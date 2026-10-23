Gina Pistol, la un an de la operația estetică la nivelul abdomenului. Cum arată acum și ce spune despre rezultat

Gina Pistol a dezvăluit cum arată abdomenul ei la un an de la operația estetică la care a apelat pentru a elimina surplusul de piele rămas după slăbit.

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  de  ELLE.ro
Gina Pistol
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Gina Pistol a revenit în cabinetul medicului estetician, la un an după intervenția chirurgicală la care a apelat pentru a îndepărta excesul de piele de pe abdomen. Prezentatoarea TV le-a arătat urmăritorilor cum arată în prezent și a vorbit despre rezultatele operației.

Gina Pistol, despre operația estetică la abdomen

Soția lui Smiley a povestit în repetate rânduri despre transformările fizice prin care a trecut după ce a devenit mamă. Deși a reușit să slăbească și să își recapete forma fizică prin sport, Gina Pistol a explicat că surplusul de piele rămas în urma sarcinii nu putea fi eliminat prin exerciții sau alimentație.

Recent, vedeta a mers la controlul de un an și a împărtășit experiența cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare. Mulțumită de rezultat, aceasta și-a arătat abdomenul și a subliniat că intervenția estetică nu înlocuiește obiceiurile sănătoase.

„Am venit astăzi la consultație pentru că a trecut deja un an de la operație și sunt foarte mândră de rezultat. Dar pe lângă operație, este la fel de important să avem grijă și ce mâncăm și să facem mișcare”, a transmis Gina Pistol pe rețelele de socializare.

Gina Pistol a explicat de ce a decis să se opereze

În trecut, prezentatoarea TV a vorbit deschis despre motivele care au determinat-o să apeleze la chirurgia estetică. Invitată în podcastul „Tot ce nu spunem”, realizat de Sore Mihalache, aceasta a mărturisit că, deși făcea sport constant și ajunsese la greutatea dorită, pielea de pe abdomen nu își mai recăpătase elasticitatea.

„Slăbisem, băgam sală, aveam six-packs, dar n-aveam ce să mai fac cu pielea aia, că nu mai am 20 de ani. Pierdusem din elasticitate și a trebuit să mă duc să mă operez, să-mi tai surplusul ăla”, a recunoscut Gina Pistol.

Gina Pistol, confesiuni despre debutul în televiziune

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Smiley și Gina Pistol dezvăluie adesea pe rețelele de socializare imagini cu fiica lor, Josephine, chiar dacă au ales să nu îi dezvăluie chipul, spre dezamăgirea fanilor.

Cei doi au o relație de invidiat și, atunci când programul îi permite, Gina Pistol îl acompaniază pe Smiley la concerte, ba chiar a urcat pe scenă alături de acesta și a cântat. Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre debutul în televiziune și prima emisiune la care a participat.

„În urmă cu 26 de ani am fost invitată pentru prima dată la o emisiune: ‘Noaptea târziu’, cu Mircea Badea. Și, pe urmă, cred că eram plăcută de oamenii de acasă și au început să apară din ce în ce mai multe proiecte. Am fost în multe emisiuni, am prezentat, am fost concurentă la multe show-uri și, practic, am tot evoluat”, a povestit ea pentru VIVA!.

Prezentatoarea a vorbit și despre perioada în care a fost asistenta regretatului Andrei Gheorghe.

„Referitor la Andrei Gheorghe, eu îl simpatizam foarte mult. Știu că era un om foarte acid și putea să fie intimidant, dar, în același timp, a avut o simpatie și un respect foarte mare față de mine”, a mai zis ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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