Andreea Antonescu, despre conflictele cu Andreea Bălan și motivul pentru care a lipsit de la nunta acesteia: „Fără reproșuri și fără regrete…”

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Andreea Antonescu, în vârstă de 44 de ani, rămâne una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, apreciată atât pentru talentul său, cât și pentru personalitatea sa.

Motivul pentru care Andreea Antonescu a lipsit de la nunta Andreei Bălan

Andreea Antonescu a ales să părăsească România, cel puțin pentru un timp, pentru a trăi în Statele Unite ale Americii alături de cele două fiice ale sale, Sienna și Venice. Cântăreața consideră că a luat decizia corectă pentru viitorul copiilor ei și nu regretă acest lucru.

După ce a decis să se mute definitiv în Statele Unite, Andreea Antonescu pare să trăiască un nou capitol al vieții sale, unul în care familia, chiar extinsă, ocupă un loc important. Mama artistei și actualul soț al acesteia locuiesc acolo și au o relație extraordinară cu vedeta.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

Una dintre absențele notabile de la nunta Andreei Bălan a fost cea a Andreei Antonescu, colega ei din trupa Andre și alături de care a participat la America Express. Andreea Antonescu a vorbit într-un interviu acordat recent despre relația care există în prezent între ea și fosta ei colegă.

„Am ajuns într-un moment al vieții mele în care nu mai simt nevoia să explic fiecare situație sau să răspund fiecărei speculații. Sunt lucruri care țin pur și simplu de parcursul fiecăruia dintre noi și cred că maturitatea înseamnă și să știi când să lași lucrurile acolo unde sunt, fără reproșuri și fără regrete. Eu aleg să păstrez lucrurile frumoase, respectul pentru ceea ce am construit împreună și să privesc înainte. Îi doresc Andreei să fie fericită și să se bucure de tot ceea ce trăiește. Până la urmă, fiecare dintre noi are propriul drum, iar eu sunt foarte împăcată cu al meu”, a povestit Andreea Antonescu pentru VIVA!.

Artista a fost întrebată și despre motivele care au dus la distanțarea de fosta ei colegă, declarând că nu este vorba numai despre orgolii.

„Cred că este mult mai simplu decât și-au imaginat oamenii. Nu cred că totul poate fi explicat prin orgolii. De multe ori este vorba doar despre maturizare și despre faptul că fiecare își construiește propria viață. Astăzi văd lucrurile cu mult mai multă înțelepciune decât la 20 de ani. Înțeleg că oamenii intră în viața noastră cu un scop, iar uneori acel scop se transformă odată cu timpul. Și este în regulă. Important este să rămână respectul. Eu aleg întotdeauna respectul”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Explicațiile Andreei Bălan

În urmă cu ceva timp, Andreea Bălan a explicat și ea motivul conflictului cu Andreea Antonescu din trecut, dezvăluind că cele două nu mai sunt apropiate în prezent. Trupa Andre s-a destrămat definitiv după participarea celor două artiste la America Express, iar de atunci nu au rămas în relații excelente.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu, membrele trupei Andre, care a dominat scena muzicală românească timp de șase ani, au hotărât să se despartă definitiv. După o reuniune în 2019, trupa și-a încheiat activitatea fără scandaluri sau neînțelegeri.

Andreea Bălan a povestit în cadrul podcastului lui Bursucu că relația ei cu Andreea Antonescu s-a răcit pur și simplu după întoarcerea din America Express.

„Am simțit acea fetiță de 13 ani din Andre, care din nou face ceva ce nu-i place și din nou sunt cu persoana sau cu energia persoanelor care la vremea respectivă m-au supărat. Și mi-era greu și voiam să plec… Da, i-am spus, dacă am stat 24 din 24 am avut toate discuțiile. Și am plâns una pe umărul celeilalte și ea mi-a spus: ‘Știi că n-a fost vina mea, așa a fost să fie. Că și tatăl meu era într-un fel, și tatăl tău într-un fel și eram puse acolo și eu am înțeles. Adică, am iertat. Dar când s-a terminat America Express, s-a terminat și în sufletul meu”, a declarat Andreea Bălan.

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Foto: Arhiva ELLE

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