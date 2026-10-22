Adda, mesaj emoționant pentru fiul ei, Alexandru, la aniversarea de 10 ani: „Un copil atât de bun”

Adda a sărbătorit împlinirea a 10 ani a fiului său, Alexandru, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Adda cu fiul ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Adda a sărbătorit împlinirea a 10 ani de la nașterea fiului său, Alexandru, printr-o declarație emoționantă publicată pe rețelele sociale. Artista i-a transmis băiatului cât de mult îl iubește și cât de mândră este de el, vorbind despre calitățile care îl fac special.

Adda, mesaj pentru fiul ei

Cu ocazia aniversării fiului său, Adda a ales să împărtășească public un mesaj personal, în care și-a exprimat sentimentele față de Alexandru. Cântăreața a recunoscut că îi este dificil să găsească suficiente cuvinte pentru a descrie dragostea pe care i-o poartă. În postarea sa, artista a vorbit despre bunătatea, generozitatea și sinceritatea băiatului, dar și despre felul în care acesta reușește să o surprindă în fiecare zi.

„Ești un copil atât de bun. Nu știu cum din doi nebuni, uneori buni și alteori imperfecți, ai ieșit atât de minunat. Ai un suflet curat și inocent, ești darnic cu toată lumea și ai un simț al dreptății și al corectitudinii extraordinar”, a scris artista.

Dincolo de calitățile sale, Alexandru este și cel care aduce multă voie bună în familie. Adda a povestit că băiatul are un simț al umorului dezvoltat și că replicile lui o lasă deseori fără cuvinte.

„Ești cel mai amuzant din familie, jur! Îmi dai replica de mă închizi. Mai ales când îmi zici ‘vere’ sau ‘fratele meu'”.

Artista a subliniat că este mândră nu doar de reușitele fiului său, ci și de felul în care acesta învață să depășească obstacolele și să nu renunțe atunci când întâmpină dificultăți.

„Te iubesc de simt că mă sufoc și sunt cea mai mândră de tine. Sunt mândră când reușești, dar și mai mândră când te ridici după ce ai căzut și încerci din nou”, a transmis vedeta.

La final, cântăreața i-a făcut lui Alexandru o urare și i-a promis că ea și soțul său, Cătălin Rizea, vor continua să îl sprijine în fiecare etapă a vieții.

„Să fii sănătos, fericit și să ai viața la care visezi. Noi suntem aici, lângă tine, și învățăm în fiecare zi cum să te ajutăm să devii un om mare”, a fost mesajul artistei pentru fiul său.

Adda, despre dorința de a se muta

Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, se gândesc la o schimbare importantă pentru viitorul familiei lor. Artista și-a exprimat dorința de a cumpăra o casă în Grecia și chiar de a se muta acolo la un moment dat, după ce vacanțele petrecute în această țară au făcut-o să se atașeze tot mai mult de loc.

Ideea a revenit în discuție în timpul unei călătorii speciale, în care cei doi au fost însoțiți de părinții lor. Adda a povestit că încearcă de ceva vreme să îl convingă pe soțul său să ia în considerare mutarea.

„Am fost în Grecia și, sincer, tot îl bat pe Cătă la cap de ceva timp să ne mutăm acolo. A fost foarte frumos, da, dar eu vreau să mă mut acolo. La un moment dat să îmi iau o casă acolo. Am fost cu părinții, mama lui Cătă și părinții mei. Prima vacanță a lor. Noi ne-am dorit foarte mult să ne ducem părinții în Grecia, pentru că ei nu au mai fost niciodată. A fost o vacanță cumva în familie, dar mai mult pentru ei. Să se bucure, să vadă și ei tot. Și ne-am încărcat bateriile”, a spus artista pentru cancan.ro.

