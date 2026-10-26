Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimb de replici amuzante după ce prezentatorul s-a întors de la filmările Power Couple

Dani Oțil s-a întors în România de la filmările show-ului Power Couple pe care îl prezintă la Antena 1 și a avut un dialog amuzant cu soția lui, Gabriela Prisăcariu.

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  de  ELLE.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimb de replici amuzante
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Dani Oțil s-a întors din Malta după ce s-au încheiat filmările pentru cel de-al patrulea sezon al reality show-ului Power Couple. Gabriela Prisăcariu, soția lui, i-a transmis un mesaj neașteptat prezentatorului emisiunii după ce acesta a revenit în România.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, dialog spumos pe Instagram

Filmările pentru show-ul Power Couple s-au încheiat, iar Dani Oțil a revenit în țară la familia lui. Pe parcursul filmărilor, prezentatorul a fost surprins când a fost vizitat de soția lui, Gabriela Prisăcariu, și fiul lor, Tiago

La scurt timp după întoarcerea în România, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au avut un schimb de replici spumoase pe rețelele de socializare.

Dani Oțil: „Aterizat.”
Gabriela Prisăcariu: „Haide mai repede. Mă dezbrac sau încălzesc sarmalele?”
Dani Oțil: „Du sarmalele în dormitor. Rezolv concomitent.”

Cum a fost început povestea de dragoste dintre Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au împreună un fiu, pe nume Tiago, care le face fiecare zi mai frumoasă. Cei doi sunt foarte implicați în creșterea lui și se bucură de fiecare moment petrecut cu el. Modelul și prezentatorul TV nu intenționează să își mărească familia, cu toate că înainte să devină mamă, Gabriela Prisăcariu spunea că ar vrea să aibă doi copii.

Invitată la un eveniment monden, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre primele luni ale relației cu prezentatorul TV și a explicat că, în acea perioadă, nu își făcea planuri de viitor și nu era interesată de o relație stabilă.

Întrebată cum a reușit să se adapteze stilului direct și ironic al lui Dani Oțil, aceasta a mărturisit că nu a simțit niciodată nevoia să impresioneze sau să demonstreze ceva.

„Eram într-o perioadă a vieții mele în care nu-mi păsa. Nu aveam nimic de dovedit, nu voiam o relație serioasă, deci… nu-mi păsa! Și atunci, nu am vrut niciodată să-i demonstrez ceva. Am fost, pur și simplu eu, așa cum sunt de obicei, și probabil că asta ne-a adus aici”, a declarat Gabriela Prisăcariu, pentru Spynews.ro.

Modelul spune că faptul că Dani Oțil era deja o persoană foarte cunoscută nu a influențat deloc comportamentul ei. Din contră, a preferat să rămână autentică și să nu încerce să joace vreun rol.

Privind în urmă, Gabriela Prisăcariu recunoaște că, dacă cineva i-ar fi spus atunci că ea și Dani Oțil se vor căsători și vor deveni părinți, nu ar fi crezut. 

„Nu (n.r. nu am avut rețineri). Ți-am zis, treceam printr-o perioadă în care, efectiv, nu-mi păsa. Voiam să mă bucur de viață și atât. Ne-am întâlnit într-o perioadă foarte bună. Probabil că în alte situații nu ne-am fi înțeles. Niciunul dintre noi doi nu ar fi crezut că o să ajungem în punctul ăsta. Adică, relația noastră avea zero șanse. Zero, zero, zero șanse! Era cu minus”, a mai spus soția lui Dani Oțil.

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Foto: Arhiva ELLE

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