Gisele Bündchen a împlinit 45 de ani. Modelul a dezvăluit imagini rare cu familia sa

Pe 20 iulie, Gisele Bündchen a împlinit 45 de ani. Modelul a marcat această aniversare printr-o postare emoționantă pe Instagram, în care a împărtășit cu urmăritorii săi fotografii rare alături de cei dragi – inclusiv imagini cu cel mai mic dintre copiii săi.

Gisele Bündchen, care a devenit mamă pentru a treia oară în luna februarie, a publicat un carusel de imagini surprinse în mijlocul naturii, în compania familiei și a prietenilor apropiați. Printre acestea se regăsesc cadre cu fiica sa, Vivian, în vârstă de 12 ani, dar și două fotografii cu bebelușul său, al cărui nume complet nu a fost făcut public. Potrivit unei surse citate anterior de PEOPLE, al doilea prenume al micuțului este River.

Este prima apariție a lui Gisele Bündchen pe rețelele sociale din luna mai.

„N-am mai fost prea activă pe aici, dar am vrut să profit de acest moment ca să vă mulțumesc pentru toate urările călduroase de ziua mea. Sunt atât de recunoscătoare pentru încă o călătorie în jurul soarelui și și mai recunoscătoare că am petrecut-o în natură, înconjurată de iubire și de familie.”

Fotografiile reflectă atmosfera relaxată a unei vacanțe în aer liber: peisaje cu cascade, mese servite în grădină și momente tandre în sânul familiei. Chipul bebelușului este, însă, protejat de ochii publicului, în acord cu discreția pe care modelul o păstrează în privința vieții private.

Postarea conține și un omagiu adus mamei sale, Vânia Nonnenmacher, care a încetat din viață în ianuarie 2024, la vârsta de 75 de ani.

„Astăzi este și ziua de naștere a mamei mele. Ne este foarte dor de ea, dar știm că este mereu cu noi”, a scris Bündchen, alăturând o fotografie alb-negru a mamei sale.

Într-un Story, a adăugat: „Mamă, îmi este atât de dor de tine. Continui să am încredere și să primesc viața cu inima deschisă, recunoscătoare pentru tot ce urmează să vină. Trimit iubire tuturor', a încheiat ea mesajul, alături de un emoji în formă de inimă.

Într-un interviu acordat revistei Vogue France în luna mai, Gisele Bündchen a vorbit despre echilibrul regăsit în viața de zi cu zi:

„Acum că cel mic doarme toată noaptea, am recăpătat controlul asupra rutinei mele. Orice mamă la început de drum știe cât de mult poate schimba totul somnul — sau lipsa lui!”.

„Dar, din nou, mă simt profund recunoscătoare: să pot fi acasă cu copiii mei și să mă bucur de fiecare moment alături de ei este neprețuit”, a adăugat modelul.

La sfârșitul lunii ianuarie, o sursă declara pentru PEOPLE că Gisele „pare mai fericită ca niciodată' și că „este, cu adevărat, într-o perioadă extraordinară a vieții sale.”

În plus, în luna martie, Page Six a relatat că modelul, care a divorțat de Tom Brady în 2022, se simte „mai liberă' de când formează un cuplu cu Joaquim Valente. O sursă apropiată a declarat că Bündchen este „recunoscătoare pentru ceea ce a avut' cu fostul jucător de la New England Patriots și că se consideră „binecuvântată pentru copiii lor', însă „adoră cu adevărat acest nou capitol' alături de Valente.

Cei doi formează un cuplu din iunie 2023. Potrivit apropiaților, relația a evoluat natural dintr-o prietenie solidă. „Au început ca prieteni”, a declarat o sursă pentru PEOPLE.

„El a fost o mare alinare pentru Gisele în perioada divorțului. Prietenia lor s-a transformat în relație romantică după aceea. Joaquim este un om extraordinar – echilibrat, amabil și inspirațional. Gisele a fost ezitantă în privința întâlnirilor după despărțire, dar relația cu Joaquim a venit firesc.”