Citește și:
A patra echipă eliminată din competiția Asia Express 2026. Despre cine este vorba: „Am muncit foarte mult' (VIDEO)

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Andreea Bănică dezvăluie că fiul ei a fost victima bullying-ului. Ce i s-a întâmplat lui Noah
People
Andreea Bănică dezvăluie că fiul ei a fost victima bullying-ului. Ce i s-a întâmplat lui Noah
Priscilla Presley, apariție rară alături de fiul ei, Navarone. Prin ce momente dificile au trecut împreună
People
Priscilla Presley, apariție rară alături de fiul ei, Navarone. Prin ce momente dificile au trecut împreună
Romina Gingașu, dezvăluiri dureroase despre perioada prin care trece: "Unii oameni mi-au făcut un rău greu de descris"
People
Romina Gingașu, dezvăluiri dureroase despre perioada prin care trece: "Unii oameni mi-au făcut un rău greu de descris"
Adelina Pestrițu, vacanță într-un resort de lux din Antalya. Cum a apărut la plajă
People
Adelina Pestrițu, vacanță într-un resort de lux din Antalya. Cum a apărut la plajă
Pepe, mândru de fiicele sale. În ce activități sunt implicate Rosa și Maria: "Au rezultate foarte bune"
People
Pepe, mândru de fiicele sale. În ce activități sunt implicate Rosa și Maria: "Au rezultate foarte bune"
Cristina Ciobănașu revine pe micile ecrane. În ce serial va juca și ce spune despre noul ei rol: "Sunt tare recunoscătoare pentru șansa de..."
People
Cristina Ciobănașu revine pe micile ecrane. În ce serial va juca și ce spune despre noul ei rol: "Sunt tare recunoscătoare pentru șansa de..."
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
ULTIMĂ ORĂ! SUA își evacuează diplomații și militarii din Orientul Mijlociu. Trump ar pregăti atacuri asupra Iranului
ULTIMĂ ORĂ! SUA își evacuează diplomații și militarii din Orientul Mijlociu. Trump ar pregăti atacuri asupra Iranului
Mirela Retegan, mesaj plin de semnificație după eliminarea de la Asia Expres! Ce a spus despre cei care au criticat-o
Mirela Retegan, mesaj plin de semnificație după eliminarea de la Asia Expres! Ce a spus despre cei care au criticat-o
Cori Grămescu, nutriționista vedetelor, dezvăluiri după 6 luni de tratamente și două operații: „Nu puteam trece singură prin asta”
Cori Grămescu, nutriționista vedetelor, dezvăluiri după 6 luni de tratamente și două operații: „Nu puteam trece singură prin asta”
Ce au spus chinezii despre românii de la Asia Express cu care au lucrat la filmări. Dezvăluiri din culisele show-ului
Ce au spus chinezii despre românii de la Asia Express cu care au lucrat la filmări. Dezvăluiri din culisele show-ului
Unica.ro
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...”
Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...”
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Sore, declarații sincere despre regretele din viața amoroasă. Ce nu ar tolera în relație: "Nu aș putea ierta..."
Sore, declarații sincere despre regretele din viața amoroasă. Ce nu ar tolera în relație: "Nu aș putea ierta..."
People

Sore a vorbit sincer despre viața ei amoroasă și a dezvăluit dacă are regrete, dar și ce anume nu ar putea tolera într-o relație de cuplu.

+ Mai multe
Imagini inedite cu Monica Bîrlădeanu. Cum arăta actrița în 1998, când a apărut în prima ei reclamă: "Ireal!"
Imagini inedite cu Monica Bîrlădeanu. Cum arăta actrița în 1998, când a apărut în prima ei reclamă: "Ireal!"
People

Monica Bîrlădeanu și-a luat fanii prin surprindere cu un videoclip de colecție. Mai exact, este vorba despre prima reclamă pe care a filmat-o, în 1998, pentru un brand de detergenți.

+ Mai multe
Donald Trump, moment stânjenitor cu soția lui, Melania Trump, la Casa Albă. Gestul care a devenit viral
Donald Trump, moment stânjenitor cu soția lui, Melania Trump, la Casa Albă. Gestul care a devenit viral
People

Donald Trump și Melania Trump au devenit din nou subiect de discuție pe rețelele sociale, după un moment neașteptat surprins la Casa Albă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC