu ea a confirmat vestea apărând cu burtica de gravidă la un eveniment caritabil organizat la Miami. Cuplul și-a întâmpinat fiul pe 5 februarie 2025.

Ce a postat Tom Brady după nunta fostei soții

După ce s-a aflat că fosta sa soție, Gisele Bündchen, s-a căsătorit discret cu Joaquim Valente, Tom Brady a publicat o serie de postări pe Instagram Stories, inclusiv un „thirst trap”.

Într-o imagine, Brady și-a etalat forma fizică purtând un tricou negru și pantaloni scurți, ținând în mână un fotbal. „LFG [Let’s F–– Go]”, a scris el alături de fotografie. Într-o altă postare, a împărtășit un selfie în care poartă un hanorac „Forever Young”. „Yuppppppp”, a adăugat el ca descriere pentru imaginea relaxată.

foto: Arhiva ELLE

