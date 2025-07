Tom Brady, critici subtile la adresa fostei soții, Gisele Bündchen, într-o scrisoare sinceră despre a fi un „părinte minunat”

Tom Brady pare să fi făcut o aluzie la fosta soție, Gisele Bündchen, într-un newsletter deschis în care a vorbit despre cum își crește copiii.

„Cred că parte din a fi un tată bun este să fii un exemplu bun în a face tot ce este necesar pentru a avea grijă de familie,' a scris fostul star NFL în ediția din această marți a newsletterului său intitulat 199. „Eu am ales să fac asta prin fotbal.”

El a continuat: „Devotamentul meu față de sport, orele de antrenament, momentele în care eram complet concentrat, toate acestea au fost, în opinia mea, cele mai bune lucruri pe care le puteam face pentru familia mea și pentru copiii mei. Am pus pe primul loc cariera și am încercat să le arăt, prin exemplu, ce înseamnă să fii cu adevărat bun în meseria ta, ce înseamnă să-ți respecți angajamentele, să fii un coechipier valoros și, totodată, să le arăt că munca este o parte importantă a vieții fiecăruia dintre noi.”

Brady, care are un fiu, Jack (17 ani), din relația cu actrița Bridget Moynahan, și doi copii, Benjamin (15 ani) și Vivian (12 ani), din căsnicia cu Gisele Bündchen, a adăugat că „a le citi povești seara sau a-i ajuta cu temele nu sunt singurele moduri de a fi un părinte bun. Și nici câștigarea de Super Bowl-uri sau titluri MVP.”

„Faptul că am fost un jucător bun de fotbal nu m-a făcut automat un tată bun, dar felul în care am ajuns să fiu un jucător bun a avut cu siguranță un impact, prin perseverență, prin faptul că m-am prezentat zi de zi, că am făcut tot ce era nevoie pentru a evolua, pentru a avea succes, pentru a fi un model și pentru a oferi,” a spus el.

„Nu vei fi perfect. Nimeni nu este. Vei greși și vei dezamăgi oameni de-a lungul drumului,” a continuat legenda NFL. „Dar dacă rămâi dedicat obiectivelor tale în timp, chiar și atunci când prioritățile se schimbă (pentru că se schimbă uneori), atunci poți fi sigur că trăiești o viață cu integritate și scop.”