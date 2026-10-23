Florin Ristei, dezvăluiri despre relația cu fiul iubitei sale. Ce spune artistul despre băiatul în vârstă de zece ani: "Mă întreba ăla micul ce..."

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Florin Ristei a vorbit despre viața sa personală și despre relația pe care o are cu fiul partenerei sale, Andreea Ramona. Artistul a povestit cum interacționează cu băiatul în vârstă de zece ani și ce a descoperit despre pasiunile copiilor din noua generație.

Cum se înțelege Florin Ristei cu fiul iubitei sale

După ce și-a făcut publică relația cu Andreea Ramona, antrenoare de fitness și mamă a unui băiețel, Florin Ristei a început să ofere ocazional detalii despre timpul petrecut împreună. De această dată, cântărețul a adus în discuție un subiect care îl apropie de fiul iubitei sale: jocurile video.

Invitat în podcastul Sold Out Media, artistul a povestit că băiatul este curios să afle ce jocuri preferă și el. Conversațiile lor l-au făcut să observe cât de diferit se raportează copiii de astăzi la divertismentul online, comparativ cu generația sa.

„Vorbeam cu iubita mea… Are un băiat de nouă ani și ceva și vorbeam despre cum joacă jocuri (…) Vorbeam despre copii și ce mai joacă, că mă întreba ăla micul ce mai joc eu (…) Nu pot să joc singur în casă eu (…) Nu-mi place să joc online, nu pot să stau singur, dacă n-am pe unul… Nu (…) Copiii stau online și n-au nevoie de altceva, totul se vorbește acolo, totul se face acolo (…) Numai eu nu am fost subiect de podcast la mine în podcast”, a declarat Florin Ristei.

Cântărețul a explicat astfel că, pentru el, jocurile video sunt mai distractive atunci când are pe cineva alături. În schimb, copiii sunt obișnuiți să se joace și să comunice cu prietenii prin intermediul platformelor online, fără să simtă nevoia să se întâlnească fizic.

Florin Ristei și Andreea Ramona, apariție alături de fiul ei

Relația dintre artist și partenera sa pare să includă tot mai multe activități petrecute în trei. La începutul lunii octombrie, Florin Ristei, Andreea Ramona și băiatul acesteia au mers împreună pe Arena Națională, unde au urmărit meciul dintre România și Suedia.

Florin Ristei și Andreea Ramona au o diferență de vârstă de șapte ani. Artistul a împlinit 39 de ani la sfârșitul lunii august, în timp ce iubita sa a sărbătorit 32 de ani în luna iulie.

Florin Ristei, dedicație emoționantă pentru partenera lui

Cântărețul și partenera sa au participat recent la un eveniment, ocazie cu care au realizat mai multe fotografii împreună. Ulterior, Florin Ristei a publicat imaginile pe Instagram, folosind ca fundal muzical piesa sa „Beluga”, ale cărei versuri vorbesc despre atracție și sentimente romantice.

„Dar tu emani în jurul tău acel ceva și jur că

Jur că… Îmi dă de furcă

Părul ăla al tău care se tot încurcă

Vocea ta mă-mbată, sângele la cap mi-l urcă

Și mintea mi-o inundă”, sunt versurile melodiei.

Alegerea melodiei a stârnit interesul celor care îi urmăresc activitatea online, mai ales că artistul preferă, în general, să păstreze discreția în privința relației sale. Andreea Ramona a redistribuit fotografiile pe propriul cont, confirmând astfel că a apreciat postarea partenerului său.

Într-o apariție recentă în podcastul Sold Out Media, Florin Ristei a discutat și despre felul în care relația actuală i-a influențat comportamentul pe rețelele de socializare.

Întrebat despre obiceiul de a urmări numeroase femei pe Instagram, cântărețul a mărturisit că a renunțat la acest lucru.

„Nu mai dau, nu dau, n-am voie, nu dau follow”, a declarat artistul.

Chiar dacă Speak a încercat să obțină mai multe detalii despre noua relație a lui Ristei, artistul a fost zgârcit în dezvăluiri.

„Nu toate relațiile merită să îmbunătățești, adică nu vrei să îmbunătățești în toate, decât în alea în care chiar vrei să investești. Sau pe care le vezi pe termen lung. Că nu vrei să îmbunătățești o dată (…) Nu știu la ce te referi (n.red. dacă noua lui relație e pe termen lung sau nu)”, a spus Florin Ristei.

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foto: Arhiva ELLE

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