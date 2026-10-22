Adda, mesaj emoționant pentru fiul ei, Alexandru, la aniversarea de 10 ani: „Un copil atât de bun”

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Adda a sărbătorit împlinirea a 10 ani de la nașterea fiului său, Alexandru, printr-o declarație emoționantă publicată pe rețelele sociale. Artista i-a transmis băiatului cât de mult îl iubește și cât de mândră este de el, vorbind despre calitățile care îl fac special.

Adda, mesaj pentru fiul ei

Cu ocazia aniversării fiului său, Adda a ales să împărtășească public un mesaj personal, în care și-a exprimat sentimentele față de Alexandru. Cântăreața a recunoscut că îi este dificil să găsească suficiente cuvinte pentru a descrie dragostea pe care i-o poartă. În postarea sa, artista a vorbit despre bunătatea, generozitatea și sinceritatea băiatului, dar și despre felul în care acesta reușește să o surprindă în fiecare zi.

„Ești un copil atât de bun. Nu știu cum din doi nebuni, uneori buni și alteori imperfecți, ai ieșit atât de minunat. Ai un suflet curat și inocent, ești darnic cu toată lumea și ai un simț al dreptății și al corectitudinii extraordinar”, a scris artista.

Dincolo de calitățile sale, Alexandru este și cel care aduce multă voie bună în familie. Adda a povestit că băiatul are un simț al umorului dezvoltat și că replicile lui o lasă deseori fără cuvinte.

„Ești cel mai amuzant din familie, jur! Îmi dai replica de mă închizi. Mai ales când îmi zici ‘vere’ sau ‘fratele meu'”.

Artista a subliniat că este mândră nu doar de reușitele fiului său, ci și de felul în care acesta învață să depășească obstacolele și să nu renunțe atunci când întâmpină dificultăți.

„Te iubesc de simt că mă sufoc și sunt cea mai mândră de tine. Sunt mândră când reușești, dar și mai mândră când te ridici după ce ai căzut și încerci din nou”, a transmis vedeta.

La final, cântăreața i-a făcut lui Alexandru o urare și i-a promis că ea și soțul său, Cătălin Rizea, vor continua să îl sprijine în fiecare etapă a vieții.

„Să fii sănătos, fericit și să ai viața la care visezi. Noi suntem aici, lângă tine, și învățăm în fiecare zi cum să te ajutăm să devii un om mare”, a fost mesajul artistei pentru fiul său.

Adda, despre dorința de a se muta

Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, se gândesc la o schimbare importantă pentru viitorul familiei lor. Artista și-a exprimat dorința de a cumpăra o casă în Grecia și chiar de a se muta acolo la un moment dat, după ce vacanțele petrecute în această țară au făcut-o să se atașeze tot mai mult de loc.

Ideea a revenit în discuție în timpul unei călătorii speciale, în care cei doi au fost însoțiți de părinții lor. Adda a povestit că încearcă de ceva vreme să îl convingă pe soțul său să ia în considerare mutarea.

„Am fost în Grecia și, sincer, tot îl bat pe Cătă la cap de ceva timp să ne mutăm acolo. A fost foarte frumos, da, dar eu vreau să mă mut acolo. La un moment dat să îmi iau o casă acolo. Am fost cu părinții, mama lui Cătă și părinții mei. Prima vacanță a lor. Noi ne-am dorit foarte mult să ne ducem părinții în Grecia, pentru că ei nu au mai fost niciodată. A fost o vacanță cumva în familie, dar mai mult pentru ei. Să se bucure, să vadă și ei tot. Și ne-am încărcat bateriile”, a spus artista pentru cancan.ro.

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Foto: Instagram

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